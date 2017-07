O copilă de 15 ani din Câmpulung s-a sinucis aruncându-se de la etajul al IV-lea al unui bloc

Fata locuia de două luni de zile cu iubitul ei în vârstă de 33 de ani. Ea s-a aruncat de la balconul de la etajul al IV-lea al blocului în care bărbatul își avea domiciliul și a căzut pe un gard, murind pe loc

O adolescentă de 15 ani, din Câmpulung Moldovenesc, a ales un mod cumplit de a-și încheia viața, aruncându-se de la etajul al IV-lea al unui bloc. La data de 12 iulie 2017, la ora 05.45, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost anunțată prin 112 despre faptul că o persoană s-a aruncat de la etajul al IV-lea al unei clădiri.

În urma cercetărilor făcute de polițiști a reieșit că în dimineața de 12 iulie a.c., în spatele blocului de garsoniere din municipiul Câmpulung Moldovenesc a fost găsită Maria S., de 15 ani, din localitate, decedată, căzută pe un gard din lemn. La fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță care a constatat decesul acesteia.

Minora locuia de aproximativ două luni împreună cu Remus Conduraș, de 33 de ani, într-un apartament de pe strada Molidului. Bărbatul a declarat că Maria S. s-a aruncat de la balconul apartamentului în dimineața zilei de 12 iulie a.c., în jurul orei 05.40, dar el nu a putut preciza motivul.

La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Suceava și un medic din cadrul Cabinetului de Medicină Legală Rădă­uți. Aceștia l-au examinat fizic pe Remus Conduraș și apoi cadavrul Mariei S., ocazie cu care nu au fost găsite elemente care să pledeze pentru săvârșirea unei infracțiuni. In urma necropsiei făcute nu au fost găsite urme de violență pe trupul fetei. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „ucidere din culpă”, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a sinucis fata de 15 ani. (D.Z.)