O bătrână de 79 de ani a ajuns la spital cu brațele și o ureche sfâșiate de un câine

Ieri după-amiază, o bătrână în vârstă de 79 de ani din municipiul Suceava a fost atacată și mușcată de o cățea cu pui, chiar sub geamul apartamentului său, ­si­tuat într-un bloc din centrul orașului, de pe strada Samoil Isopescu. Femeia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava cu răni pe aproape toată suprafața corpului, mai precis având o ureche și o mână sfâșiate și multiple leziuni pe picioare și în zona abdomenului, animalul rupându-i carnea de pe ea. Femeia făcuse curat în straturile din fața blocului și voia să ia de acolo niște găleți în care pusese mizeria, pentru a le arunca la gunoi. Numai că sub bloc, după o țeavă de gaz, și-a făcut cuib o cățea abandonată de stăpân în urmă cu ceva vreme. Cum animalul are pui acum, a devenit extrem de violent în momentul în care bătrâna s-a apropiat de locul respectiv. In acel moment, nimeni nu a trecut prin zonă, iar femeia a fost atacată și trasă la pământ, după care animalul s-a retras. Nefiind nimeni în zonă pentru a o ajuta, bătrâna a fost cea care a sunat la 112, iar un echipaj al Ambulanței a ajuns la fața locului, de unde a preluat-o pe femeia în vârstă de 79 de ani. Din declara­țiile medicilor urgentiști care i-au acordat asistență medicală a reieșit că pacienta va avea nevoie de mai multe intervenții chirur­gicale pentru a i se reface brațele și urechea. Zona respectivă este plină de câini maidanezi care sunt hrăniți chiar de locatarii blocurilor, însăși bătrâna po­vestind că în repetate rânduri și ea le-a dat de mâncare. Medicii din UPU au sesizat polițiștii, care au început o anchetă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar în cazul în care nu va fi identificat proprietarul câinelui, aces­ta va fi declarat comunitar, iar vina va reveni celor de la Primărie. (C.R.)