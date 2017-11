Numărul firmelor nou înmatriculate în județul Suceava, mai mare cu 26% față de primele zece luni ale anului trecut

Creșterea reală este însă de numai 5,46%, fiindcă unele firme vechi și-au suspendat activitatea, s-au dizolvat, au fost radiate ori au intrat în insolvență

Potrivit ultimei statistici făcute publice de Oficiul Registrului Comerțului pentru ultimele 10 luni ale acestui an (statistici ce vizează situația până la data de 31 octombrie a.c.), s-au înființat în județul Suceava cu 265 mai multe firme față de aceeași perioadă a anului trecut. Concret, ultima statistică făcută publică de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) relevă aceeași tendință de creș¬tere a numărului de afaceri funcționale în județul Suceava ca în primele șase luni ale anului, chiar cu tendință mai pregnantă de creștere în lunile de vară și cu o reducere, dar nu foarte mare, în perioada toamnei. Dacă în primele șase luni ale anului au fost înființate 1.325 de firme noi, cu 300 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut (creșterea per total a firmelor în funcțiune fiind de 4,43% față de intervalul corespunzător de anul trecut), în lunile iulie și august s-au adăugat alte sute de inițiative de afaceri la noi în județ, ajungându-se pe 31 august la un număr de 2.059 firme nou înființate anul acesta, față de 1.579 în primele opt luni ale anului trecut. Creșterea a fost de 30,4%. Trebuie să recunoaștem că, în același interval, creș¬terea la nivel național a fost și mai ma¬re în ceea ce privește înscrierea de firme noi, de 34,22%. Dacă ne raportăm însă la numărul total de profesioniști activi juridic (numărul total de agenți economici – SA, SRL, PFA, etc.), creșterea în județul Suceava a fost mai mare decât media națională, cu puțin, este drept – 5,23% în județ, față de 5,21% în țară. Con¬cret, în județ funcționau la înce¬putul acestei luni un număr de 26.951 de agenți economici, față de 25.612 în aceeași zi a anului trecut.

Dacă la capitolul înființare de firme noi județul Suceava stă relativ bine, nu același lucru se poate spune despre suspendări de activitate ale celor înființate în anii anterior. Creșterea numărului acestora este semnificativă în intervalul luat în calcul, de 6,87%. Dar dacă ținem cont că numărul total al agenților economici care fac parte din această categorie este destul de mic (203 suspendări în 2017 față de 190 suspendări în 2016 – primele opt luni ale anului), cifrele nu influen¬țea¬ză cu mare lucru statistica, mai ales că în ceea ce privește dizolvările de firme numărul acestora a scăzut cu 35,6%, de la 463 la 298 în intervalul discutat. Asta în condițiile în care la nivel național dizolvările au scăzut de asemenea, este drept, dar numai cu 16,34%. Trebuie precizat că una dintre statisticile ONRC vizează înmatriculări de societăți prin facilități oferite studenților, conform HG 166/2003. Din cele 475 de astfel de inițiative promovate de la apariția actului normativ, au mai rămas în funcțiune într-un fel sau altul 275, adică mai bine de jumătate, ceea ce poate fi considerat un procent încurajator, de vreme ce acele facilități fiscale s-au oferit doar pentru o perioadă de trei ani. De menționat însă că anul acesta niciun student din județul Suceava nu a dorit să își încerce norocul în afaceri în baza facilităților oferite prin HG 166. Si la nivel național se manifestă aceeași tendință. Doar doi studenți, unul din județul Iași și altul din județul Gorj, s-au ­în­cumetat să deschidă afaceri care să beneficieze de facilitățile oferite de mai sus amintitul act normativ. Situația nu s-a modificat nici după începerea noului an universitar. (Ne­culai ROSCA)