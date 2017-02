Număr record de pacienți cu afecțiuni respiratorii săptămâna trecută

La mijlocul lunii trecute se atinsese un număr îngrijorător de mare de pacienți cu afecțiuni respiratorii, 4.233 având nevoie de asistență medicală din cauza răcelilor. Apogeul a fost atins însă săptămâna trecută, când 4.246 de suceveni au ajuns la medic. 120 de pacienți au necesitat internare într-o unitate spitalicească pentru tratament de specialitate . In schimb, săptămâna trecută au fost înregistrate doar trei cazuri de gripă

In cursul săptămânii trecute s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri, din această iarnă, de afecțiuni respiratorii. Astfel, la mij­locul lunii trecute, 4.233 de persoane au avut nevoie de asistență medicală din cauza răcelilor, cifre depășite însă săptămâna trecută, când 4.246 de suceveni au ajuns la medic. In ultimele șapte zile, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 3.428 de cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, și anume 1.095 de cazuri, numărul acestora fiind în creștere dacă facem referire la faptul că în cursul săptămânii precedente s-au înregistrat doar 700 de cazuri. Tot mai multe cazuri s-au înregistrat și în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, aici fiind diagnosticați 720 de suceveni, față de aproape 600, câți au fost la raportarea precedentă. In rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani au fost aproape 500 de cazuri de îmbolnăviri.

In rândul nou-născuților cu vârsta de până într-un an au fost aproximativ 250 de cazuri, categorie urmată de grupa de vârstă 50-64 de ani, cu peste 150 de cazuri și 65 de ani și peste, cu peste 100 de cazuri. Dintre toate aceste cazuri, 76 de pacienți au necesitat internare, numărul internărilor fiind totuși mai mic față de săptămâna precedentă, când au ajuns la spital 81 de pacienți. Tot în cursul săptămânii trecute s-au mai înregistrat și 818 cazuri de pneumonii, mai multe decât în săptămâna precedentă, când 679 de suceveni au fost diagnosticați cu pneumonie. Cele mai multe îmbolnăviri, anume 187 de cazuri, s-au înregistrat la grupa de vârstă de 15-49 de ani, urmată de categoria de vârstă 5-14 ani, cu peste 150 de cazuri. Printre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani s-au înregistrat peste 80 de îmbolnăviri. In rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50-64 de ani s-au înregistrat în ultimele șapte zile aproximativ 70 de îmbolnăviri, iar printre nou-născuți au fost peste 65 de cazuri de pneumonii. Dintre pacienții afectați de pneumonie, 144 au necesitat internare, numărul internărilor fiind mai mare decât cel înregistrat în cursul săptămânii precedente, când 134 de suceveni au ajuns la spital. De menționat că dintre pacineții diagnosticați cu pneumonie care au necesitat internare, aproape 50% au fost copii cu vârsta de până la un an, mai exact 62 de bebeluși au fost internați pentru tratament de specia­litate. In schimb, în cursul săptămânii trecute, la nivelul județului Suceava, a scăzut foarte mult numărul persoanelor diagnosticate cu gripă, fiind înregistrate doar trei astfel de cazuri. (Cristina RUSTI)