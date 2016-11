Noul magazin LIDL din Zamca, la un pas de începerea lucrărilor

Joi, consilierii municipali suceveni vor analiza propunerea de emitere a documentației de urbanism, după o consultare publică favorabilă. Centrul comercial, cu parter și etaj, va asigura 65 de locuri de parcare, peste 300 de metri de spații verzi, asumându-și și cheltuielile necesare relocării unor stâlpi de iluminat în zonă și a altor lucrări din spațiul public din preajmă

Joi, 24 noiembrie, consilierii municipali suceveni vor trebui să dea o hotărâre în ceea ce privește aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu, pentru construirea unui centru comercial parter plus etaj, parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri branșamente, solicitată de către LIDL România SCS. “Obiectiv de Suceava” a arătat că în această toamnă cei de la LIDL au organizat și o dezbatere publică pentru a afla dacă vecinii de pe strada Zamca nr. 15 – zona fostei UGIRA – Mefitex – sunt de acord cu această investiție. Presupunem că răspunsul a fost în general afirmativ și de aceea, proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu vizează aprobarea construirii noului centru comercial. Punerea în proiect a investiției este condiționată de un procent de ocupare a terenurilor (POT) cu construcții de 50% și un coeficient de utilizare a terenului de 60%. Ar urma să fie amenajate 65 de locuri de parcare iar o suprafață de 310 metri pătrați va fi destinată spațiilor verzi.

De menționat că cei de la LIDL au anunțat că își asumă costurile aferente lucrărilor din spațiul public din imediata vecinătate a terenului pe care intenționează să edifice centrul comercial. De asemenea, pentru construirea centrului comercial și pentru facilitarea accesului în și din interiorul acestuia, își vor asuma în întregime costurile generate de relocarea stâlpilor de iluminat public de pe latura vecină străzii Mărășești, din dreptul terenului pe care LIDL îl are în proprietate.

Sucevenii din Zamca, chemați la consultare publică, au fost mai degrabă favorabili ridicării noului magazin LIDL

Am arătat cu un alt prilej faptul că sucevenii din zona Mărășești – Zamca au fost invitați să facă ob¬ser¬vații și propuneri privind oportunitatea construirii unui centru comercial tip supermarket, amenajarea unei parcări, a unor accese, amplasare de mijloace publicitare și realizarea unei îm¬prejmuiri de către lanțul de magazine german LIDL – Kaufland. Pe afișele amplasate, sucevenii au fost invitați să transmită “observații și propuneri” privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu, în perioada 28.10 – 11.11. 2016. Ridicarea unui supermarket pe terenul care a fost curățat de vestigiile vechii UGIRA a constituit un important subiect de analiză pentru inginerii Primăriei Suceava. Aceștia au apreciat la jumătatea acestui an că magazinul ar putea să se construiască, doar că ar trebui să se identifice și o modalitate de a se realiza o bandă rutieră de stocaj, pentru a se asigura accesul direct către noul magazin Lidl de pe strada Ion Neculce. Primăria Suceava a transmis comisiei tehnice din cadrul executivului local solicitări de clarificare a situației, iar răspunsurile primite au fost strict tehnice: “Trebuie realizat un acord direct. Poliția Suceava a spus că cea mai simplă situație ar fi o bandă de stocaj - preselecție, cu condiția ca mii de de conducători auto să accepte că pot vira legal către noul magazin Lidl respectând legislația rutieră românească”. Primăria a transmis în acest context reprezentanților Lidl că, în cel mai bun caz, va putea fi amenajată o bandă de stocaj – un fel de preselecție pentru mașinile care vor dori să intre în parcarea de la Lidl, pentru cei peste o mie de doritori care zilnic ar putea opta să intre la cumpărături în noul magazin. Acest deziderat poate să fie transpus în realitate doar dacă noii proprietari din zona UGIRA vor fi dispuși să cedeze o parte din teren pentru amenajarea parcărilor și a intrărilor mai sus descrise. In noile condiții și cu o atitudine generală mai degrabă favorabilă din partea locuitorilor din zonă, dacă în CL Suceava se va obține un vot favorabil, sunt șanse mari ca ridicarea noului supermarket LIDL să constituie doar o chestiune de luni, pentru anul viitor. Stim că spațiul a fost integral dezafectat de vechile clădiri încă de la începutul anului, iar în ipoteza unui accept din partea municipalității, lucrările de construcție vor putea începe de îndată ce vremea va permite. (Neculai ROSCA)