Noul LIDL din Zamca va fi inaugurat saptamana viitoare

Constructia si amenajarea noului magazin LIDL ridicat in zona Zamca, pe terenul fostei UGIRA – Mefitex, sunt aproape de finalizare. Zilele acestea se fac ultimele amenajari atat in interiorul magazinului, cat si in zona parcarii situata in fata acestuia. Conform unui anunt afisat in zona, magazinul va fi deschis oficial saptamana viitoare, pe 8 decembrie.

Centrul comercial, cu parter și etaj, va asigura 65 de locuri de parcare, peste 300 de metri de spații verzi.

Reamintim faptul ca ridicarea unui supermarket pe terenul care a fost curățat de vestigiile vechii UGIRA a constituit acum mai bine de un an un important subiect de analiză pentru inginerii Primăriei Suceava si locuitorii din zona. Specialistii apreciau că un nou magazin Lidl ar putea să se construiască, doar că ar trebui să se identifice și o modalitate de a se realiza o bandă rutieră de stocaj, pentru accesul direct către noul magazin Lidl de pe strada Ion Neculce. De asemenea, sucevenii din zona Mărășești – Zamca au fost invitați să facă observații și propuneri privind oportunitatea construirii unui centru comercial tip supermarket, amenajarea unei parcări, a unor accese, amplasare de mijloace publicitare și realizarea unei împrejmuiri de către lanțul de magazine german LIDL – Kaufland. Pe afișe amplasate in zona, sucevenii au fost invitați să transmită “observații și propuneri” privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu, în noiembrie anul trecut.

Pana la urma, Lidl si-a asumat construirea cailor de acces necesare si a unui sens giratoriu, astfel ca lucrarile efective au demarat la inceputul acestui an.

Grupul german Schwarz, compania care deţine lanţurile de magazine Kaufland şi Lidl, prezente şi în România, este cel mai mare retailer european din topul global al lanţurilor de magazine, potrivit studiului Deloitte “Global Powers of Retailing 2017″. Schwarz a obţinut, în 2015, venituri din vânzări de 94,4 miliarde de dolari, reuşind să se menţină pe a patra poziţie în clasament, după o creştere cu 8,1% a acestui indicator în comparaţie cu anul precedent. Schwarz are magazine în 26 de ţări.

Nicio altă companie europeană nu este în top 10 al celor mai mari retaileri, potrivit studiului Deloitte.

In municipiul Suceava, grupul german detine deja trei magazine Lidl (in zona Obcini, pe Calea Unirii – langa Iulius Mall si un magazin in Burdujeni, la iesirea spre Botosani), precum si magazinul Kaufland de pe strada Universitatii. (O.S.)