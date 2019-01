Nou termen de finalizare a Centrului Medical de Radioterapie de la Spitalul Județean

La o întâlnire care a avut loc ieri la Consiliul Județean Suceava, S.C. RT Lotus Center S.R.L Cluj-Napoca a prezentat un grafic detaliat privind realizarea lucrărilor. Astfel, construcția clădirii va fi finalizată în luna iunie, urmând ca după instalarea tuturor echipamentelor, Centrul să fie funcțional în luna septembrie. Conform președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, Centrul se va adresa „nu doar bolnavilor din județul Suceava, ci și pacienților din județele limitrofe și chiar vecinilor din Ucraina și Republica Moldova”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a purtat discuții în cursul zilei de ieri, 15 Ianuarie, cu privire la o analiză referitoare la investiția privind Centrul ­Me­dical de Radioterapie de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. „Preocuparea noastră este ca Spitalul Județean să aibă cât mai repede acest Centru, iar Centrul medical pentru radiote­rapie și diagnostic precoce se va adresa nu doar bolnavilor din județul Suceava, ci și pacienților din județele limitrofe și chiar vecinilor din Ucraina și Republica Moldova”, a declarat Gheorghe Flutur.

La întâlnirea care a avut loc la Consiliul Județean Suceava și la care a fost prezent și Vasile Rîmbu managerul Spitalului, investitorul, S.C. RT Lotus Center S.R.L Cluj-Napoca, a prezentat un grafic detaliat privind realizarea lucrărilor. Astfel, construcția clădirii va fi fina­lizată în luna iunie, urmând ca după instalarea tuturor echipamentelor, Centrul să fie funcțional în luna septembrie.

„Investitorul a precizat că au fost clarificate toate problemele de finanțare și deja au început să fie aduse la Suceava o serie de echipamente medicale și de imagistică. Vorbim aici de cele mai moderne echipamente RT și CT. Doar CT – ul de ultimă generație costă peste 4 milioane de Euro. Înființarea unui astfel de centru în Suceava, prin echipamente de înaltă precizie, va permite realizarea unui diagnostic precis și timpuriu”, a arătat Gheorghe Flutur.

Capacitatea Centrului va fi în prima etapa, la darea în funcțiune, de 700-1000 pacienți/an, fiecare pacient urmând 8 până la 24 cure pe tratament, activitatea desfășurându-se în două schimburi. Dezvoltarea Centrului este gândită ca din momentul în care se va ajunge la un grad de încărcare de 80% se va trece la etapa a II- a, astfel încât să poată deservi 2.000 de pacienți.

Reamintim că, împreună cu Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Consiliul Județean finanțează în acest an mai multe investiții deosebit de importante, cum ar fi realizarea a 4 blocuri operatorii, inclusiv pentru oncologie, un ambulatoriu modern de 4000 mp, pe 6 niveluri. De asemenea, se lucrează la documentația pentru pasajul subteran care leagă spitalul nou de spitalul vechi. Trebuie să înceapă construcția blocului cu 30 apartamente pentru medici, și multe alte investiții curajoase, despre care am mai vorbit. Nu în ultimul rând, în acest an ar putea fi finalizat proiectul tehnic și chiar demarată construcția unui heliport. (Dan PRICOPE)