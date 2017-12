Noi solicitări la PNDL din partea CJ Suceava pentru reabilitări de drumuri în judeţ

Dacă cererile formulate de Consiliul Judeţean vor fi aprobate, ar putea fi alocate 120 milioane de lei pentru asfaltări şi modernizări pe DJ 155B – Urecheni- Timişeşti – Boroaia, DJ 172D Teşna – Coşna, DJ 174 Panaci – Glodu, DJ 209 Mălini – Slatina – Găineşti, DJ 208C Vultureşti – Hârtop

Consiliul Judeţean Suceava depune astăzi la Ministerul Dezvoltării încă o listă cuprinzând 5 obiective de investiţii care ar putea să benefecieze de finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020.

Este vorba despre investiţii pentru infrastructura rutieră a unor drumuri judeţene din Suceava, în sumă totală de 120 milioane de lei, din care se aşteaptă ca 105 milioane de lei să vină de la bugetul de stat. Concret, proiectele vizează asfaltarea DJ 155B – Urecheni- Timişeşti – Boroaia pe o lungime de aproximativ 7 kilometri, investiţie în valoare totală de 9,4 milioane de lei; modernizare DJ 172D Teşna – Coşna pe o lungime de 8 kilometri, în valoare totală de 26 milioane de lei; modernizare DJ DJ 174 Panaci – Glodu pe o lungime de 6 kilometri, investiţie totală de 15 ­mi­lioane de lei; modernizare DJ 209 Mălini – Slatina – Găineşti, 12 kilometri, investiţie totală de 23,17 ­mi­lioane de lei şi modernizare DJ 208C Vultureşti – Hârtop pe o lungime de 17 kilometri, valoarea totală a investiţiei fiind de 34,74 milioane de lei.

Intrebat fiind despre noua listă de proiecte de investiţii ce va fi depusă pe final de an de către Consiliul Judeţean Suceava la Ministerul Dezvoltării în cadrul Programului Naţional de Dezvoltate Locală , ­Gheor­ghe Flutur a arătat că “pentru că nu ni s-a aprobat finanţarea pentru drumul Frasin – Ostra – Broş­teni şi Stulpicani Slătioara, am de­marat procedurile privind obţi­nerea unui împrumut pentru reabilitarea acestor căi rutiere dar şi pentru alte drumuri din judeţ. Avem pregătite 16 drumuri judeţene pentru modernizare, începând cu anul 2018. Este vorba despre circa 180 de kilometri de şosea care trebuie neapărat reabilitată şi care se află în res­ponsabilitatea Consiliului Jude­ţean ”, a declarat şeful deliberativului sucevean.

Gheorghe Flutur a explicat că este în negociere un credit de apro­ximativ 60 de milioane de lei, sumă aprobată în Consiliul Judeţean, pentru care s-au demarat proceduri, sumă care să fie destinată reabilitării de drumuri judeţene în judeţul Suceava. El a mai spus că cinci drumuri din judeţul nostru vor fi reparate prin Programului Naţional de Dezvoltate Locală (PNDL).

Problema drumurilor judeţene a ţinut capul de afiş la mai toate ­şe­dintele de Consiliu Judeţean din anul 2017.

La începutul toameni acestui an, într-o şedinţă ordinară din ziua din ziua de miercuri, 27 septembrie, 2017, consilierii judeţeni au votat aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 67,7 milioane de lei. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat încă de atunci că a demarat procedura de contractare a unui credit în sumă de aproximativ 70 de milioane de lei, pentru extinderea terminalului de la Aeroportul “Stefan cel Mare” din Salcea şi pentru modernizarea drumurilor judeţene Frasin – Ostra – Broşteni respectiv Stulpicani – Slătioara. “Deşi am cerut în mod insistent, nu am primit bani de la Ministerul Dezvoltării pentru aceste investiţii ce vizează punerea în valoare a obiectivului turistic recent pus pe lista UNESCO – Codrii Seculari de la Slătioara”, a spus la vremea res­pectivă, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. (Neculai ROSCA)