Niță – drumul politicianului itinerant, de la vânător ilegal de capre până la revelația ALDE și controlul judiciar

Printre afacerile de notorietate ale actualului senator ALDE Ilie Niță s-a numărat și furtul unui coș de fum de la centrala termică a unei grădinițe din Udești. Niță se supărase atunci pe primarul localității pentru că nu-i decontase niște lucrări. O listă cu dosarele privind prezumtivele infracțiuni financiare în care Ilie Niță a fost și este anchetat ar umple o pagină întreagă pe portalul instanțelor de judecată

Senatorul ALDE sucevean Ilie Niță este un personaj politic despre care se pot scrie cărți cu multe pagini. Din lipsă de spațiu și lăsând pe seama exegeților analiza completă a devenirii sale politice, punctăm doar câteva aspecte esențiale ale eforturilor pe care le-a făcut în cursul carierei sale pentru a ajunge în aceste zile ceea ce este – senator ales de suceveni plasat sub control judiciar, pentru infracțiuni de corupție.

DNA – Serviciul Teritorial Suceava a oferit în urmă cu o zi detalii despre activitatea prezumtiv infracțională a lui Ilie Niță, pentru care s-a luat precizata măsură. Nu facem astăzi decât o scurtă trecere în revistă a carierei politico-economice a parlamentarului, punctând doar evenimentele care i-au definit cariera.

Patron al firmei Nil Construct, Ilie Niță devenise candidatul Partidului Democrat pentru funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile din vara anului 2004. După ce democrații s-au înțeles asupra listei de candidați pentru Consiliul Local, Niță a modificat pe drumul către Biroul Electoral componența acesteia, oferind locuri eligibile unor favoriți ai săi. PD Suceava a prins în timp util de veste și l-a trimis pe Ilie Niță la plimbare. In locul său a fost desemnat, pe ultima sută de metri, candidat la funcția de primar din partea PD universitarul Radu Pentiuc. Fără o campanie electorală în spate și cu o povară deloc de neglijat rezultată din comportamentul necolegial al lui Ilie Niță, Radu Pentiuc a obținut un scor de peste 10 procente. Antrenat însă în competiția politică, Ilie Niță a decis să rămână în continuare “în slujba cetățenilor” și s-a înscris în Partidul România Mare. De aici a făcut o redirecționare către Partidul Național Liberal, în legislatura 2012-2016 făcând parte din facțiunea Tăriceanu, apropiată atunci, ca și acum, sub denumirea nouă ALDE, Partidului Social Democrat, împreună cu care se află la guvernare. Niță a obținut astfel o sinecură – vicepreședinte al Consiliului Județean, în condițiile în care afacerile sale mergeau pe râpă. Cum au arătat procurorii anticorupție, el a reușit totuși, cu complicitatea administratorului judiciar al fimei sale ce intrase de mult timp în faliment, să obțină venituri, la o primă ochire, de peste 700.000 de lei, care nu au fost declarate la fisc. A fost poreclit la un moment dat “Niță – Cimitir” pentru că din administrarea cimitirului Pacea Nou se prezumă că ar fi obținut majoritatea acestor venituri nedeclarate, despre care nu știm în ce scop au fost folosite. In rezolvarea acestei ­pro­bleme, procurorii DNA sunt cei care și-au asumat obligația de a desluși lucrurile.

Nu este însă nefolositor să reamintim câte ceva din trecutul senatorului, fost vicepreședinte al CJ, Ilie Niță, pentru ca votanții suceveni să își reamintească pe cine au ales să îi reprezinte la București. Senatorul Niță a fost ­cer­cetat pentru braconaj în 2005, când paznicii de vânătoare au găsit în portbagajul mașinii sale o căprioara și patru potârnichi împușcate. După eșecul electoral din 2004, Ilie Niță a vrut din nou primar al Sucevei, în 2008 candidând din partea PRM, dar n-a luat nici 2%. In iulie 2009 s-a înscris în PNL, iar în mai 2010 a fost numit președinte interimar al Organizației Municipale Suceava a PNL. Tot pe atunci se configurau dosare penale pe numele său, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și de încălcări ale Legii CEC-ului 59/1934. În sarcina omului politic sucevean, administrator, printre altele, al cimitirului nou de lângă Cetatea de Scaun a Sucevei, s-a reținut atunci că în calitate de admi­nistrator la SC NIL CONSTRUCT SRL Suceava a emis în cursul anului 2009 un număr de cinci file CEC, pentru societăți comerciale din Oradea, Suceava, Botoșani, Plopeni și Rădăuți.

Filele CEC au fost refuzate la decontare din lipsă de disponibil și din cauză că firma sa se afla în interdicție bancară încă din luna septembrie a anului 2008, înre­gistrând la acea vreme refuzuri la plată în valoare totală de 2,3 miliarde de lei vechi.

Cum a furat Niță coșul de fum de la Grădinița din Udești

Un aspect comic din activitatea de om de ­afa­ceri a senatorului Niță, de acum șapte ani, când încă nu ajunsese mare politician, este descris într-un articol din ziarul «Obiectiv» de la acea vreme: “Polițiștii din Udești au fost sesizați că Ilie Niță, administratorul SC NIL CONSTRUCT SRL, a furat coșul de fum al centralei termice de la grădinița din localitate. Polițiștii udeșteni, în frunte cu șeful de post și primarul localității, au oprit în trafic, la Ipotești, un autocamion condus de un bărbat din Zvoriștea, în care se afla coșul de fum reclamat ca fiind furat. Polițiștii au oprit în trafic și o automacara condusă de un bărbat din comuna Volovăț, cu care s-a făcut încărcarea coșului de fum în autocamion. Cei doi au fost duși la postul de poliție din Udești în vederea audierii. Ilie Niță a fost de asemenea invitat la Poliția din Udești pentru a da lămuriri cu privire la evenimentul din dimineața de sâmbătă, dar acesta a refuzat invitația și a plecat spre Suceava cu mașina pe care o conducea. Când s-a întors cu un avocat, declară el, coșul de fum și celelalte piese ale centralei pe care le încărcase în camion erau deja descărcate înapoi în curtea grădiniței. Disputa a plecat de la faptul că firma lui Ilie Niță nu și-ar fi respectat termenii contractuali pentru finalizarea lucrărilor la grădinița nouă din Udești, ridicată de NIL CONSTRUCT începând cu 2007 cu fonduri de la Ministerul Educației, ulterior aceasta fiind transferată la Primăria localității. Pentru nerespectarea acestor termeni, Consiliul Local al comunei Udești a decis rezilierea contractului pentru instalarea centralei termice fiindcă, spune primarul Săvel Botezatu, Niță ar fi venit cu un deviz de 1,3 miliarde de lei vechi, în condițiile în care o centrală termică de aceeași dimensiune costă la Dedeman cel mult 200 de milioane de lei vechi. De partea cealaltă, Ilie Niță a arătat că piesele montate aferente centralei, inclusiv coșul de fum, au fost plătite de firma lui, iar Primăria, ca beneficiar, nu le-a plătit și s-a simțit îndreptățit să le ridice și să le mute în altă parte, la o altă investiție a sa, unde are asigurată finanțarea“.

Despre felul în care parlamentarul Ilie Niță a tot căutat să își salveze pielea și în calitate de afacerist și în calitate de politician se poate scrie o carte groasă. Interesant este cum se va descurca în perioada celor 60 de zile ce urmează, aflat fiind sub control judiciar. Fiindcă, cel puțin în actuala formă a legislației penale, încălcarea prevederilor impuse prin măsura controlului judiciar poate să ducă și la forme superioare de măsuri preventive, din zona arestului. Desigur, dacă în zilele următoare Codul Penal nu va fi modificat, iar procedura în domeniu nu va arăta altfel. (Neculai ROSCA)