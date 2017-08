Niciun loc de cazare disponibil în județ până pe 25 septembrie

Numărul turiștilor în județul Suceava a crescut cu 40%, spațiile de cazare sunt insuficiente. Anunțul a fost făcut ieri de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, într-un context legat de suita de evenimente estivale ce atrag la Suceava, de la un an la altul, tot mai mulți turiști

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat ieri o situație din care rezultă că numărul de turiști veniți în această vară în județul Suceava, dar și în municipiul reședință de județ este atât de mare, încât locurile de cazare nu mai sunt suficiente. Seful administrației publice județene a prezentat ieri, într-o conferință de presă, o listă a evenimentelor care se desfășoară în această lună la Suceava sub patronajul Consiliului Județean, organizate de instituții din subordine și nu numai. Primul eveniment, care a debutat deja, este Festivalul de Artă Medievală, aflat la a XI-a ediție, ce se desfășoară în acest sfârșit de săptămână la Cetatea de Scaun a Sucevei. Inainte de a trece în revistă evenimentele culturale de anvergură din a doua parte a acestei luni, președintele Consiliului Județean a reluat tema afluxului de turiști către județul și municipiul Suceava, în creștere de la un an la altul, conform ultimelor date, cel puțin în lunile iulie și august, cu 40%. “Numărul de turiști în lunile iulie și august a crescut față de anul trecut, după statisticile făcute de noi, cu aproape 40%. Este un lucru îmbucurător pe de o parte. In iulie 2016 aveam 39.000 de turiști, în aceeași lună a anului în curs avem peste 47.000. In primele 15 zile ale lunii august din 2016 am avut 48.000 de turisți, estimăm acum undeva la 65.000 de turiști. Este o creștere importantă, dar pe de altă parte, din discuțiile cu operatorii și cu pensiunile, până în 25 septembrie a.c. nu sunt locuri de cazare disponibile în județul Suceava. Este o solicitare foarte mare de cazare în structurile turistice din județul Suceava. Acest lucru ne bucură. Orașul Suceava stă foarte bine la gradul de ocupare a spațiilor de cazare turistică. Este pentru prima dată în top Suceava cu acest lucru și pe noi ne bucură foarte mult”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. (Neculai ROSCA)