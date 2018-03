Niciun licean sucevean nu a obţinut media 10 la simularea examenului de Bacalaureat

Doar 43,17% dintre candidaţii prezenţi la toate probele au reuşit să obţină medii peste 6

Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a au aflat ieri notele obţinute la simularea examenului de Bacalaureat, care s-a desfăşurat în perioada 19-22 martie. Probele au fost susţinute la Limba şi literatura română, proba obligatorie de profil şi una la alegere a profilului. Rezultatele înregistrate vor fi ­ana­lizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nive­lul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fie­cărei situaţii în parte, scopul fiind îm­bunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens.

La nivelul judeţului nostru, doar 43,17% dintre candidaţii prezenţi la toate probele au reuşit să obţină medii peste 6, care să le confere statutul de promovaţi ai acestui examen. Niciun licean nu a reuşit să obţină media 10, iar comparativ cu simularea de anul trecut s-au înregistrat rezultate mai mici. “În acest an, din totalul de 4.721 elevi de clasa a XII-a care s-au prezentat la toate probele, 2.038 au obţinut medii peste 6 ( 43,17%), iar 2.683 au obţinut medii sub 6 (178 au media între 5 şi 5,99). Comparativ, în anul 2017 procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate) a fost de 44,8%. Nu s-a înregistrat nici o medie de 10”, a anunţat inspectorul şcolar Cezar Anuţei, purtător de cuvânt în cadrul ISJ Suceava. Doar nouă liceeni din clasele a XII-a din judeţ au obţinut nota zece la proba de Limba şi literatura română, iar la proba obligatorie a profilului au fost 19 note de zece la Matematică şi 12 la Istorie. In ceea ce priveşte proba la alegere a profilului, cele mai multe medii de 10 au fost obţinute la Biologie, şi anume 25. (Cristina RUSTI)