Nicio prelevare de organe în primele nouă luni ale acestui an, la Spitalul Judeţean

Cadrele medicale sucevene sunt îngrijorate deoarece atât la nivel naţional, cât şi la nivelul judeţului nostru a scăzut dramatic numărul donatorilor de organe, chiar dacă prin acest gest nobil cei dragi ar continua să trăiască în trupul altcuiva, salvând astfel o viaţă. Din cau­­za numeroaselor controverse pe baza acestui subiect, familiile potenţialilor donatori sunt din ce în ce mai reticente şi re­fuză ca organele celor dragi să fie prelevate în scopul transplantării. Cadrele medicale su­ce­vene fac apel către rudele care au drept de decizie să fie de acord cu prelevarea de organe, salvând astfel mai multe vieţi. După cum v-am mai informat, Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” a primit, începând cu data de 1 iulie 2014, undă verde pentru derularea programului de transplant, fiindu-i alocată atunci suma de 60.000 de lei. Ministerul Sănătăţii a acreditat Spitalul Judeţean pentru activitatea de prelevare de organe ca urmare a amplelor investiţii în renovarea şi dotarea cu echipamente a secţiilor, inclusiv a celei de Anestezie şi Terapie Intensivă. In plus, în anii trecuţi au fost cazuri în care rudele pacienţilor aflaţi în moarte cerebrală ar fi vrut să doneze organele, pentru a salva alte vieţi, însă prelevarea nu se putea face deoarece unitatea medicală nu avea dotările necesare. Din păcate, însă, numărul prelevărilor de organe scade la Suceava de la an la an. Dacă în primul an au fost două prelevări în şase luni, în anul următor, mai exact în 2015, au fost trei donatori de la care au fost prelevaţi rinichii, inima şi ficatul, iar de la un donator a fost prelevată şi corneea, pentru ca în 2016 să fie o singură prelevare de organe, iar în primele nouă luni din 2017 nu a avut loc nicio intervenţie chirurgicală de acest gen. “Anul acesta nu a fost, din păcate, nicio prelevare de organe”, a declarat inginerul Dragoş Vicoveanu, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Judeţean.

Banii alocaţi derulării programului sunt folo­siţi pentru achiziţionarea substanţelor necesare menţinerii în viaţă a organelor prelevate.

Bugetul de care beneficiază în acest an unitatea spitalicească suceveană este de 15.000 de lei. Ultima prelevare de organe a avut loc la Spitalul Judeţean Suceava în luna februarie a anului trecut. Atunci au fost prelevaţi rinichii unui pacient aflat în moarte cerebrală, în vârstă de 38 de ani, de către o echipă de medici din Iaşi, organele fiind transplantate la doi pacienţi diferiţi. Nu s-a putut preleva cordul, deoarece medicii din Iaşi nu aveau autorizaţie pentru o intervenţie de acest gen, iar cei din Bucureşti au fost împiedicaţi să o facă din cauza unor probleme cauzate de gripa porcină. La Spitalul Judeţean Suceava au fost, de la începutul acestui an, şapte posibili donatori, dar fie familia s-a răzgândit pe ultima sută de metri, fie starea pacientului s-a deteriorat brusc şi prelevarea nu a mai putut avea loc.

Spitalul suportă pentru donatori serviciul funerar, adică costul sicriului, estimat la 2.500-3.000 de lei, şi asigurarea transportului la lo­ca­­litatea de domiciliu şi până la cimitir, cu precizarea că banii vor fi viraţi direct către furnizori, şi nu către rudele îndoliate. Decizia de donare este a rudelor pacientului aflat în moarte cerebrală, dar există şi posibilitatea ca poten­ţialul doritor să îşi manifeste această intenţie prin act notarial, urmând să fie înscris în bazele de date ale unităţii medicale.

Donator poate fi orice persoană, dacă nu suferă de cancer, HIV sau alte infecţii grave. Doar la donatorii de inimă există limită de vârstă, la bărbaţi de 45 de ani, iar la femei de 40 de ani, în timp ce ficatul poate fi prelevat şi de la un donator în vârstă de 90 de ani. (Cristina RUSTI)