Nicio notă a elevilor nu va mai fi anunțată public. Tezele la BAC vor fi scanate și corectate pe calculator de profesori aleși aleator din toată țara

Conducerea ISJ a anunțat directorii de școli că a trecut vremea tezelor la BAC corectate cu roșu. Tezele vor fi scanate și trimise în mod aleator profesorilor corectori din țară, care vor corecta în fața calculatorului, acasă. Altă noutate o constituie susținerea probelor orale la Bacalaureat în luna februarie u profesorii nu vor mai putea anunța în clasă notele la teste, urmând ca fiecare elev să afle doar nota obținută de el. De altfel, nici rezultatele la examenele de Bac și Evaluare Națională nu vor mai fi publicate la școli și pe internet, ci fiecare elev va avea un cod care îi va da acces la propria medie. Noile reglementări ale Ministerului Educației au fost transmise managerilor de școli de profesorul Gheorghe Lazăr, inspector școlar general, în cadrul Reuniunii Anuale de Management Instituțional care a avut loc ieri

Managerii unităților de învățământ din județ au fost informați ieri, în cadrul Reuniunii ­A­nuale de Management Instituțional, de către profesorul Gheorghe Lazăr, inspector școlar general al ISJ Suceava, despre noutățile exa­menelor naționale. Se pare că a trecut vremea tezelor la BAC și Evaluare Națională corectate cu roșu, după cum au relatat șefii ISJ, tezele fiind scantate și transmise în mod aleator profesorilor corectori, aceștia putând corecta de acasă sau chiar din concediu, apelând la un centru de corectare doar dacă nu au acasă un calculator. In acest mod, teza unui elev din Suceava poate fi corectată, de exemplu, de un profesor din Timișoara și de unul din Constanța. In cazul în care se va face contestație, teza va fi recorectată de alți doi profesori. Din cele patru note obținute, în calcularea mediei finale vor fi eliminate cea mai mare și cea mai mică notă, făcându-se media dintre celelalte două note rămase. Mai concret, lucrările scrise ale elevilor vor fi scanate și încărcate online pe un server al Serviciului de Telecomunicații Speciale, fiecare elev va primi un cod de bare pentru identificare, cod care va și secretiza lucrarea, iar profesorii din comisiile de exa­minare vor corecta tezele din fața calculatorului. Elevii vor folosi același cod și pentru a-și afla rezultatele, fiind primul an în care nici notele de la examenul de Bacalaureat, nici de la Evaluarea Națională nu vor mai fi publicate la unitățile de învățământ sau pe internet.

Se pare că anul școlar 2017-2018 este anul schimbărilor majore, după cum au confirmat și oficialii ISJ ieri, în cadrul ședinței cu directorii, întâlnire ce a avut loc în aula Liceului Teoretic «Filadelfia». Astfel, probele orale ale Bacalaureatului urmează să fie susținute cu patru luni mai devreme decât acum, adică în luna februarie, iar în vară să se dea doar probele scrise. Potrivit unui calendar stabilit de Ministerul Educației, candidații ar urma să se înscrie în perioada 29 ianuarie – 2 februarie, iar eva­luarea competențelor lingvistice, digitale și într-o limbă de circulație internațională să fie susținute între 12 și 22 februarie 2018. Probele scrise la cele trei discipline vor fi susținute în perioada 25 – 28 iunie 2018, urmând ca pe 4 iulie să fie publicate primele rezultate, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, să fie afișate pe data de 9 iulie.

Mulți dintre managerii liceelor sucevene nu văd cu ochi buni această inițiativă a corectării online a tezelor de la examenele de Bac și Evaluare. “Trebuie aparatură performantă ca lucrările să fie lizibile, să nu existe dubii la scriere, la anumite semne, la figurile geometrice de la Matematică. Trebuie și o logistică foarte bună, tehnică bună și totul înseamnă bani”, a opinat un director de la un liceu sucevean.

Printre modificările anunțate de Gheorghe Lazăr, inspector școlar general, în cadrul ședinței de ieri, directorilor le-a atras atenția și noutatea conform căreia profesorii nu mai au dreptul să citească notele obținute de elevi la diferite evaluări scrise sau orale în fața clasei, menționând aspectul că fiecare elev are dreptul la intimitate, iar dacă ia o notă mică nu trebuie să se simtă discriminat față de colegii săi care au obținut rezultate mai bune. Cu alte cuvinte, totul va fi secret, începând cu notele din lucrările de control și terminând cu cele de la examenul de Bacalaureat. (Cristina RUSTI)