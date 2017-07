Nicio medie de 10 la Bacalaureat în acest an, în județul Suceava

73,49% dintre absolvenții suceveni au trecut examenul maturității. Cea mai mare medie din acest an a fost obținută de Mădălina Andrada Dan, absolventă a specializării Invățător-Educator la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava, cu nota 9,85 la proba scrisă la Română, 10 la proba obligatorie a profilului, Matematică Pedagogică, și 10 la disciplina la alegere, Logică și Argumentare, aceasta având media finală 9,95. La nivel național, procentul de promovare este de 71,44%, mult mai mare față de anii trecuți

3.645 de elevi suceveni au promovat examenul de Bacalaureat înainte de soluționarea contestațiilor. Conform datelor transmise ieri de ISJ Suceava, din cei 5.192 de elevi înscriși în acest an pentru a susține Bacalaureatul, 4960 s-au prezentat pentru a susține probele, reprezentând 95,53% din numărul total de înscriși, iar 232 au fost absenți, reprezentând 4,47% din total.

Trei elevi au fost eliminați din cadrul examenului de Bacalaureat, dintre care doi au fost eliminați la proba de Limba română, pentru tentativă de fraudă cu telefonul mobil, respectiv cu dispozitiv electronic de ascultare, în centrele de examen Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc și Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, iar al treilea a fost eliminat întrucât i-a sunat telefonul în timpul desfășurării probei scrise la Istorie.

Dintre candidații care au susținut examenul fără incidente, 3.645 au reușit să obțină medii de trecere, de minimum 6, reprezentând 73,49% din numărul de candidați care au susținut examenul, iar 1.312 au picat examenul. Dintre candidații care au promovat, 751 au obținut medii între 6-6,99, 1.045 au obținut medii între 7-7,99, 1.164 au avut medii între 8-8,99, iar 685 medii între 9-9,99. Niciun candidat nu a obținut media 10, cea mai mare medie din acest an fiind obținută de Mădălina Andrada Dan, absolventă a specializării Invățător-Educator la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava, care a obținut nota 9,85 la proba scrisă la Română, 10 la proba obligatorie a profilului, Matematică Pedagogică, și 10 la disciplina la alegere, Logică și Argumentare, aceasta având media finală 9,95. Situația s-ar putea schimba după soluționarea contestațiilor, care au putut fi depuse ieri și vor fi soluționate în perioada 6 – 9 iulie 2017. Rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie 2017.

La bacalaureatul de anul trecut, 71,19% dintre candidații din județ au promovat examenul, numărul candidaților respinși, cu medii mai mici de 6 fiind 1.434 (28,77%), 1.110 dintre aceștia obținând medii sub 5, iar 324 dintre candidați fiind notați cu medii între 5 și 5,99.

La nivel național,în acest an, procentul de promovare este de 71,4%, mult mai mare față de anii trecuți, 97 de elevi din toata tara obținând media 10 la examenul de Bacalaureat. În 2016, rata de promovare a fost de 66,7% înainte de contestații și 68,1% după contestații. La această sesiune a Bacalaureatului s-au înscris 135.513 de elevi și au fost prezenți 128.503. (Alexandra IONICA)