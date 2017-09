Neplata ratelor scadente la programul de utilități și mediu blochează investițiile în zeci de localități din județ

Prin unele dintre acestea, gazul metan nu va trece niciodată u debitul angajat de Consiliul Județean la începutul anilor 2000, de 86 de milioane de euro, trebuie plătit băncilor occidentale. Datoria a fost garantată de stat, dar primăriile se confruntă acum cu o mare problemă – fiindcă statul nu a dat bani pentru plata ratelor scadente, unitățile administrativ teritoriale nu pot angaja proiecte noi până când nu fac dovada unui certificat fiscal curat

Programul “Suceava – utilități și mediu”, prin care peste 60 de unități administrativ- teritoriale din județul Suceava urmau să beneficieze de gaz metan și termoficare, a devenit o povară pentru județul Suceava. Mai multe localități care nu au beneficiat de niciun avantaj în cadrul acestui program sunt, de mai mulți ani datornice, copărtașe la împrumutul angajat la începutul anilor 2000 de către Consiliul Județean Suceava. Fiindcă nu și-au plătit ratele la creditele angajate de Consiliul Județean în numele lor nu pot accesa niciun proiect, fie acesta național sau european, fiindcă toate sunt condiționate de achitarea în prealabil a ratelor la zi pentru celelalte credite angajate de către unitatea administrativ – teritorială. “Finanțatorii cărora li se cer bani pentru proiecte finanțate la nivel european dar și băncile solicită un certificat fiscal care să demonstreze că s-a făcut plata la zi a datoriilor către bugetul de stat și către bugetele locale. Astfel că, toate primăriile care au datorii, inclusiv rate la proiectul de utilități și mediu, au trebuit să le plătească, pentru a nu pune în pericol finalizarea unor proiecte de interes public, venite concret în sprijinul cetățățenilor”, a arătat administratorul ­pu­blic al județului Suceava, Irina Vasilciuc. In plus, ea a arătat că proiectul de utilități și mediu întâmpină mari greutăți în rambursarea ratelor – creditul ca atare plus dobânzi scadente.

La sfârșitul lunii septembrie, din cauza insuficienței resurselor financiare în bugetele mai multor primării introduse cu sau voia lor în acest proiect, s-a ajuns la accesarea fondului de risc din bugetul Ministerului de Finanțe, pentru a se plăti ratele la creditul angajat de Consiliul Județean Suceava. De menționat că acest împrumut contractat în anul 2004, în valoare totală de 86,3 milioane de euro a fost garantat de statul român, prin ministerul de finanțe. Odată accesat fondul de risc, pentru primăriile în cauză, datoria izvorâtă din vechiul împrumut se înre­gistrează ca datorie la bugetul de stat. Certificatul fiscal cerut de primăriile care și-au asumat anterior intrarea în programul de utilități și mediu și care nu și-au plătit toate ratele asumate, deși nu au beneficiat cu nimic din acest program de investiții, conține și această datorie, care blochează efectiv finanțarea oricărui alt proiect pe care unitățile administrativ teritoriale incluse în programul de utilități și mediu și le doresc.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ieri că a făcut un nou demers pentru identificarea unei soluții de preluare a creditului contractat pentru Utilități si Mediu.

Pe de altă parte, Consiliul Județean Suceava a transmis adrese către ministerele abilitate – Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, să ia decizii pentru clarificarea situației critice în care au intrat mai multe primării din județul Suceava.

Una dintre acestea ne-a fost pusă la dispoziție și prezentăm mai jos extrase relevante:

„Consiliul Județean Suceava împreună cu 60 de unități administrativ-teritoriale asociate, a contractat, în anul 2004, un împrumut extern, de la Deutsche Bank AG London (transferat în octombrie 2011 la Erste Group Bank AG Viena), în sumă totală de 86,3 milioane EUR, pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului României nr. 484/2002.

Împrumutul a fost garantat de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, încheindu-se Convenția de garantare nr.241704/6778/25.06.2004, modificată prin Actul adițional nr.1/19.09.2007.

După contractarea creditului extern au fost demarate lucrările cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Programul „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, lucrări care, pe partea de reabilitare a sistemelor de termoficare, au constat în realizarea de centrale termice de cogenerare și lucrări de termoficare în 6 orașe (credit alocat de 59 milioane EUR), iar pe partea de conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune (credit alocat de 27,3 ­mi­lioane EUR), trebuiau realizați 232,75 km de conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune, din care au fost realizați 101,4 km.

Pe partea de gaz, încă din anul 2006, s-a înregistrat un blocaj major în execuție (constructorul, SC PETROMSERVICE SA București a precizat că nu mai poate continua lucrările deoarece are pierderi, iar în luna octombrie 2006 s-a retras de pe șantier, cu toate că termenul final de execuție a fost prelungit până la 30 octombrie 2007, moment din care nu s-a mai făcut nici o plată către constructor, drept pentru care, acesta a solicitat, în instanță, plata facturilor emise și neîncasate, acțiune ce a fost respinsă), precum și în rambursarea creditului.

Pentru deblocarea situației, Consiliul Județean Suceava a făcut mai multe intervenții la Guvernul României.

În urma demersurilor întreprinse, Guvernul României a adoptat, în sprijinul Programului, Hotărârea Guvernului nr.1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava” și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea 240/2011.

În anul 2009, prin punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr.1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, s-au transferat conductele de gaz realizate la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș, în vederea continuării lucrărilor de investiții și punerii acestora în funcțiune, cu motivația că investițiile realizate pe componenta gaz, trebuie predate statului deoarece fac parte din proprietatea publică a acestuia, iar Sistemul Național de Transport Gaze ­Na­turale este de importanță strategică.

Deoarece soldul contului de disponibilități al creditului a fost epuizat, iar resursele financiare proprii au fost insuficiente pentru plata obligațiilor scadente ­afe­rente creditului, începând cu anul 2015, unitățile administrativ–teritoriale împrumutate pe partea de gaz, având predate investițiile la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, au fost nevoite să recurgă la accesarea fondului de risc al Ministerului Finanțelor Publice.

Astfel, datorită faptului că sumele alocate de Ministerul Finanțelor Publice pentru plata obligațiilor restante la fondul de risc din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform dispozițiilor prevăzute la art. XII, alin.1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009, au fost acordate cu întârziere, acoperind doar obligațiile achitate către banca finanțatoare, nefiind alocate sume pentru dobânzile și penalitățile de întârziere calculate, foarte multe unități administrativ–teritoriale împrumutate au restanțe către fondul de risc al Ministerului Finanțelor Publice.

Toate aceste motive, ne determină ca în numele unităților administrativ–teritoriale aflate într-o situație dificilă, să solicităm găsirea unei soluții legale pentru a fi ajutate să acopere datoriile restante la Ministerul Finanțelor Publice, dându-le astfel posibilitatea să acceseze proiecte cu finanțare ­ne­rambursabilă, evitând astfel condamnarea acestor comunități la a nu avea acces la proiecte de strictă necesitate pentru o viață normală (crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, crearea și modernizarea infrastructurii educaționale)” se arată în adresa trimisă acum două zile către Guvernul României, de la care se așteaptă o rezolvare pertinentă a situației, care să permită deblocarea inițiativelor locale de dezvoltare. (Neculai ROSCA)