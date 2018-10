Nelu Opincaru, patronul falimentarei SOCONI Group, condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare

Opincaru a fost trimis în judecată în aprilie 2015 pentru folosirea cu rea credință a bunurilor societății și pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce a transferat pe un preț de nimic bunurile societății către firma Soconi Grand Group, firmă condusă de fiul său. După ce a vândut tot ce se putea vinde din firmă, Opincaru a cerut insolvența firmei. Tribunalul Suceava a dispus în iunie 2014 declanșarea procedurii de faliment pentru firma Soconi Group SRL, societate care acumulase la acea dată datorii de peste 11 milioane de lei, mare parte dintre aceste nerecuperate nici în ziua de azi

Curtea de Apel Suceava a respins apelul inculpatului Nelu Opincaru, condamnându-l definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani, pentru comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosire cu rea credință a bunurilor societății.

La sfârșitul lunii aprilie 2015, inculpatul Nelu Opincaru, administratorul de la Soconi Group a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru comiterea infracțiunii de folosire cu rea credință a bunurilor societății și a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acesta este acuzat că a acționat cu rea credință, într-un scop contrar intereselor societății, în zilele de 15 și 16 octombrie 2012, și a înstrăinat unei alte firme un număr de 59 bunuri corporale la un preț subevaluat.

În acest sens, inculpatul a întocmit în fals o chitanță, care atesta plata prețului de către societatea cumpărătoare. Totodată, tranzacțiile au fost efectuate deși societatea inculpatului avea restanțe de plată către mai mulți parteneri contractuali.

„Între cele două societăți existau relații de afiliere, în sensul prevede­rilor fiscale, bunurile vândute au fost subevaluate, iar prețul convenit, de aproximativ 130.000 de lei, nu a fost niciodată plătit în realitate, însă plata apare ca efectuată printr-o chitanță întocmită în fals de inculpat”, se arăta într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Proprietățile Soconi Group mutate pe firma Soconi Grand Group, înainte de a se cere intrarea în insolvență

În luna iunie a anului 2014, Tribunalul Suceava a dispus declanșarea procedurii de faliment pentru firma Soconi Group SRL, aparținând ­afa­ceristului sucevean Nelu Opincaru. Acesta ceruse în nume propriu, ca administrator al SC Soconi Group SRL Suceava, în luna ianuarie a ­a­nului 2013, deschiderea procedurii insolvenței la firma sa, argumentând că treaba nu mai merge, din cauza crizei economice, a raporturilor tot mai tensionate cu creditorii, a lipsei de comenzi etc. A făcut și un calcul la acea vreme, arătând judecătorului sindic căruia i-a cerut acceptarea insolvenței că datorează 58 de miliarde de lei vechi pe care nu are de unde să îi plătească. Numai că Nelu Opincaru a omis să arate că la sfârșitul anului 2012, vânduse toate activele importante ale firmei, la prețuri de nimic, către Soconi Grand Group, o socie­tate nou înființată pe numele fiului său. Practic, Nelu Opincaru, în calitate de asociat unic și administrator al firmei Soconi Group a vândut un număr de 24 autotomobile și utilaje la un preț derizoriu de 23.386 lei, (mai puțin de 1.000 de lei per utilaj sau automobil, n.r.), conform contractului de vânzare –cumpărare nr. 199 din 15.10.2012, înregistrat la un notar public local. Cumpărătorul a fost nimeni altul decât SC Soconi Grand Construct SRL, firmă înființată în 2010, cu același obiect de activitate – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, avându-l ca patron pe fiul lui Nelu Opincaru, Alin. După ce a vândut tot ce a putut vinde către firmele rudelor sale, Nelu Opincaru, patronul SC Soconi Group SRL, a cerut în nume propriu deschiderea procedurii insolvenței la această firmă.

La un an și jumătate de la soli­citarea de deschidere a insolvenței și după ce în tabelul creditorilor s-au înscris creditori ale căror pretenții au dublat estimările făcute de fostul administrator, atingând peste 110 ­mi­liarde de lei vechi (11 milioane de lei – cam 2,5 milioane de euro, n.r.), instanța a tras concluzia că nu mai poate fi vorba de pus în practică niciun plan de reorganizare judiciară, dispunând trecerea firmei Soconi Group în faliment. (O.S.)