Nelu Fediuc, fostul șef al Poliției de Frontieră Siret, achitat în dosarul în care era acuzat că a primit mită sub formă de favoruri sexuale de la o contrabandistă de țigări

Curtea de Apel Suceava l-a achitat pe comisarul șef Nelu Fediuc, fostul șef al Poliției de Frontieră Siret, trimis în judecată pentru comiterea a patru infracțiuni de luare de mită. Judecătorii au hotărât de asemenea să-i înapoieze sumele de 7.300 de dolari și 900 de lei, bani confiscați de procurori în timpul perchezițiilor. Magistrații au luat această decizie, după ce au amânat pronunțarea de nu mai puțin de patru ori. Sentința dată de Curtea de Apel Suceava este una definitivă.

La mijlocul lunii iulie 2014, Tribunalul Suceava a acceptat propunerea DNA Suceava de arestare preventivă pentru 30 de zile a comisarului șef Nelu Fediuc. Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a reieșit că în acest caz există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă potrivit căreia, în perioada 2008 – 2012, Nelu Fediuc, în virtutea atribuțiilor de serviciu, a asigurat protecție în Vama Siret pentru mai multe persoane care tranzitau țigări prin punctul vamal, peste plafonul legal admis de lege, și cu sustragerea de la plata taxelor vamale.

Pentru a beneficia de această „protecție”, persoanele respective trebuiau să achite câte o taxă lunară care a fost stabilită inițial la suma de 200 de dolari, după care a fost mărită până la 500 – 1.000 euro, la cererea expresă a lui Nelu Fediuc.

În schimbul aceleiași „protecții”, în intervalul februarie – august 2008, Nelu Fediuc a beneficiat și de favoruri sexuale din partea unei martore denunțătoare. El a încercat să o determine pe aceasta să-și retragă denunțul în dosarul pentru care a fost trimis în judecată, oferindu-i în schimb suma de 12.000 de euro, pe care femeia a refuzat-o.

Toată povestea a început în primăvara anului 2008. Femeia, a cărei identitate este protejată de procurori, a fost oprită în trafic de un echipaj format dintr-un agent de poliție de frontieră și din comisarul-șef Nelu Fediuc. În mașină au fost descoperite zece cartușe de țigări de contrabandă. Femeia a negociat cu Fediuc și a reușit să scape fără nicio sancțiune, cu promisiunea că va fi recunoscătoare. Peste doar câteva zile, femeia a fost din nou oprită în trafic de „Tata Fedea“, având în mașină 20 de cartușe de țigări.

„A vrut să mă sancționeze, dar eu m-am plâns că nu am bani, că am o situație familială dificilă. Am vrut să-i dau 50 de lei, dar i-a refuzat. Mi-a cerut în schimb să ne întâlnim peste câteva zile în Siret și să întreținem relații sexuale“, le-a povestit femeia procurorilor.

Prețul protecției

Timp de câteva luni, femeia a transportat frecvent cantități mari de țigări prin Vama Siret. Aflându-se sub protecția lui Nelu Fediuc, femeia nu era deranjată de nimeni, iar în cazul în care era oprită în trafic, totul se rezolva după un telefon la ofițer. În schimb, femeia plătea o taxă lunară de 200 de dolari și accepta să întrețină relații sexuale cu ofițerul.

Situația s-a schimbat în iunie 2008, când Nelu Fediuc a devenit șef al Sectorului Poliției de Frontieră Siret. Femeia a povestit că acesta a început să se poarte din ce în ce mai urât cu ea.

„Mi-a cerut mai mulți bani pe lună și, când aveam relații sexuale, mă umilea. Asta m-a făcut să renunț la traficul cu țigări pentru că nu mai suportam“, a declarat femeia în fața anchetatorilor.

Abonat la funcții de conducere

Suspectat de afaceri necurate cu traficanții de țigări și alcool, Nelu Fediuc a fost detașat, în iulie 2009, la Cernavodă. După un exil de doar jumătate de an, Fediuc și-a recuperat funcția de conducere la Sectorul Poliției de Frontieră (SPF) Siret. În iunie 2010, Fediuc a fost mutat la șefia SPF Vicov. Ulterior, în urma unui control dispus de conducerea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Fediuc a fost trecut pe un post de execuție.

Sancțiunea a fost însă anulată de instanță, iar în 2013 „Tata Fedea“ a ajuns șef la SPF Rădăuți, pentru ca apoi, timp de două luni, să devină șef al Poliției Județene de Frontieră. La începutul acestui an, Fediuc a fost din nou trecut pe o funcție de execuție, la unitatea din Sighetul Marmației. În ultimii șase ani, Fediuc a fost sancționat de mai multe ori cu mustrări scrise sau rețineri din salariu, pentru neglijență în serviciu și comportament inadecvat față de subordonați. (O.S.)