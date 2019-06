NEBUNIE LA MOLDOVIȚA: Un bărbat a încercat să oprească Mocănița cu mașina, a pus bolovani pe șine și a aruncat cu pietre în tren. La final a tăiat și cauciucurile la vreo zece mașini ale turiștilor

Luni, un individ de 44 de ani din Vatra Moldoviței, a avut ceva de împărțit cu mecanicul mocăniței, așa că a încercat să oprească trenul punându-și mașina pe șine. Mai apoi s-a gândit că va opri trenul dacă pune niște bolovani pe șine sau aruncând cu pietre în vagoanele pline cu vreo 250-300 de călători, printre care mulți copii. Când au coborât din Huțulcă, mulți turiști au constatat că individul le tăiase cauciucurile la mașini. Oamenii sunt revoltați și de faptul că l-au văzut pe bărbatul respectiv discutând apoi relaxat cu niște polițiști, care nu au intervenit în niun fel. Ieri, după ce 4 turiști au depus plângere, poliția a deschis în acest caz un dosar penal pentru distrugere. Pe lângă întâmplarea incredibilă cu mocănița, turiștii povestesc și alte neplăceri cu care s-au confruntat în timpul vizitei în Bucovina, în vacanța de Rusalii. Din păcate, tot mai des în ultima perioadă turiștii sosiți în zona noastră acuză prețurile exagerate, condițiile proaste, mizeria, mâncarea făcută cu sărăcie, aroganța și obsesia generală de-a fraieri turistul

Până ieri, nici mecanicul de locomotivă și nici proprietarul mocăniței nu au depus plângere împotriva agresorului.

„Se fac cercetări față de un bărbat de 44 de ani din Vatra Moldoviței, într-un dosar penal pentru distru­gere. Au fost depuse patru plângeri de către turiștii care au avut anvelopele mașinilor înțepate. Am înțeles că au existat mai multe cazuri, însă numai patru plângeri au fost depuse până acum”, a declarat purtă­torul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu. Conform mai multor surse, numă­rul mașinilor cărora le-au fost tăiate roțile s-ar ridica însă la aproximativ 10.

După un scandal între mecanicul de locomotivă și bărbatul agresiv la care au asistat turiștii, oamenii din tren au încercat să rezolve problema. În cele din urmă agresorul a dispărut, însă le-a pregătit turiștilor din tren o altă surpriză neplăcută: le-a spart roțile mașinilor parcate în gară. Pasagerii sunt însă revoltați că, puțin mai tâ-rziu l-au văzut pe Vasile Tcaciuc discutând relaxat cu un polițist din zonă, care nu a intervenit în timpul scandalului.

Pe lângă întâmplarea nebună în care au fost implicați turiștii din Huțulcă, aceștia povestesc și alte neplăceri cu care s-au confruntat în vacanța de Rusalii petrecută în Bucovina. Din păcate, turiștii sosiți în zonă se confruntă tot mai des cu lipsa de profesionalism a multora dintre cei care, profitând de zona excepțională, au deschis pensiuni și restaurante fără să aibă nicio pregătire și nici măcar bun simț. Prețurile exa­gerate, condițiile proaste, mizeria, mâncarea făcută cu sărăcie, aroganța și obsesia generală de-a fraieri turistul sunt acuze care apar tot mai des în relatările celor care vizitează Bucovina. “De ce să mai faci ceva, dacă natura oferă totul? De ce ar face, dacă turistul e un mare fraier? Așa că, dragilor, nu mai vizitați Bucovina! Ori, cel puțin, asigurați-vă că e totul în regulă! La Moldovița nu e!”, spune una dintre pasagerele din mocăniță. Aceste vorbe aspre se regăsesc, de multe ori pe un ton mult mai dur, în poveștile a tot mai mulți turiști care au fost în ultima vreme în zona noastră. Din pă­cate, toate aceste multe în­tâmplări, povestite de tot mai mulți oameni, vor face să sufere și afacerile celor care muncesc cu bună credință în branșă. Nu e nevoie să fii specialist pentru a constata că explozia turismului din Bucovina a adus pe piață și tot felul de neaveniți care, din nefericire, vor face ca acest moment de vârf al industriei în zonă să înceapă să pălească. Deja prețurile de la noi sunt considerate aberante, condițiile de cazare, de cele mai multe ori, sunt mult sub ifosele pe care le au proprietarii, iar dacă începe să ni se ducă vorba și de aroganți-țepari nu peste multă vreme vom plânge cu lacrimi amare după acest șuvoi de turiști care lasă aici bani buni. (C.A.)

“Câteva zile libere după multă muncă ar putea fi preferabile muncii, totuși, dacă ai ști că, unde planifici să-ți cheltuiești banii, nu ești bine primit. Unde, în altă parte, decât în România, și, mai precis, în frumoasa Bucovină?

Dacă am lăudat mereu Bucovina pentru peisajul ofertant, pentru frumusețile caselor și ale gospodăriilor îngrijite, pentru bucatele tradiționale excelente, pentru condițiile de cazare excepționale, iată că într-o singură zi am înțeles, după atâția ani petrecuți printre Obcini, că bucovinenii întreprinzători urmăresc doar propriul interes, iar alți investitori străini, tot pe al lor. La confortul și la siguranța turiștilor nu se gândesc decât dacă astea le aduc dumnealor beneficii groase; nimic de condamnat din punctul lor de vedere. Şi ce dacă ? Omul muncește, ce vrei? Plătește dări la stat, salarii, alea, alea, e dreptul lui. Bun, dar să nu pună mâna să-și mențină clienții, să dea socoteală pentru eventuale accidente ale acestora?

Întâmplare ciudată la Mocăniță, la Moldovița. Înțeleg că e știută și nerezolvată. 5- 6 vagoane de adulți și copii, bucuroși să plătească între 15 și 30 de lei pentru o plimbare prin cele două- trei sate bucovinene. Admirăm peisajul, respirăm aer proaspăt, ne bucurăm de răcoare, coborâm și mai scoatem niște bani să cumpărăm mâncăruri tradiționale, ca la întoarcere să fim nevoiți să asistăm la o răfuială a angajaților CFR Moldovița și a firmei austriece care gestionează Mocănița cu un localnic psihopat și hotărât să oprească trenul. Fluiere prelungi nu ne fac să ovaționăm ca la Sovata, ci să știm că în fața trenului se poziționează un oarecare Tcaciuc cu o mașină boțită, ca să împiedice trenul din drum. Se întâmplă o dată, de două ori, de cinci ori: omul e hotărât să facă ceva. Ba pune bolovani pe șină, ba își poziționează mașina de-a curmezișul, încât, până la urmă, insensibil la intervențiile călătorilor, își termină treaba planificată spărgându-le acestora cauciucurile mașinilor parcate în fața gării. Stupefacție totală: turiști nu înțeleg gestul care devenise periculos pentru toată lumea și, repetat, îi fac să caute soluții proprii de rezolvare. Dar unde să cobori, când afară plouă cu găleata și e pădure și noroi peste tot? Unde să pleci cu copiii după tine, neștiind de unde reapare individul și pe cine vrea să se răzbune, de fapt? Așa că am parcurs cu inimile strânse kilometrii ce mai erau de parcurs, sechestrați, practic, într-un tren în care trebuia să ne distrăm? Mai surprinși am fost când în apropierea gării individul vorbea relaxat cu polițiștii, negând tot ce făcuse. Nu se sfia de nimeni, s-a expus direct. Scârbiți, ne-am grăbit să pășim prin bălți, să plecăm. Nu a fost cum am vrut, pentru că roțile, îngropate deja în bălți adânci, erau sparte, probabil de același individ. Am sunat cu toții la 112, am chemat, am bătut pe la uși. Nimeni, dar nimeni nu ne-a dat importanță. Mecanicul de locomotivă a revenit cu un Mercedes 4 ori 4, ostentativ pentru oamenii care nu aveau cu ce pleca de acolo. Ne-a spus că nu are ce să facă. Nici el, și nici patronul austriac. Şoferii și-au schimbat roțile în ploaie, au încercat să discute cu unul și cu altul și, în cele din urmă, au plecat, pentru că nu poți sta prea mult într-un loc în care nu ești dorit. Cu gust amar și cu promisiunea că nu vor mai lăuda Bucovina.

În altă ordine de idei, tot în Bucovina cina se servește până la 20,30. Vara, când e caniculă. Dacă scrie în program că ultima comandă se onorează la ora 21, ei, să știți că degeaba vă grăbiți să ajungeți la 20,30, pentru că oricum nu vă bagă nimeni în seamă până la 21, când vi se comunică faptul că ați venit târziu. Unde? La vestitul “Hanul păstrăvarului”, spre Rarău. Deci până-n 20, cu ceasurile reglate, ori îți cumperi mâncare de la supermarket. Nu, nu e bine să te cerți cu chelnerii, pentru că, știți voi, nu se știe ce mănânci până la urmă!

Ei, cam așa! Dar ceea ce m-a șocat a fost lipsa totală de reacție a celor responsabili cu siguranța clienților. Reproșurile că au încasat mulți bani i-au lăsat reci, uși încuiate, zi de sărbătoare. Interes vădit pentru profit, și atât. Nici amenițirările că-și vor pierde clienți nu i-au impresionat. Nu, pentru că sunt prea mulți. De ce să mai faci ceva, dacă natura oferă totul? De ce să nu storci ultimul bănuț de pe spinarea fraierului care muncește din răsputeri să-și ducă și el copiii, să se plimbe cu Mocănița, ori să mănânce un pește? Trecând cu vederea mizeria, lenea, lipsa apei într-o toaletă, mirosul de rahat din restaurant, din toată gara și din împrejurimi, dezinteresul pentru a face obiectivele atractive. De ce ar face, dacă merge și așa? Şi românul se duce, se expune pericolului de a se îmbolnăvi sau de a se accidenta, și dă și bani pentru asta? De ce ar face, dacă turistul e un mare fraier?

Așa că, dragilor, nu mai vizitați Bucovina! Ori, cel puțin, asigurați-vă că e totul în regulă! La Moldovița nu e!!!”