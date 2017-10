Municipiului Suceava i-au fost repartizați 3.500.000 lei pentru plata lucrărilor realizate la rețelele de termoficare

Deși inițial ne-au fost repartizate șapte milioane de lei pentru reabilitarea rețelelor de termoficare, după restituirea sumei către Guvern la sfârșitul anului trecut, banii păreau că nu vor mai ajunge în acest an la Suceava. Aflat la București, Ion Lungu a mai purtat discuții cu reprezentanți ai diverselor ministere în legătură cu investițiile din municipiu finanțate din fonduri guvernamentale

Municipiului Suceava i-a fost repartizată suma de 3,5 milioane de lei pentru plata lucrărilor realizate la reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiu. Primarul Ion Lungu a fost ieri la București, acolo unde a purtat discuții cu reprezentanți ai diverselor ministere în legătură cu investițiile din municipiu finanțate din fonduri guvernamentale. Printre subiectele abordate s-au numărat fondurile alocate la termoficare, Ion Lungu arătând că municipiului Suceava i-a fost repartizată suma de 3.500.000 lei pentru finanțarea lucrărilor deja realizate, care reprezintă jumătate din cele șapte milioane alocate inițial; redistribuirea economiilor din proiectul Electromobilitate finanțat din fonduri elvețiene; investiția pentru construirea unei Săli Polivalente finanțată din fonduri puse la dispoziție de Compania Națională de Investiții, dar și despre reabilitarea ultimei porțiuni din strada Vasile Bumbac, lucrare finanțată prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală.

“Am avut astăzi, la București, discuții referitoare la proiectele municipalității aflate în curs de derulare, la mai multe ministere. In primul rând, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale am obținut o nouă repartizare a sumelor pentru termoficare, la nivelul sumei de 3.500.000 lei, (jumătate din suma inițială)”, a transmis ieri primarul Ion Lungu.

Inițial municipiul Suceava primise suma de șapte milioane de lei pentru reabilitarea rețelelor de termoficare, bani în baza cărora s-a organizat licitația și care au ajuns toamna trecută în conturile municipiului. Insă, întrucât licitația s-a încheiat târziu, iar contractul a fost semnat abia în luna decembrie, lucrările nu au putut fi începute decât în primăvară. Fiind neutilizate în anul pentru care au fost acordate, municipiul Suceava a trebuit să returneze la finalul anului trecut suma acordată, primind însă promisiunea că acele fonduri vor fi realocate în acest an. In 2017 însă, după schimbarea a două guverne, administrația centrală a tot amânat alocarea propriu-zisă a fondurilor, solicitând încă puțină răbdare. In lipsa fondurilor lucrările au fost întârziate considerabil și s-a ajuns în situația în care lucrările nu au putut fi încheiate în acest an. Săptămâna trecută Ministerul a solicitat conducerii Primăriei Suceava o estimare a costurilor lucrărilor realizate în acest an la rețelele de transport-distribuție a energiei termice, în vederea decontării acestora.

In cadrul vizitei la București Ion Lungu a discutat și despre alte proiecte ale municipalității: redistribuirea economiilor din proiectul Electromobilitate finanțat din fonduri elvețiene; investiția pentru construirea unei Săli Polivalente finanțată din fonduri puse la dispoziție de Compania Națională de Investiții și reabilitarea ultimului tronson din strada Vasile Bumbac.

“Totodată, aici (n.r. în cadrul discuțiilor avute cu reprezentanții ministerelor) am discutat despre folosirea economiilor de aprox.1.000.000 de franci elvețieni, din proiectul <<Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde>> pe fonduri elvețiene. La Compania Națională de Investiții am avut discuții cu directorul ­ge­neral, referitor la stadiul proiectului <<Sala Polivalentă Suceava>>. Am aflat că proiectul a fost aprobat la nivelul companiei și urmează să se discute în comisia tehnico-economică de la minister. In sfârșit, la MDRAP, am discutat despre implementarea proiectului PNDL privind reabilitarea străzii Vasile Bumbac. Acest proiect are termenul de finalizare 19.06.2018 și am convingerea că va fi finalizat în termen. Lucrările au fost deja demarate”, a mai explicat ieri primarul Ion Lungu. (Alexandra IONICA)