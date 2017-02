Municipiul Suceava are nevoie de 261 de hectare pentru a înapoia terenurile expropriate de comuniști

Primăria Suceava trebuie să găsească solu­ții pentru acoperirea cererilor formulate de foștii proprietari ori urmașii acestora care au avut terenuri în Burdujeni, George Enescu, Obcini ori Zamca, pe care s-au ridicat blocuri. Alte soluții trebuie identificate pentru aco­pe­rirea pretențiilor vizând terenurile din zo­nele industriale Burdujeni și Ițcani, dar și din centrul orașului – zona Zimbru și Confecția – Starmod

Municipiul Suceava are nevoie de 261,36 hectare de teren pentru a acoperi toate solicitările venite din partea proprietarilor de drept ori din partea urmașilor acestora de pe teritoriul municipiului Suceava, pentru terenurile ce le-au fost expropriate în vremea comunismului. Pe acestea s-au ridicat întreprinderi in­dustriale, cartiere de locuințe, străzi, parcuri, trotuare etc. Tere­nurile cerute nu mai există în proprietatea municipalității ori a altor structuri publice locale.

Ioan Floriștean, șeful serviciului Cadastru, Fond Funciar, ­Re­gistru Agricol din subordinea Pri­­măriei Suceava a arătat că muni­­cipalitatea Sucevei, în baza le­gilor proprietății 18/1991; 1/2000; 247/2005, are acum în evidență o suprafață totală de 261,36 hectare de teren ce trebuie retrocedată către foștii proprietari. Pentru suprafața de 251,20 hectare, teren ocupat de investiții industriale, blocuri, parcuri, locuri de joacă, parcări, trebuie găsită o soluție de retrocedare echitabilă. La fel și cu alte aproximativ 10 hectare de teren din intravilanul municipiului Suceava, suprafață totală care a fost pusă în posesie prin procese verbale pe vechiul amplasament, pentru care urmează a se elibera titlu de proprietate.

Cererile sunt mari, posibilitățile de retrocedare sunt mici. Munici­piul Suceava are o suprafață de 5223 de hectare. Din aceasta, 3200 de hectare este teren intravilan. 70% din această din urmă suprafață (circa 2300 de hectare, n.r.) este ocupată de construcții. In urmă cu 27 de ani, la începutul anului 1990, intravilanul municipiului Suceava era de 1800 de hectare. Au fost ulterior introduse în spațiul intravilan al municipiului reședință de județ zonele Cărămidăriei, Laniște, Aleea Dumbrăvii, Dealul Mănăstirii, Lan, Suhat, etc.. S-a ajuns astfel ca pe parcursul ultimilor ani, numărul total de cereri depuse la legile proprietății să vizeze 4.271 de hectare, la care s-a adăugat o suprafață de 7 hectare de terenuri forestiere pe teritoriul municipiului Suceava. Din acestea au fost validate 1364 de hectare de teren agricol și integral cele 7 hectare de terenuri fo­res­­tiere solicitate.

Până la sfârșitul anului trecut, au fost emise de către Primăria Suceava 3750 titluri de proprietate pentru o suprafață de 1613 hectare. Celelalte aproximativ 300 de hec­tare, reprezentând diferența dintre terenurile revendicate și cele atri­buite de Primărie, au fost atribuite prin ordin al Prefecturii.

Ioan Floriștean a arătat că, ­se­parat de retrocedările care au făcut obiectul legilor proprietății, mai îna­inte amintite, s-au restituit în natură prin dispoziții ale primarului alte terenuri. Pentru ce nu s-a putut atribui, urmează a se acorda despăgubiri prin Comisia Națională de Valorificare a Proprietăților.

Terenurile de sub zonele industriale, de sub școli și magazine, vizate de foștii proprietari

Cele peste 260 de hectare de teren revendicate de foștii proprietari sau de urmașii acestora în municipiul Suceava sunt acum ocu­­­pate de imobile construite și recon­struite din 1948 încoace. In cartierele George Enescu, Obcini, Zamca, Cuza Vodă I, II și III din Burdujeni s-au ridicat pe terenurile aparținând vechilor suceveni blo­curi, străzi, alei, trotuare, spații verzi, parcuri. In alte locuri s-au construit fabrici și uzine. Fosta IFA, devenită acum sediu pentru un spațiu comercial de anvergură, fostul CPL, devenit de asemenea loc pentru un loc de shopping căutat, defunctul IMUS, pe fundațiile că­ruia s-a construit un mare magazin din domeniul materialelor de construcții, muribundul MES, foarte restrânsul Combinat de Celuloză și Hârtie – actualul AMBRO, fosta IRA – muribunda SPIT Bucovina SA și alte câteva entități industriale din zona industrială Burdujeni a municipiului Suceava, în marea lor majoritate falimentare ori în procedură avansată de insolvență, s-au construit la vremea lor pe pă­mân­turile unor oameni ai căror urmași își revendică dreptul legal de proprietate. La fel și fabricile de pe strada Traian Vuia, de la fosta Integrata la Stimas – fabrica de sticlă și pâ­nă la Forex – fostul IFET, au fost construite pe terenuri ce au apar­ți­nut înainte de vremea comunismului unor persoane ai căror urmași au cerut și obținut prin instanță redo­bândirea dreptului de proprietate. Mai mult, chiar în zona centrală a municipiului Suceava, terenurile pe care s-au ridicat structuri industriale precum defuncta fabrică de tricotaje Zimbru sau Starmod – fosta Confecția de acum 27 de ani, au fost revendicate de foștii proprietari. Cererile au fost depuse conform legii, iar instanța le-a aprobat. Doar că este imposibil să se restituie în natură terenurile solicitate. Nu pot fi dărâmate blocuri, hipermarketuri sau fabrici, dar Primăria Su­ceava mizează pe faptul că sta­tul român va acorda compensațiile cuvenite foștilor proprietari în bani sau în natură, conform cadrului legal deja existent.

Mai trebuie de adăugat faptul că o serie de unități de învățământ de prestigiu precum Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Co­legiul Tehnic de Industrie Ali­­­­­mentară, Colegiul Național “Petru Rareș“ au fost ridicate pe terenuri care au fost revendicate după 1990 și pentru care s-a stabilit în instanță dreptul de proprietate pentru foștii proprietari sau urmașii acestora. (Neculai ROSCA)