Mulți copii bolnavi și două focare de rujeolă în Suceava

Reprezentanții DSP au declarat focar comunitar de rujeolă în Vicovu de Sus și în Capu Codrului. De la începutul anului, la nivelul județului nostru s-au înregistrat 301 cazuri. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în mediul rural. 200 de pacienți au prezentat forme grave ale bolii și au necesitat internare în spital

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava au anuțat că la nivelul județului nostru au fost declarate două focare de rujeolă, și anume în Vicovu de Sus și în Capu Codrului, unde în prezent sunt 58, respectiv 19 cazuri. « În acest moment sunt în evoluție două focare comunitare, cel de la Vicovu de Sus și cel de la Capu Codrului. În ambele focare este vorba despre copii nevaccinați sau vaccinați incomplet, părinții refuzând vaccinarea sau neprezentându-se la medicul de familie, acesta fiind un refuz mascat », a declarat medicul Liliana Grădinariu, director în cadrul DSP Suceava. De la începutul anului până la sfârșitul lunii iunie s-au înregistrat 240 de cazuri de rujeolă, dintre care 101 cazuri în mediul urban și 139 în mediul rural, repartizate pe următoarele categorii de vârsta: 0-1 ani-35 de cazuri;1 an-15 cazuri; 2 ani-13 cazuri; 3 ani-12 cazuri; 4 ani-12 cazuri; 5-9 ani-50 de cazuri iar la grupa de vîrstă 10-14 ani au fost înregistrate 34 de cazuri, restul de cazuri fiind persoane adulte. În luna iulie, în primele trei săptămâni s-au înregistrat 61 de cazuri, majoritatea din focarele în evoluție, iar din totalul cazurilor înregistrate, 200 de pacienți au prezentat forme grave ale bolii și au fost internați în spital iar alți 40 au fost izolați la domiciliu. De la începutul acestui an, au fost înregistrate 55 de cazuri în Câmpulung Moldovenesc, 23 în Moldovița, 19 în Rădăuți, la acestea adăugându-se și cele 58 de cazuri de rujeolă de la Vicovu de Sus și 19 la Capu Codrului. « Menționăm că s-au derulat două campanii de vacinare „door to door” (din ușă în ușă) la Vicovu de Sus, unde au fost vaccinați 54 de copii și la Capu Codrului unde au fost vaccinați 50 de copii. Măsurile aplicate în focare au fost urmărirea contacților și educație sanitară, cât și recuperarea tuturor restanțierilor la vaccinare. În contextul creșterii numărului de copii și adolescenți diagnosticați cu rujeolă în județul Suceava, reamintim părinților că vaccinarea este singura metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu această boală extrem de contagioasă. Vaccinarea este recomandată copiilor cu vârsta între nouă și 11 luni, cu revaccinare la vârsta de un an și ulterior la vârsta de cinci ani. Copiii nevaccinați pot beneficia de administrarea vaccinului antirujeolic, prin prezentarea la medicul de familie, schema de vaccinare fiind adaptată pentru fiecare caz în parte », a completat directorul general al Direcției de Sănătate Publică Suceava, medicul ­Li­liana Grădinariu.

Rujeola este o boală respiratorie severă, produsă de un virus, foarte contagioasă și uneori mortală. Rujeola debutează ca o răceală banală cu febră mare, secreții nazale, ochi înroșiți și erupție măruntă. Aceasta începe pe pielea feței și a capului și se extinde apoi pe restul corpului. Starea generală a bolnavului este profund alterată. Complicațiile rujeolei sunt frecvente și grave. Unul din patru copii ajunge la spital din cauza gravității bolii, unul din 1.000 de cazuri prezintă inflamație a creierului, ce poate duce la deteriorarea funcției lui și unul sau două cazuri din 1.000 se pot solda cu deces, în ciuda celor mai bune îngrijiri medicale. O persoană bolnavă poate infecta nouă din zece persoane cu care intră în contact. Riscul este major pentru copiii mai mici de nouă luni, care nu pot fi vaccinați și care, dacă se îmbolnăvesc, pot avea forme grave ale afecțiunii. O categorie vulnerabilă o reprezintă și femeile însărcinate, care riscă avort sau naștere prematură în situația în care nu au protecție prin boală anterioară sau prin vaccinare. Şi fătul poate fi afectat de virus. Cele mai afectate categorii sunt bebelușii și copiii cu vârsta de până la cinci ani, în rândul cărora au fost înregistrate și cele mai multe decese. Cazuri de rujeolă, soldate inclusiv cu decese, s-au înregistrat și la adulți. În aceste cazuri, decesele au intervenit, în general, pe fondul complicațiilor la persoane care sufereau și de alte afecțiuni.

Campania de vaccinare cu vaccinul ROR se adresează copiilor cu vârste între nouă luni și nouă ani, care nu s-au îmbolnăvit până acum de rujeolă. În momentul în care copilul ajunge bolnav la medic, vaccinarea nu mai este permisă. Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava dispune de stocuri suficiente de vaccin iar reprezentanții instituției reamintesc populației că administrarea vaccinului după schema corectă, scutește copiii de riscul trecerii prin boală și de apariția unor complicații. (Cristina RUŞTI)