Tanar care conducea fara permis o motocicleta enduro, fara lumini si cu mare viteza, mort noaptea trecuta intr-un accident la Gura Humorului

Luni noaptea, în jurul orei 23,25, S. Gheorghe, de 26 ani, din com. Stulpicani, în timp ce conducea motociclul de teren, marca Yamaha (enduro), neînmatriculat/neînregistrat, (nedotat cu nici un fel de dispozitiv de iluminare şi semnalizare a prezenţei pe partea carosabilă pe timp de noapte), pe str. Mănăstirea Humorului, din or. Gura Humorului, pe fondul deplasării cu viteză excesivă şi neadaptate traficului pe timp de noapte (fapt confirmat de distanţa unde au fost proiectate motociclul şi victima, nefiind identificate urme de frânare sau derapare, aspecte ce vor fi stabilite cu exactitate în urma efectuării expertizei tehnice), a iniţiat manevra de depăşire a autoturismului marca BMW condus de către M. Marius-Nicolae, de 23 ani, din or. Gura Humorului, care se deplasa în faţa sa, manevră ce a fost iniţiată pe un sector de drum uşor în rampă, prevăzut cu marcaj longitudinal continuu , iar în momentul efectuării depăşirii, a intrat în coliziune frontală – lateral stânga cu autoturismul depășit, al cărui conducător auto a efectuat manevra de schimbare a direcţiei de mers prin viraj la stânga, cu intenţia de a întoarce pe str. Digului, fără să se asigure corespunzător.

În acel moment, conducătorul moto S. Gheorghe a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă prin partea stângă, trecând peste trotuar, fiind proiectat atât el cât şi motociclul în grădina din vecinătate, în cădere acesta lovindu-se cu capul de o bordură din piatră aflată pe spaţiul verde. Motociclistul nu purta cască de protecție, iar în urma impactului a rezultat decesul acestuia.

Conducătorul auto M. Marius-Nicolae a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Procedându-se la verificarea în baza de date a deţinătorilor de permise de conducere, s-a stabilit că S. Gheorghe posedă permis de conducere categ. „B”, necorespunzător categoriei din care face parte motociclul condus de acesta. De asemenea, procedându-se la verificarea în baza de date a autovehiculelor înmatriculate în România, s-a stabilit că motociclul marca Yamaha, nu figurează ca fiind înmatriculat. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat faptul că vinovat de producerea evenimentului rutier se face atât conducătorul moto S. Gheorghe, care a efectuat o manevră de depăşire neregulamentară, iniţiată pe un sector de drum cu marcaj continuu, pe fondul unei viteze excesive şi neadaptate la condiţiile de trafic pe timp de noapte şi a condus un motociclul nedotat cu niciun fel de dispozitive sau sisteme de iluminare sau semnalizare a prezenţei pe partea carosabilă pe timp de noapte, cât şi conducătorul auto M. Marius-Nicolae, care nu s-a asigurat corespunzător în momentul efectuării manevrei de schimbare a direcţiei de mers prin viraj la stânga.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de comiterii infracţiunilor de: „conducerea unui vehicul cu permis de conducere necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv”, „conducerea unui autovehicul neînmatriculat” şi „ucidere din culpă”.