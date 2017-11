Moartea istoricului Ion Nistor, comemorată în această săptămână la Vicovu de Sus

Ion Nistor a fost un istoric și militant unionist bucovinean, membru al comi­te­­tului de organizare a Adunării Na­­­țio­­nale de la Cernăuți, care a hotărât Unirea cu România. El a redactat Actul Unirii. In semn de omagiu, atât Liceul Tehnologic Vicovu de Sus, cât și Unitatea Medico – Socială din orașul Vicov îi poartă numele

In fiecare an la 11 noiembrie, profesorii, elevii și membri ai comunității locale din Vicovu de Sus îl comemorează pe Ion Nistor. Anul acesta se împlinesc 55 de ani de când profesorul și istoricul Ion Nistor a încetat din viață. In semn de omagiu, atât Liceul Tehnologic Vicovu de Sus, cât și Unitatea Medico – Socială din orașul Vicov îi poartă numele. Comemorarea a 55 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului și omului politic Ion Nistor a avut loc în aceeași zi cu debutul Zilelor Liceului ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, pe data de 13 noiembrie, printr-o se­rie de evenimente – activități cultu­rale, religioase, concursuri și ac­ti­­vi­tăți metodice și de formare profe­­sională – ce l-au avut în prim-plan pe istoricul, profesorul și omul politic Ion Nistor.

Oaspeți și gazde au participat în sala de festivități a campusului școlar Vicovu de Sus la slujba de pomenire pentru Ion Nistor, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna. Slujba de pomenire a fost urmată de un simpozion dedicat profesorului Ion Nistor, la care au participat Alexandrina Cernov, profesor universitar la Universitatea din Cernăuți și membru al Academiei Ro­­mâne, Arhimandritul Melchi­se­dec Velnic, viceprimarul orașului, Adrian Ionel Juravle, și secretara ora­­șului, Magdalina Josan, re­pre­zen­­tanți ai autorităților locale, prof. Gheorghe Dolinski – secretar general al Societății pentru Cultură și Literatură Română din Bucovina, alături de alți membri ai acestei organizații culturale, inspector Mihai Apetroaie, din partea Poliției Vicovu de Sus, Roxana Maloș, din partea Unității de Asistență Medico-Socială Vicovu de Sus, conducerea Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, prin directorul prof. Angelo Cătălin Bărbuță, prof. de istorie Ionel Cristinel Puha, președinte al filialei locale a SCLRB, cadre didactice și elevi ai acestei instituții. Fiecare intervenție a punctat într-un mod inedit și convingător ­va­loarea exemplară a profesorului, istoricului și omului de cultură Ion Nistor, reconstituind diversele laturi ale personalității sale, eforturile depuse pentru consolidarea culturii și învățământului bucovinean, precum și lupta continuă pentru independența și neatârnarea Bucovinei. Totodată, în ziua comemorării a 55 de ani de la trecerea la cele veșnice a istoricului și omului politic Ion Nistor a avut loc și inaugurarea Cabinetului de Religie „Iacob Putneanul” în campusul li­ceului, loc de reculegere și rugăciune destinat atât elevilor, cât și cadrelor didactice, amenajat prin grija profesorului Vasile Schipor, donație a Mănăstirii Putna. In în­che­ierea activității, membrii Grupului vocal-tradițional „Ai lui Stefan noi oșteni”, coordonați de profesorul Vasile Schipor, au prezentat un scurt moment artistic. Activitățile dedicate Zi­­lelor Liceului „Ion Nistor” au continuat și în ur­mă­­­­­toarele zile. Astfel, marți, 14 noiembrie, s-au desfășurat ateliere metodice și Balul Bobocilor cu tema „In jurul lumii pe ritmuri latino”. Spectacolul s-a încheiat cu recitalul susținut de invitatul special Vescan. Balul Bobocilor 2017 al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus s-a desfășurat la Casa de Cultură din Laura, Vicovu de Sus, această activitate inaugurând noul spațiul cultural din orașul Vicovu de Sus. Zilele liceului s-au încheiat mier­­curi, 15 noiembrie, cu activitatea demonstrativă „Tinerii dezbat”, vernisajul unei expoziții de artă plastică și al unei expoziții temporare „Bucovina în marele război”, organi­zată de Consiliul Județean Su­cea­va, Muzeul Bucovinei, în parteneriat cu Liceul „Ion Nistor”, precum și o activitate organizată de biblioteca liceului. Ion Nistor a fost probabil unul dintre cei mai cunoscuți masoni suceveni. Istoricul a fost unul dintre artizanii Unirii Bucovinei cu Regatul Român, fiind cel care a redactat „Actul Unirii”. Ion Nistor a făcut parte din Loja „Meșterul Manole”, alături de numeroși oameni de cultură români. Ion I. Nistor (1876 – 1962) a fost un istoric și militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a ho­tărât Unirea cu România. Profesor la Universitățile din Viena și Cernăuți, rector al Universității din Cernăuți, pro­­fesor universitar la București, membru al Academiei Române (1911), director al Bibliotecii ­Aca­demiei Române, fruntaș al Partidului Național Liberal, acesta a fost ­mi­nistru de stat, reprezentând Buco­vina, apoi, succesiv, ministru al Lu­crărilor publice, al Muncii și, în final, al Cultelor și artelor. (A.I.)