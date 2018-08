MITINGUL AVIATIC DE LA SUCEAVA A FOST ANULAT

Dupa accidentul aviatic de la Fratautii Vechi in care s-au ciocnit in zbor doua avioanecare trebuiau sa participe la miting, iar unul dintre pilotia murit, celalalt fiind grav ranit, s-a luat decizia anularii Suceava Air Show 2018,discutandu-se acum doar de prezentare la sol a avioanelor sosite la Suceava. Cele doua mici aeronave apartineau firmei timișorene Skybolt of Romania. Pilotul decedat era un barbat de 60 de ani din Bucuresti, iar pilotul ranit, preluat la ora 12.51 de elicopterul SMURD , este un barbat de 53 de ani ani, din Timisoara.