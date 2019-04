Miting PSD la Dumbrăveni. Liviu Dragnea, așteptat cu fanfara. Atacuri la Iohannis și promisiuni pentru Suceava. Stan președinte

Câteva sute de persoane au participat, joi, la un miting PSD în localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, la care președintele social-democraților, Liviu Dragnea, a fost așteptat cu un taraf. Mitingul PSD din Dumbrăveni a început cu puțin înainte de ora 16.00. În fața Sălii Sporturilor din localitate, președintele Liviu Dragnea a fost primit cu taraful. În interiorul Sălii, sute de oameni au praticipat la o întâlnire a social-democraților, unde, din boxe s-a auzit „Oda Bucuriei”. La începutul mitingului, liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a făcut o baie de mulțime, dând mâna cu mai mulți participanți. Oamenii au venit cu steaguri ale României, ale Uniunii Europene și cu pancarte cu fotografii ale candidaților la alegerile europarlamentare și cu mesaje pro-PSD, relateaza Mediafax.

Primit cu aplauze de suporterii PSD pe scena din interiorul Sălii de Sport de la Dumbrăveni, Liviu Dragnea a evit să spună dacă va candida la alegerile prezidențiale, afirmând că va anunța ”când va fi momentul” El le-a solicitat social-democraților să se concentreze pe europarlamentare.

Liderul organizației județene PSD Suceava îi ceruse să anunțe că a decis să candideze la alegerile prezidențiale. ”Astăzi vă rugăm să ne spuneți că v-ați decis să fiți candidatul nostru la Președinția României”, i-a cerut Ion Stan, liderul PSD Suceava, în uralele celor din sală.

”O să vă răspund când e momentul dacă voi candida, dar haideți să ne concentrăm pe alegerile europarlamentare. Nu are de ce să vă fie frică, că nu are de ce să aveți vreo ezitare. Lupta noastră e lupta pentru adevăr”, a răspuns Liviu Dragnea.

Apoi, președintele PSD s-a lansat într-un nou atac la adresa președintelui Iohannis, acuzându-l că nu își apără țara și execută comenzi, afirmând că ar fi putut să lase PSD la comanda Cotroceniului, SRI sau DNA, dar nu a vrut.

“Ne luptăm cu niște perverși cum această țară nu a avut. Oameni care urăsc România și au vândut bucăți din această țară. Da, Codrin. Trag din toate părțile. M-au lovit puțin la coloană, dar tot dreaptă rămâne. Nu pot să mă fac ca ghiocelul. Credeți că mie nu mi-ar fi plăcut să fac ca unii care au plecat de la noi, că nici nu cred că au fost vreodată cu sufet. Unul care a plecat de aici și care v-a datorat tot, inclusiv ultimul post. Puteam să stau acasă ci Irina, să mănânc popcorn și să spun luați direct la SRI, DNA și Cotroceni. și ce să faceți cu ei? Ce vre voi. Nu mai facem PNDL. Nu ma ajutăm fermierii, că toate producțiile astea intră pe piață”, a declarat Liviu Dragnea.

“Sunt convins că PSD va merge până la capăt, iar capătul nu unde zic ei, ci de ce e cel mai rău, răul pe are îl reprezintă Iohannis. Acest om, gașca lui, nu pot fi lăsați de Dumnezeu să ducă țara înapoi. Să spuneți adevărul în fiecare zi. Nu avem în față un plan de a spune minciună. Avem cea mai mare provovare pe care o are un partid (…) El când merge afară nu vorbește: tace, ascultă și execută. El trebuia să ne apere țara. Nu-l bagă nimeni în seamă”, a mai spus Dragnea, conform Mediafax.

Dragnea promite finalizarea Centurii Sucevei și-l amenință pe șeful Regionalei Iași cu demiterea

De asemenea, de pe scena de la Dumbrăveni, președintele PSD a promis finalizarea Centurii Sucevei, începută în 2017, și 190 de kilometri de drumuri naționale, precum și finalizarea programului de utilități și mediu pentru comunitățile locale din județ. El a amenințat cu demiterea șefului Regionalei Iași.

”Îl rog pe domnul ministru ­Teodo­rovici să repare cât de repede o nedreptate către comunitățile locale din județul Suceava, indiferent de culoarea politică. La rectificare trebuie să se aprobe sprijinul financiar pentru comunitățile locale care au fost prinse în programul vechi ”utilități și mediu”, a spus Dragnea vineri, la Suceava.

”Nu este vina comunităților locale de aici că atunci guvernul respectiv a aprobat acest spriijin financiar. Şi noi ce facem acum? Le lăsăm de izbeliște? Aici nu e vorba de primari, că sunt PSD, PNL sau din altă parte. Vorbim de comunitățile locale. Pentru că, dacă noi nu vă ajutăm nu o să mai puteți folosi banii pentru treburile curente”, a adăugat Dragnea.

”Bun, acum aveți PNDL, discutăm de milioane de euro care se derulează în fiecare localitate. Dar asta nu e un moft. Asta nu înseamnă că nu trebuie să funcționeze și celelalte lucruri dintr-o administrație. Am fost atent la ce a spus domnul ministru Cuc și am ținut să spună și aici, sunt dispus să pierd pariul cu el, important e să se realizeze aceste lucrări de infrastructură în județul Suceava. Centura Sucevei. Câte minciuni au spus ăștia de-a lungul anilor, cum se lăudau ei cu Centura Sucevei! Am inițiat-o în 2017, se termină. Cu Rădăuții la fel, drum expres. În schimb, Răzvan (Cuc – n.r), eu m-am uitat pe hârtiile pe care mi le-ați dat. Sunt vreo 190 de kilometri de drumuri naționale, unde s-au alocat bani pentru reabi­litare. Îi spui domnului de la regionala de drumuri Iași: ori se trezește din lene și lucrează și folosește banii, ori poate îl trimiți la odihnă. Aici trebuie să fie cineva care să înțeleagă că România nu poate aștepta. Şi este vorba de funcționari din orice post. Programul nostru de guvernare nu este făcut pentru puturoși, este făcut pentru oameni care vor să muncească, care se trezesc dimineața știind ce au de făcut (…) așa cum se stabilise în angajamentele luate”, a încheiat Liviu Dragnea.

Dragnea, către șeful Transgaz: Chiar și înconjurat de foști generali SRI, nu puteți să faceți ce vreți

Conform Mediafax, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat joi pe directorul Transgaz, Ion Sterian, că blochează extinderea rețelelor de gaze ­na­turale în România și l-a avertizat pe acesta că, chiar dacă este ”înconjurat de opt sau nouă foști generali SRI ca și consilieri nu poate să facă ce vrea cu averea României”.

“Spun de aici de la Dumbrăveni din Suceava: Îl rog pe dl. Sterian de la Transgaz să nu mai blocheze extinderea rețelelor de gaze naturale în România”, a spus Liviu Dragnea.

El i-a cerut și ministrului Economiei, Niculaie Bădălău ”să ia în serios această chestiune”.

”România, comunitățile, economia din România are nevoie de surse de ­e­nergie să se dezvolte și vă rog să nu vă jucați cu această chestiune. Să nu credeți că dacă sunteți înconjurat de opt sau nouă foști generali SRI ca și consilieri puteți să faceți ce vreți cu averea României”, a adăugat Dragnea.

Mitingul s-a încheiat în jurul orei 17.30, fiind urmat de scurte declarații de presă ale lui Liviu Dragnea. În cadrul Conferinței extraordinare pentru alegerea conducerii organizației județene a PSD Suceava, conferință care a fost de fapt “scopul” vizitei lui Dragnea la Suceava, senatorul Ioan Stan a fost ales în unani-mitate președinte al social-democraților suceveni, după ce a ocupat această funcție cu titlul interimar aproape trei ani de zile.