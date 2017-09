Ministrul Transporturilor, sâmbătă la Câmpulung: «Vom lansa în acest an procedurile de proiectare și execuție pentru autostrada Iași – Tg Mureș». Compania de Drumuri pare sa fie de altă părere

Sâmbătă, exact în timp ce de la Suceava, Iași, Botoșani și Neamț plecau în marș spre Târgu Mureș sute de mașini pentru a cere realizarea autostrăzii spre Transilvania, la Câmpulung Moldovenesc, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, anunța că încep procedurile de proiectare și execuție pentru “întregul tronson Tg. Mureș – Iași, până la sfârșitul acestui an” . Declarațiile frumoase ale ministrului Cuc au fost contrazise însă în aceeași zi de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care printr-un comunicat oficial anunță proiectele scoase la licitație și cele aflate în pregătire până la finele anului, fără să menționeze nicio vorbă despre mult așteptata noastră autostradă

Prezent sâmbătă la Câmpulung Moldovenesc, la tabăra politică a tineretului social-democrat, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că în acest an vor începe procedurile de proiectare și exe­cuție a “întregului” tronson al autostrăzii Iași – Târgu Mureș. “Am văzut că este un subiect care în ultima perioadă a generat foarte multe controverse. România are un Master Plan General de Trans­port aprobat prin HG în 2016. În acest Master Plan, dacă se uită cineva cu mare atenție, vom vedea că sunt anumite termene pentru autostrada Tg. Mureș – Iași. Aceste termene ne arată că sectorul Tg. Mureș – Ditrău – Tg. Neamț are perioada de implementare după 2020. Tronsonul Tg. Neamț – Iași are perioada de implementare 2016-2020. Cu toate acestea, ținând cont de programul de guvernare, am discutat cu cei din Companie și vom lansa procedura pentru proiectare și execuție a întregului tronson Tg. Mureș – Iași până la sfârșitul acestui an”, a afirmat Răzvan Cuc.

Trebuie spus că declarațiile ministrului Cuc au fost făcute exact în timpul în care de la Iași, Suceava, Botoșani și Neamț se deplasau sute de mașini, camioane și motociclete într-un marș spre Târgu Mureș, tocmai cu scopul de a atrage atenția guvernanților asupra necesității realizării acestei autostrăzi care să lege Moldova de Transilvania.

Realist vorbind, declarațiile lui Răzvan Cuc au puține șanse de a se transforma în realitate, ele trebuind înțelese în contextul protestului menționat și poate ca o ama­bilitate față de gazdele sale de la Câmpulung Moldovenesc.

Din păcate pentru partea asta de țară, bunele intenții manifestate sâmbătă în declarații de ministrul Transporturilor au fost contrazise tot sâmbătă de un comunicat oficial al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), companie aflată taman în subordinea ministrului Răzvan Cuc.

Astfel, într-un comunicat oficial, CNAIR anunță că a scos la licitație, pe SEAP, în 2017, proiecte în valoare de 13,8 miliarde de lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene și are în pregătire proiecte în valoare de 17,6 miliarde de lei, fără TVA, care urmează să fie lansate în licitație publică anul acesta, conform unui comunicat al instituției. Dacă aveți răb­­dare să lecturați lista de proiecte scoase la licitație și cele aflate în pregătire, veți constata că nici măcar proiectarea, ca să nu mai vorbim de vreo lucrare de execuție pentru măcar unul dintre tronsoanele Autostrăzii Iași – Târgu Mureș, nu este men­ționată în comunicatul oficial de sâmbătă al CNAIR.

“Prioritatea absolută a Companiei este în acest moment Autostrada Sibiu – Pitești, parte importantă a Coridorului IV Pan-European. În acest context, au fost scoase la licitație anul acesta contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1 și 5 ale acestui proiect de o im­portanță majoră pentru economia României. Până la sfârșitul anului, CNAIR SA intenționează să scoată la licitație și documentațiile pentru proiec­tarea și execuția loturilor 2, 3 și 4 ale acestei autostrăzi, după ce, împreună cu Institutul Geologic Român, va pune la punct documentația premergătoare”, se menționează în comunicat.

De asemenea, pentru dezvoltarea economică a zonei de sud a României, CNAIR a mai scos la licitație proiectarea și execuția celor 4 loturi ale Drumului Expres Craiova – Pitești, cu o lungime totală de 121 km.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, pentru care a fost scos la licitație anul acesta contractul destinat proiectării și execuției, reprezintă cel mai complex proiect de infrastructură lansat în ultimii 27 de ani în România. Potrivit reprezentanților companiei, după ce va fi construit, podul suspendat de la Brăila se va număra printre primele cinci poduri din Europa ca deschidere centrală (1.120 de metri).

Alte proiecte lansate anul acesta sunt lărgirea la patru benzi a actualei Centuri a Capitalei pe sectorul DN 2 – A2, proiect care prevede demararea unor lucrări de execuție și reprezintă, de asemenea, un pas important pentru îmbunătățirea fluen­ței traficului periurban și de tranzit în zona de Nord a Bucureștiului, și Pasajul de la Mo­goșoaia, pentru care a fost lansată în acest an licitația pentru proiectare și exe­cuție.

Pentru eliminarea punctelor de conflict rutier în cele mai importante zone ale Centurii de Sud a Bucureștiului, CNAIR SA a lansat în licitație publică documentația pentru proiectarea și execuția pasajelor Berceni și Oltenița. Configurate ca sensuri giratorii suspendate, cele două pasaje vor îmbunătăți desfășurarea circulației în aceste zone.

“Unul dintre cele mai importante proiecte pentru Capitală este Noua Autostradă de Centură, cunoscută și sub denumirea de Ringul 0, proiect care a fost la rândul său scos la lici­tație publică anul acesta. Sectorul de Sud, postat în SEAP, face parte din noul Inel de Centură al Capitalei și va fi similar proiectelor destinate fluidizării circulației în zona metro­pole­lor europene”, se mai pre­cizează în comunicat.

Printre obiectivele de infrastructură pentru care CNAIR SA a scos la licitație anul acesta contracte de proiectare și execuție se mai numără: varianta de ocolire Timișoara Sud, finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea (loturile 1, 2, 3 – Suplacu de Barcău-Borș), lărgirea la 4 benzi a DN7 (Bâldana – Titu) și varianta de ocolire a municipiului Bârlad.

Tot în acest an compania a lansat licitații publice pentru elaborarea unor Studii de Fezabilitate și Proiecte Tehnice destinate construcției drumurilor de mare viteză Focșani – Bacău, Ploiești – Buzău, Bacău – Pașcani și Buzău – Focșani și a postat pe SEAP documentația destinată elaborării Studiului de Fezabilitate și Pro­­iectului Tehnic pentru construcția drumului de legătură între A3 (Autostrada București – Ploiești) și Aeroportul Henri Coandă.

Reprezentanții companiei subliniază că CNAIR SA mai are în pregătire proiecte de infrastructură rutieră, în valoare de 17,6 miliarde de lei fără TVA, care urmează să fie lansate în licitație publică anul acesta. Astfel, alături de documentația pentru loturile 2, 3 și 4 ale Autostrăzii Sibiu – Pitești se mai află în elaborare contracte pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire a municipiului Bacău, a sectorului Nădășelu – Mihăești, aferent Autostrăzii Transilvania și a Secțiunii E, aferentă Lotului 2 al Autostrăzii Lugoj – Deva.

De asemenea, “Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere a solicitat și a primit anul acesta aprobări de finanțare de la Comisia Europeana pentru proiectele Autostrăzilor Timișoara – Lugoj și Lugoj – Deva (sector Dumbrava – Deva), precum și pentru reabilitarea DN6. La ora actuală se află în analiză la Comisia Europeana cererea de finanțare pentru reabilitarea DN76 și CNAIR SA va mai trimite anul acesta cereri de finanțare pentru proiectele Autostrăzilor Câmpia Turzii – Ogra -Tg. Mureș și Sebeș – Turda (faza II)”, se mai arată în comunicatul oficial emis de CNAIR sâmbătă, 9 septembrie 2017, cam în același timp în care ministrul Cuc anunța, la Câmpulung Moldovenesc, lansarea în acest an a procedurilor de proiectare și execuție pentru autostrada Iași – Tg Mureș. (T.V.)