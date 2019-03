Ministrul Transporturilor crede că șoseaua de centură de la Radauti va fi gata mai devreme de termen, fără costuri suplimentare

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a inspectat vineri centura ocolitoare a Rădăuților s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut. Soseaua de centură este un „inel” în lungime de circa 16,6 kilometri, cu câte o bandă pe sens. Ruta ocolitoare are patru tronsoane, dar nu se va intersecta doar cu drumurile naționale DN 2H și DN 17A – prin raportare la care au fost prevăzute cele patru tronsoane de șosea de centură, ci și cu drumuri județene, urmând a fi șapte intersecții, nu doar patru, și toate fiind giratorizate

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a efectuat, vineri, 8 Martie, o vizită de lucru în județul Suceava. Așa cum a fost comunicat de Prefectura Suceava, primul obiectiv al vizitei a fost la Rădăuți, pe șantierul șoselei de centură a municipiului. Ministrul s-a declarat mulțumit și convins de faptul că antreprenorul va face o surpriză plăcută, fiind vorba de un constructor care a mai avut astfel de lucrări. „Evident că voi monitoriza și acest șantier, dar sunt și alți constructori care merită monitorizați mai atent. Cred că va fi finalizat acest proiect înainte de termen. Fără alte costuri suplimentare”, a declarat ministrul după care, adresându-se și constructorului, a adăugat că „bani sunt și capacitate de mobilizare știu că aveți” și le-a urat succes.

Șoseaua de centură a municipiului Rădăuți are puțin peste 16,5 kilometri lungime, valoarea proiectului fiind de 82 de milioane de lei (fără TVA). Ruta este împărțită pe patru tronsoane și are prevăzute printre lucrările de artă un număr de șapte poduri (din care două sunt mai lungi, celelalte sunt de 10 și 15 metri) și două pasaje. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 4 iunie 2018, dar lucrările au început abia pe 4 octombrie „pentru a aștepta oamenii să-și ridice recoltele, să nu le creem prejudicii, chiar dacă a fost expropriat cordidorul din 2012”, după cum a explicat reprezentantul UMB Group, antreprenorul care derulează activitățile de construcție la ruta ocolitoare a municipiului Rădăuți. Primul tronson este de peste 5 kilometri lungime de la intrarea în Rădăuți dinspre Suceava (DN 2H) până la ieșirea din Rădăuți spre Marginea (DN 17A), de unde începe al doilea sector care se termină la ieșirea spre Putna (tot în DN 2H). De aici începe al treilea sector, de peste 4 kilometri lungime care se închide la ieșirea din Rădăuți spre Dornești (de asemenea, DN 17A) iar tronsonul nr. 4 începe de la ieșirea din Rădăuți spre Dornești și se încheie la intrarea în oraș dinspre Suceava. Conceptul rutei ocolitoare a municipiului Rădăuți este sub formă de inel. Pe lângă cele șapte poduri și două pasaje, centura ocolitoare mai cuprinde 20 de podețe. Un amănunt interesant este acela că intersecțiile cu drumurile naționale și cu câteva drumuri județene vor fi prevăzute cu sensuri giratorii, în total urmând a fi amenajate șapte intersecții giratorizate. Ca termen de finalizare, reprezentantul UMB crede că se va încadra în termenul din 2021. În anul 2011, UMB Spedition a câştigat licitaţia pentru lucrările privind construirea şoselei de centură a municipiului Rădăuţi, proiect estimat la 100 de milioane de lei.

De menționat că ministrul a fost însoțit de prefectul de Suceava Mirela Adomnicăi, din echipa cu care a venit ministrul făcând parte directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Ștefan Neaga și directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu. La fața locului au fost primarul Rădăuților, Nistor Tătar și senatorul PSD Ioan Stan și deputatul PSD Eugen Bejinariu. (D.P.)