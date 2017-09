Ministrul Transporturilor anunta că a fost scos la licitație proiectul tehnic de finalizare a șoselei de centură a Sucevei

Ieri, la Sucevița, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, a anunțat că a fost declanșată procedura de licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor de finalizare a șoselei de centură a Sucevei. Ministrul a spus că lici­tația pentru proiectul tehnic al rutei ocolitoare a municipiului Suceava a fost anunțată joi pe SEAP (Serviciul Electronic de Achi­ziții Publice). Răzvan Cuc a ținut să reamin­tească faptul că acum trei săptămâni a fost la Suceava pe mai multe șantiere și faptul că, la fel ca și în alte locuri în care a fost, a venit cu soluții pentru lucrările respective, asi­gurând că și centura Sucevei, unde mai sunt de executat cam 15% din lucrări, va fi fina­lizată.

De asemenea, ministrul Transporturilor a declarat, la Sucevița, că foarte multe compa­nii străine care au câștigat lucrări de infrastructură în România au beneficiat de “bani nemunciți” de la statul român.

El a susținut că antreprenorii străini au încheiat contracte defavorabile statului ro­mân, care le-au permis acestora să solicite sume suplimentare foarte mari.

“S-au încheiat foarte multe contracte care au fost defavorabile statului, în sensul că pe lângă sumele care au fost acordate în contracte, s-au făcut foarte multe dispute și s-au luat bani, aș spune, nemunciți de către anumiți antreprenori străini de la statul român”, a afirmat Cuc.

Ministru Transporturilor spune că, pentru a evita noi litigii cu firmele de construcții, dar și plata unor despăgubiri către acestea, a luat măsura modificării unor acte normative, astfel încât posibilitatea juridică a firmelor de a solicita despăgubiri sau majorări ale contractelor să nu mai existe, relatează Agerpres.

“În acest sens, am venit și cu soluția pe toate proiectele noi pe care le-am lansat în acest an, și aici aș face referire la proiectele Pitești-Craiova, Pitești-Sibiu, proiecte de infrastructură mare, prin care am modificat ordinul de ministru, am anulat posibi­litatea firmelor de a face aceste dispute. De azi înainte nu se vor mai face aceste dispute. Pe de o parte, statul a fost prejudiciat de foarte mulți bani și în al doilea rând, nici nu s-au continuat lucrările de investiții așa cum a trebuit. Lucrările au stagnat până când s-au soluționat aceste dispute. Acest lucru nu se va mai întâmpla”, a adăugat ministrul.

Răzvan Cuc recunoaște că reacția companiilor străine față modificările normative a fost una negativă, însă a dat asigurări că statul “acționa în consecință față de acești antreprenori care sunt foarte neserioși”.

“Am primit un recul foarte puternic din partea firmelor de construcții și o anumită firmă chiar și-a propus să coalizeze toate firmele străine și să facă o plângere în contencios pentru a mi se anula ordinul și noi vom acționa în consecință față de acești antreprenori care sunt foarte neserioși și au înțeles greșit relațiile cu statul român atunci când vine vorba de autostrăzi”, a mai spus Cuc.

Declarațiile lui Cuc vin la scurt timp după ce președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a afirmat că statul român sau companiile de stat pierd sute de milioane de euro în urma contractelor cu firmele private, în special străine. În opinia lui Dragnea, procurorii ar trebui să investigheze aceste cazuri, nu modul în care care Guvernul emite hotărâri. (T.V.)