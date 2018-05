Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, va participa la Conferința “Zilele Medicale ale Sucevei”

Evenimentul, ajuns la cea de-a VII-a ediție, va avea loc în perioada 24-26 mai, la Complexul “Zamca”. Tema principală a dezbaterilor este “Managementul pacientului critic”. La eveniment vor participa medici din toate specialitățile, estimându-se aproximativ 700 de participanți

Colegiul Medicilor Suceava, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Suceava, împreună cu Camera Jude­țea­nă a Sindicatului Medicilor Su­cea­va vor organiza în perioada 24-26 mai cea de-a VII-a ediție a conferinței “Zilele Medicale ale Sucevei”. După cum reiese din declarațiile medicului Sorin Hîncu, președintele Colegiului Medicilor Suceava, la ediția din acest an a conferinței “Zilele Medicale ale Su­cevei” a fost invitat și ministrul Sănă­tății, Sorina Pintea, alături de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, ministrul con­firmându-și deja prezența la eveniment. Printre invitați de numără și fostul președinte al Colegiului Național al Medicilor, Vasile Astărăstoae.

Pe ordinea de zi figurează, ca și în anii trecuți, dezbateri pe teme de pato­logie infecțioasă, urgențe medico-chi­rur­gicale, diabet, nutriție și boli me­­tabolice. Gazda manifestării va fi Complexul “Zamca”. Manifestarea se adresează tuturor specialităților medi­cale și este creditată de Colegiul Me­dicilor din România. Medici renumiți la nivel național și internațional, din țară, Ucraina și Republica Moldova, și-au confirmat prezența la acest eveniment.

Tema principală a dezbaterilor din acest an este “Managementul pacientului critic”, iar o temă secundară care va fi pusă în discuție la “Zilele Medi­cale ale Sucevei” este “Urgențele me­dico-chirurgicale”. La aceste dezbateri și-au confirmat prezența aproximativ 700 de cadre medicale, ediția din acest an desfășurându-se sub egida culorilor alb și roșu. In timp ce «albul» face tri­mitere la halatele cadrelor medicale, «ro­șu» este semnul gravității pacien­ți­lor ajunși la medic în stare critică, du­pă cum au explicat reprezentanții Co­le­giului Medicilor Suceava. Sedința lunară a Colegiului Medicilor din Ro­mânia se va întruni, cu această ocazie, la Suceava.

Reamintim că ministrul Sănătății, Sorina Pintea, va vizita cu această ocazie și Spitalul Județean Suceava și Spitalul Municipal Fălticeni. (Cristina RUSTI)