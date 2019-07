  Ministrul Transporturilor crede că centura Sucevei va fi gata la termen, iar cea a Rădăuților mai devreme de termen

Termenul pentru finalizarea lucrărilor de la centura Sucevei este 17 septembrie iar centura de la Rădăuți ar trebui să fie gata în 2021. Vineri, la vizita în teren a ministrului Transporturilor, directorul CNAIR a anunțat că încep procedurile pentru mult așteptata centură a Fălticenilor. Politicienii s-au înghesuit să stea lângă ministru, însă Răzvan Cuc l-a tratat cu o oarecare răceala pe senatorul Virginel Iordache

Vineri, Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a inspectat lucrările la șoseaua de centură a Sucevei și s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor, chiar dacă ploile au provocat o ușoară întârziere. Răzvan Cuc, l-a rugat pe constructorul șoselei de centură a Sucevei să facă tot posibilul pentru a recupera întârzierile cauzate de vremea nefavorabilă. Afirmația a fost făcută de ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, după ce a inspectat în dimineața zilei de vineri lucrările pe centura Sucevei, declarându-se mulțumit de calitatea acestora. De altfel, ministrul a declarat că a fost pe șantier și joi seara, imediat ce a ajuns la Suceava, și a găsit echipele de muncitori la lucru. Ministrul a inspectat în special lucrările care se realizează la nodul rutier 1, aflat la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. „Indiferent de cine câștigă licitațiile tot la constructorii români ajung lucrările”, a spus ministrul transporturilor. Construcția șoselei de centură a Sucevei ar trebui să fie finalizată până la mijlocul lunii septembrie 2019.

Proiectul finalizării Variantei Ocolitoare Suceava are ca bază Acordul-cadru încheiat în august 2018, cu asocierea de firme câștigătoare a licitației, compusă din Autotehnorom SRL (lider), SC Operational Autoleasing SRL, SC OPR Asfalt SRL, Obras Publicas Y Regadios SA, SC Florconstruct SRL și SC Calcarul SRL. Contractul are o valoare de 61,2 milioane lei fără TVA, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor fiind de 9 luni.

Managerul de proiect al rutei ocolitoare a municipiului Suceava, Vasile Strâmbeanu, l-a asigurat pe Răzvan Cuc de faptul că întârzierea din cauza vremii poate fi recuperată, astfel încât termenul asumat pentru finalizarea investiției, 17 septembrie a.c., să fie respectat. În paralel cu lucrările la calea de rulare se lucrează și la amenajarea parcării dinspre Fălticeni spre Suceava, de 7.000 de metri pătrați.

De pe șantierul de la Suceava ministrul Transporturilor a plecat la Rădăuți, tot la ruta ocolitoare. Aici, Răzvan Cuc a declarat că este convins de faptul că lucrările de construcție a șoselei de centură a municipiului Rădăuți vor fi gata înainte de termenul stabilit prin contract. Construcția șoselei de centură a Rădăuților a început în iunie 2018 și are ca termen de finalizare luna iunie 2021. Ruta ocolitoare va avea patru tronsoane care însumează 16,57 kilometri și va costa 82,5 milioane de lei. Lucrările sunt realizate de compania UMB Spedition și SC Tehnostrade SRL. „Aici este un obiectiv unde nu sunt probleme legate de constructor. Aici este doar o simplă ambiție personală, pentru că am pus un pariu că vom termina lucrările înainte de termen. Adică până la jumătatea anului viitor. Și intenționez să câștig pariul respectiv”, a declarat ministrul Transporturilor. El este de părere că la ritmul în care se mișcă muncitorii și rapiditatea de până acum, chiar dacă nu a fost nici vremea prietenoasă, stadiul fizic fiind de 36% la ora actuală, antreprenorul fiind serios poate termina lucrarea mult mai repede. „Nu am ce să comentez și să atrag atenția pe acest șantier”, a precizat ministrul Răzvan Cuc.

Pe parcursul vizitei de lucru în județul Suceava a fost însoțit de prefectul Mirela Adomnicăi, de senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache și deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu, deputatul ALDE Ștefan Alexandru Băișanu. Este de menționat că senatorul Virginel Iordache nu a fost tratat tot timpul de oficialul guvernamental ca și când ar fi „de-a lor”. În vreme ce colegii săi parlamentari Băișanu și Bejinariu l-au tratat firesc, de o manieră colegială, ministrul a avut o atitudine care a lăsat să se înțeleagă că nu vrea să se afișeze cu Iordache atunci când face declarații de presă. La început a părut a se integra relativ ușor și zâmbea alături de ceilalți, după care a rămas stingher la declarațiile de presă, în spatele ziariștilor. De altfel, singurele momente în care senatorul a fost surprins în apropiere de ministru era atunci când se deplasa pe șantierul șoselei de centură. Este de menționat, pe de altă parte, că la Rădăuți a fost prezent și primarul Nistor Tătar.

La Suceava și la Rădăuți au fost de față și directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, directorul DRDP Iași, Ovidiu Laicu și de alți responsabili din minister. Directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a anunțat că sunt pregătite procedurile pentru proiectul centurii municipiului Fălticeni, documentația pentru aceasta urmând a fi încărcată pe SEAP săptămâna viitoare. (D.P.)