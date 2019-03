Ministrul Cuc a confirmat, indirect, aprecierile făcute de OBIECTIV: Lucrările la drumul expres Siret-Suceava-Pașcani nu au cum să înceapă mai devreme de 2021

Vizita ministrului Transporturilor la Suceava a fost și un prilej pentru acesta de a se răfui cu liderul administrației județene, Gheorghe Flutur pe teme precum datul la lopată pe șantiere, răspunsurile la solicitări în baza legii, cine trebuie să aibă grijă de drumuri și de care anume etc.

Licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic la drumul expres pe tronsoanele Siret – Suceava și Suceava – Pașcani va fi lansată în luna aprilie. Anunțul a fost făcut, vineri, 8 martie, de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, aflat în vizită de lucru la centurile Sucevei și Rădăuților. Anunțul făcut de ministrul transporturilor s-a dorit a fi o replică la solicitarea adresată de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, printr-o scrisoare, să repare drumurile naționale de pe raza județului și să demaraze construcția Autostrăzii Unirii și a celor două tronsoane din DX5.

Reamintim că în prima parte a lunii trecute, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că a elaborat și depus aplicații de finanțare atât pentru studiile de fezabilitate, cât și pentru proiectele tehnice ale celor două tronsoane din DX5 care leagă Suceava de Siret, respectiv Pașcani. Asta înseamnă că s-a dorit ca să se atragă fonduri europene pentru achitarea documentațiilor respective, din cadrul Axei nr. 1 a Programului Operațional Infrastructură Mare. Practic, vestea anunțată de ministrul Răzvan Cuc arată că aplicațiile de finanțare vor fi acceptate și apoi se organizează licitațiile. Potrivit celor precizate de CNAIR, luna trecută, durata proiectelor privind documentațiile aferente DX5 va fi de 27 de luni. Abia după asta vor putea fi organizate procedurile de atribuire a contractelor de lucrări. Practic, după cum a relatat cotidianul Obiectiv de Suceava luna trecută, numai printr-o minune vor putea începe lucrările la cele două tronsoane din DX5 mai devreme de 2021. Rămâne de văzut dacă și finanțarea va mai putea fi asigurată (în regim n+3) din fondurile aferente POIM 2014-2020 sau va fi nevoie de alt orizont de așteptare legat de promovarea altor programe operaționale.

Întrebat dacă a primit scrisorile președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care cere demararea lucrărilor la drumul expres Suceava-București și la autostrada care să lege Moldova de Ardeal, dar și privind trenul Suceava-Cernăuți, Răzvan Cuc a spus că el are ale preocupări. „Eu nu știu ce exercițiu de imagine vrea să facă domnul Gheorghe Flutur. Eu am treabă. Nu am timp să stau să-i dau informații la Legea 544 sau ce vrea dânsul. Dacă dânsul vrea să mă caute mă sună și mă întreabă direct. Eu stau pe șantiere să văd cum avansează lucrările. Nu stau să mă plimb pe șantiere și să fac un titlu de glorie”, a spus ministrul Transporturilor.

Replica ministrului nu s-a oprit doar aici, Cuc i-a transmis lui Flutur să aibă în vedere problemele de mediu (gropile de gunoi de la Moara – care va fi deschisă pe baza unui Memorandum care permite acest lucru deși licitația nu este încheiată – și de la Pojorâta), dar să manifeste și grijă mai la dumurile județene care sunt de competența Consiliului Județean și să nu se mai refere la obiectivele asumate de Ministerul Transporturilor. În mod evident, demersul relativ recent al lui Gheorghe Flutur de a ieși cu lopata pe șantierul șoselei de centură l-a deranjat pe ministru care a spus că acțiunea respectivă este „un exercițiu de imagine”. „Am văzut acum ceva timp un filmuleț cu dânsul care venea și punea nisip cu pietriș cu lopata la o basculantă la roțile din față când ea avea tracțiune pe spate. În primul rând dacă tot vrei să faci lucruri care dau bine la presă fă-le cum trebuie. În al doilea rând a terminat toată treaba la Consiliul Județean? Are toate drumurile județene la negru, plombate, fără gropi? Eu nu știu de ce vine să se bage pe obiectivele care sunt asumate de Ministerul Transporturilor în condițiile în care drumurile județene am înțeles și eu de la colegi că sunt cum sunt. Totodată dacă vrei să faci fă lucrurile cum trebuie pune pietrișul unde e tracțiunea pe spate că acolo trage nu pe față. Dacă spun un lucru îl fac cum trebuie și nu vin să mă fac de râs doar așa de dragul imaginii să chem presa hai să mă vedeți și pe mine că dau cu o lopată”, a declarat Răzvan Cuc. (D.P.)