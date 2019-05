Ministrul Andronescu spune că nu intenţionează să prelungească vacanţa elevilor pentru a mulţumi patronatele din turism

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri, la Suceava, că nu intenţionează să prelungească vacanţa de vară a elevilor după data de 9 septembrie, în urma demersului hotelierilor de pe Litoral care s-au plâns că le scad profiturile.



“Eu îi înţeleg pe cei care doresc să obţină profit (…) Este o valoare pe care o respect, profitul, şi respect şi pe cel care doreşte să obţină profit, pentru că pe profit plăteşte impozit şi impozitul ajunge şi la şcoli, dar cred că întâi şi întâi trebuie să promovăm interesul şcolilor. Când am stabilit această structură a anului de învăţământ, am avut în vedere numărul de zile de şcoală care determină şi numărul de ore şi care, până la urmă, determină recunoaşterea sau nu a diplomelor pe care şcolile noastre le elaborează şi sigur că dacă vom găsi o formulă mai raţională decât asta, ceea ce nu cred, nu avem nimic împotrivă”, a spus Andronescu, conform Agerpres.

Ministrul Educaţiei a arătat că ”nu poţi răspunde favorabil tuturor cerinţelor” şi că trebuie asigurat un echilibru între interesul şcolii şi cele de natură economică.

“Deocamdată avem un ordin de ministru (…) Deocamdată despre 9 septembrie vorbim. Sigur, vă spun că au existat şi firmele de turism care au pârtii de schi şi care vroiau ca vacanţa de iarnă să fie de două luni de zile, dacă se poate. Nu poţi să răspunzi favorabil tuturor cerinţelor şi atunci, întotdeauna, se realizează acest echilibru, între interesul şcolii, major pentru mine şi pentru ce înseamnă şcoala şi, sigur, interesele de natură economică, pentru că, până la urmă, şi educaţia are şi un rol economic prin formarea celor care apoi produc profit şi cei care obţin profitul trebuie să se gândească şi la procesul de formare şi să-l protejeze”, a spus Andronescu.

Hotelierii de pe litoral au sesizat ministrului Turismului, Bogdan Trif, că scurtarea vacanţei şcolare de vară le va afecta afacerile şi i-au solicitat să facă demersuri în vederea prelungirea acesteia. (Agerpres)