Ministerul Sănătății va organiza concurs pentru posturile de director la DSP și SAJ

Aceste posturi sunt ocupate în prezent cu titlu interimar de inginerul Andrei Ianovici, respectiv medicul Alexandru Lăzăreanu

Posturile de conducere din cadrul Direcției de Sănătate Publică și de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava vor fi scoase în curând la concurs, în prezent fiind ocupate cu titlu interimar de către inginerul Andrei Ianovici (DSP), respectiv medicul Alexandru Lăzăreanu (SAJ). Ministerul Sănătății a început deja procedurile în vederea ocupării acestor posturi vacante. “În această săptămână, Ministerul Sănătății a depus actele pentru a demara concursuri pentru 16 posturi de directori executivi de direcții de sănătate publică și mai multe posturi de directori adjuncți, directori economici la direcțiile de sănătate publică. În același timp, pregătim procedura pentru a demara concursurile pentru directorii de ambulanțe în toată țara. Anul trecut nu a fost scos la concurs niciun post, toți erau interimari. Deci eu am moștenit această situație, sunt obligat să prelungesc interimatul până la concurs, însă vă spun că nu voi lăsa această situație să treneze din două motive: în primul rând că nu vreau să fie acuzată instituția ministerului că are interesul de a ține directori numiți, dar ceea ce este cel mai important lucru este că, pentru a asigura stabilitate, pentru a asigura o coerență a deciziilor, eu cred că e necesar ca managerii de spitale, directorii direcțiilor de sănătate publică, directorii de ambulanță să fie titulari, să aibă un contract de ma­nagement clar și să aibă o predictibilitate a timpului în care va conduce respectiva instituție. Deja am trimis documentele la ANFP”, a declarat ministrul Sănătății.

Reamintim că cele două instituții sucevene, respectiv DSP și SAJ, sunt conduse în prezent cu titlu interimar, după ce medicul Ludovic Abiței a demisionat din fruntea Direcției de Sănătate Publică Suceava, iar medicul Daniel Marticiuc a ieșit la pensie, postul de conducere de la Serviciul Județean de Ambulanță rămânând vacant. (Cristina RUSTI)