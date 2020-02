Ministerul Educației cere câtorva sute de profesori suceveni restituirea unor sume de bani câștigate în instanță

Sindicaliștii așteaptă un eventual control al Curții de Conturi pentru a stabili dacă, într-adevăr, există anumite sume de recuperat și au transmis directorilor școlari să ignore nota Ministerului Educației, motivând că un audit nu are calitatea de a dispune rețineri salariale. Concluzia auditului financiar din luna octombrie 2019 a fost că în 40 de unități școlare din județ, din totalul de 213, s-a constatat că sumele încasate de profesori, aferente dobânzilor câștigate în baza unor sentințe judecătorești, sunt mai mari decât cele care au reieșit în urma calculelor Ministerului Educației

Ministerul Educației a comunicat, la finalul lunii trecute, Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava o adresă prin care solicită punerea în aplicare a unei note de control din toamna anului trecut din care reieșea că sute de profesori, din 40 de unități școlare din județ, trebuie să returneze anumite sume de bani pe care ministerul consideră că le-au încasat pe nedrept. Motivând că un audit nu are calitatea de a dispune rețineri salariale, sindicaliștii suceveni împreună cu reprezentanții IŞJ au stabilit, în cadrul comisiei paritare întrunite în acest sens, ca directorii școlari să ignore nota Ministerului Educației, în așteptarea unui eventual control al Curții de Conturi, instituție abilitată în acest sens.

”In baza procesului-verbal al Comisiei paritare Inspectoratul Şcolar Județean Suceava (IŞJ Suceava) – Organizații Sindicale Suceava, din data de 31.01.2020, în baza Legii 1/201l, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Nota de control nr. 10412/04.10.2019 în urma auditului financiar efectuat la IșJ Suceava în perioada septembrie – octombrie 2019, Comisia paritară IŞJ Suceava – Organizații Sindicale Suceava, întrunită ad-hoc, emite următoarea: Punerea în aplicare a Notei de control nr. 10412/04.10.2019 și comunicată IŞJ Suceava prin Adresa MEC nr. 560/31.12.2019 se va face după controlul Curții de Conturi Suceava, dacă se vor constata că sunt sume de recuperat prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești privind dobânzile cuvenite pentru fiecare caz în parte. Ordonatorii de credite vor stabili modalitatea prin care se vor reține sumele respetive”, se arată în Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie a.c. transmisă în școlile din județul Suceava.

Amintim că în perioada 12 septembrie – 4 octombrie a avut loc un audit financiar efectuat de Ministerul Educației care a urmărit plata dobânzilor aferente unor drepturi salariale câștigate în instanță, neplătite la timp, pentru circa 9.000 de angajați din învățământul sucevean, cadre didactice și personal didactic auxiliar. Aceștia au încasat sume curpinse între 2.000 și 6.000 de lei/ profesor, în funcție de vechimea și statutul cadrului didactic, bani ce au fost plătiți în mai multe tranșe, pe parcursul anului 2019. Potrivit sindicaliștilor din învățământul sucevean, concluzia auditului financiar a fost că în 40 de unități școlare din județ, din totalul de 213, s-a constatat că sumele încasate de profesori, aferente dobânzilor câștigate în baza unor sentințe judecătorești, sunt mai mari decât cele care au reieșit în urma calculelor Ministerului Educației.

”Ministerul Educației a transmis în școli o notă, un fel de recomandare, de recuperare a acestor sume de bani de la profesori. Noi am reacționat imediat și am stabilit în comisia paritară, la care au participat și reprezentanții IŞJ Suceava, că auditul nu are calitatea de a dispune rețineri salariale. Așteptăm un control al Curții de Conturi în acest sens și, dacă va reieși că au fost calculate greșit sumele respective, ne vom supune”, a explicat Giani Leonte, președintele Alianței Sindicatelor din învățământ Suceava (ASIS), care a informat, în luna octombrie, când a avut loc auditul financiar în școlile din județul nostru, că, la nivel național, acest control al MEN s-a efectuat în doar 12 județe, printre care și Suceava. Sindicalistul a opinat atunci că Suceava a fost inclus în acest calup datorită faptului că sumele încasate de profesorii suceveni sunt mai mari decât în alte județe, pentru că ASI Suceava a acționat în instanță mai devreme, drept urmare perioada pentru care s-au plătit aceste sume a fost mai mare, iar sumele încasate au fost mai mari.

Precizăm că în urma auditului financiar din luna octombrie profesorilor din cele 40 de unități școlare nu li s-a imputat nimic și nu au fost puși să semneze niciun document care să îi oblige să restituie anumite sume. Sindicaliștii consideră că, cel mai probabil, s-a creat această situație deoarece nu toate sentințele judecătorești specifică tipul de dobândă pe care Ministerul Educației este obligat să o plătească, și anume dobânda legală, care înseamnă dobândă penalizatoare și dobândă remuneratorie. Astfel, această formulare din hotărârile judecătorești le-a permis celor din minister să recalculeze sumele achitate unor angajați din învățământ, de unde a reieșit și diferența de bani pe care aceștia o consideră încasată pe nedrept. (Oana NUTU)