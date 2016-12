Mii de suceveni au paricipat la manifestările din municipiul Suceava, dedicate Zilei Naţionale

După intonarea imnului de stat a urmat o slujbă religioasă, mesaje ale oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia Bucovina Inaripată, parada militară, o expoziţie de tehnică de luptă şi, după amiază, un spectacol folcloric



Potrivit organizatorilor – Centrul Militar Judeţean, aproximativ 15.000 de suceveni au participat joi – 1 decembrie 2016, la festivităţile prilejuite de Ziua Naţională a României, organizate începând cu ora 11.00 în municipiul Suceava, pe strada Stefan cel Mare, în faţa Palatului Administrativ. Manifestarea a debutat cu intonarea Imnului Naţional, interpetat de solista de muzică populară Andreea Chisăliţă. A urmat o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoţi, după care oficialităţi sucevene au transmis mesaje specific acestei mari sărăbători.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur a transmis în debutul cuvântul ui său urări de la mulţi ani: “ La mulţi ani, români! La mulţi ani, România! La mulţi ani, Suceava! La mulţi ani, suceveni! Cu doar trei zile în urmă, aici, în Cetatea de Scaun a lui Stefan, sărbătoream Ziua Bucovinei cu ţara. Despre asta aş vrea să spun câteva cuvinte, pentru că eu cred că s-a vorbit prea puţin despre acest lucru la nivel naţional. 28 noiembrie 1918 a fost ziua în care una dintre provinciile româneşti se unea cu ţara. Practic, noi, bucovinenii , înaintaşii noştri, au dat semnalul marii uniri. Trebuie să fim mândri de asta pentru că alături de Basarabia, în martie 1918, a revenit şi Bucovina la Patria Mamă. Ardealul, Banatul Crişana şi Maramureşul se uneau pe 1 decembrie. Astăzi sărbătorim Ziua României şi în această zi trebuie să ne gândim mai mult ca oricând la unitate şi acest lucru nu trebuie să fie doar o lozincă de Ziua Naţională. Trebuie să avem unitate şi mâine, să facem mai mult pentru această ţară. De 27 de ani am câştigat libertatea şI democraţia. De 10 ani suntem membri ai Uniunii Europene. Avem obligaţia, mai ales noi, cei care am primit un vot al populaţiei să facem mai mult pentru dumeavoastră. Vă mulţumesc pentru că este o piaţă plină de oameni, copilaşi, tineri, oameni în vârstă”, a mai transmis preşedintele CJ Gheorghe Flutur care a transmis mulţumiri pentru autorităţile care au asigurat ordinea la manifestarea din faţa Palatului administativ de joi, 1 decembrie 2016 – Ziua Naţională a României.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis de asemenea că în Suceava se sărbătoreşte cu bucurie Ziua Naţională a României. “Astăzi avem obligeţia să îi cinstim pe cei care s-au jertit pentru întregirea neamului românesc, pe cei care au împlinit acest mare ideal al Unirii. Evenimentul de la 1 decembrie 1918 a fost cel mai important, ca solidaritate, al naţiei române dintotdeauna. Ne apropiem de sărbătorirea centenarului României 1918 – 2018. Atunci când românii din Basarabia, Bucovina, Transilvania şi din regatul României s-au unit într-o singură naţie. Trebuie să pregătim România pentru viitor. Trebuie să facem faţă viitoarelor provocări. Trebuie să fim vrednici de ele. Ne dorim să avem o Românie unită, prosperă şi puternică. Ca primar al municipiului Suceava, voi face tot ceea ce este posibil ca aceste idealuri să se împlinească în aşa fel încât să avem un oraş prosper, într-o Românie prosperă, puternică şI unită” a declarat Ion Lungu, urând ulterior La mulţi ani cu ocazia Zilei Naţionale.

Prefectul Judeţului Suceava, Constantin Harasim a arătat că “Ziua de 1 Decembrie, Ziua României reprezintă materializarea nazuintelor milenare ale tuturor românilor, acela al unirii neamului românesc. Se împlinesc astăzi 98 de ani de când la Alba Iulia pe data de 1 decembrie s-a desăvârşit cel mai însemnat eveniment din istoria milenară şi eroică a poporului român. A fost momentul când într-o atmosferă de însufleţire patriotică, Marea Adunare Nasţională a votat în unanimitate declaraţia de unire cu Tara. Actul istoric de la 1 decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a noastră, a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinţelor de libertate, de unitate, a poporului român. In această zi trebuie să privim cu încredere unii către alţii, să redevenim un popor unit, puternic şI responsabil”, a declarat prefectul C onstantin Harasim care a transmis ulterior felicitări tuturor românilor, sucevenilor şI bucovinenilor.

A urmat festivitatea de depunere de coroane la Statuia Bucovina Inaripată din Piaţa Drapelului, de lângă Palatul Administrativ, iar mai apoi miile de suceveni au asistat la o paradă militară în cinstea Zilei Naţionale, la care au participat cadre miliate ale Centrului Militar Judeţean, Serviciul de Jandarmi Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, Poliţia de Frontieră precum şi Serviciul Judeţean SRI.

Parada militară a pornit din centrul Sucevei, din zona Mc Donald’s, a trecut prin faţa Casei de Cultură şi s-a oprit la Prefectură.

A urmat o defilare a tehnicii de intervenenţie a aparţinând structurilor militare mai sus amintite, care ulterior defilării au fost parcate în faţa Palatului Administrativ în cadrul unei expoziţii de tehnică de luptă.

Incepând cu ora 13.00 pe esplanada din faţa Casei de Cultură s-a desfasurat un spectacol flocloric, cu artişti suceveni, capul de afiş fiind asigurat de Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu. (N.R.)