Mii de spectatori au asistat ieri la Parada obiceiurilor de iarnă în centrul Sucevei

1.500 de artiști amatori din zeci de localități din Suceava, dar și din regiunea Cernăuți au însuflețit miile de suceveni prezenți ieri încă dinainte de amiază în centrul orașului . Manifestarea a început la ora 11.00, cu Parada măștilor, pe traseul stadionul Areni – esplanada Casei de Cultură. In centrul orașului, în fața Palatului Administrativ și a Casei de Cultură, circa 10.000 de suceveni au urmărit spectacolul fascinant oferit de artiștii populari din zeci de localități sucevene și din Ucraina. La eveniment au fost prezenți, pe lângă președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, președintele Regiunii Cernăuți, Ivan Muntean, vicepreședintele regiunii, vicepreședinții CJ Suceava, precum și primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu

In acest an, Parada obiceiurilor de iarnă organizată sub egida programului Crăciun în Bucovina a fost una dintre cele mai interesante, de la debutul acestui proiect, în anul 2011.

Pe lângă reprezentanți ai diferitelor comunități din județul Suceava, care au dorit să prezinte în fața publicului din municipiul reședință de județ ce consideră că este mai reprezentativ pentru pentru zona pe care o reprezintă, Malanca de la Crasna, din partea ucraineană a Bucovinei a fost la unison considerată surpriza acestei ediții a paradei obiceiurilor de iarnă desfășurate ieri începând cu ora 11.00 și terminate la orele serii pe asplanada din fața Casei de Cultură din Suceava. Malanca de la Crasna – Bucovina de Nord a defilat și a oferit spectacole în tandem cu Vicovu de Sus – localități pereche, de o parte și de alta a graniței ce împarte în două vechea provincie Bucovina. Stefan cel Mare, piesă folclorică interpetată și pe timpul comunismului de gospodarii din Vicovu de Sus, călare pe cai, ca o sfidare la acele timpuri, a deschis, cu puține excepții, paradele tradiționale prilejuite de sărăbătorile de iarnă în Suceava. Caii maestuoși dar și plugul tras de boi bătrâni cu jugul încununat de colaci, de care s-au temut mai mult cei din forțele de ordine care au încercat în zadar să protejeze copiii să-și facă un selfie cu marile animale conduse de un moș îngăduitor, au oferit miilor de spectatori un spectacol de neuitat. Blajinii boi ce au purtat plugul, s-au dat deoparte, pentru a face loc urătorilor.

De la Vicovu de Sus, în fața Palatului Administrativ, unde gazde au fost președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Cernăuți, Ivan Muntean, vicepreședinții Consiliului Județean – Gheorghe Niță și Viorel Seredenciuc, vicepreședintele Consiliului Regional Cernăuți, prefectul județului Suceava, primarul municipiului Suceava – Ion Lungu, precum și alte oficialități județene, regionale și locale precum și parlamentari, au venit două părtii de urători, care au adresat gazdelor cunoscutele urări de sărăbători, parte din acestea personalizate pentru fiecare gazdă în parte. Buhaiul, buciumele și biciul au însoțit urările iar “piesa” “Stefan cel Mare” a putut fi degustată pe deplin în fața Casei de Cultură, de toți cei prezenți.

Nu înainte însă ca în spațiul pus la dispoziție pentru urătorii de la Crasna, în fața Palatului Administrativ, să nu fie urmărită a doua parte a spectacolului, pe care am anticipat-o: Malanca de la Crasna. Edilul comunei cu populație majoritar românească situată la granița Ucrainei cu România, a făcut un mic preambul arătând că vor fi prezentate șase obiceiuri de sărbători din șase cătune distincte ale satului Crasna care să trezească interesul spectatorilor suceveni. Niciun cuvânt din ceea ce a rostit nu a fost neadevărat pentru că miile de suceveni veniți deja la orele amiezii în zona centrală a municipiului Suceava au putut participa la un spectacol mai rar întâlnit. După un concert de colinde cu un înalt mesaj religios, au urmat urătorii care au transmis pe lângă urăturile vechi, cu substrat satiric, acum mai puțin folosite în partea de sud a Bucovinei și urări noi, cu mesaj patriotic explicit. De menționat că în tot acest interval precum și în cele care aveau să urmeze, au fost ridicate permanent deasupra artiștilor crăsneni trei steaguri – a Ucrainei, României și Uniunii Europene.

Un grup de copii din Crasna s-au prins într-o Horă a Unirii, cântând și versurile poetului Vasile Alecsandri, compuse pentru un astfel de prilej acum un veac și jumătate. Interpetarea și mesajul lor au fost în egală măsură aplaudate de reprezentanții autorităților ucrainene și române.

Spectacolul cel mai de anvergură a urmat ulterior. Obiceiurile de iarnă din cătune ale Crasnei, nu cu mult diferite de cele de dincoace de graniță dar, fără să se supere cineva, formidabil de spectaculoase. Dansul moșului și al babei, al evreicei, al caprei, al țiganului dar mai ales cel al “urșilor”, cum ei le denumesc, depășesc cu mult imaginația noastră. Entități îmbrăcați în veșminte în formă de inimă sau de fluture, cu anvergură de trei – patru metri, făcând pe “morții” zeci de minute, de i-au pus pe jar pe jandarmi dar și pe gazde, care au crezut că li s-a făcut rău de-adevăratelea, tratați cu apă minerală pe când erau trântiți jos, aparent neputincioși, personaje costumate în personaje mai degrabă imaginare, un “Păsări – lăți-lungilă” de peste doi metri căutat anume printre cei mai înalți flăcăi din sat, dansuri complexe și perfect acordate, au făcut deliciul și au lăsat prin surprindere nu doar gazdele de la Suceava ci și pe oaspeții oficiali de la Cernăuți, care nu au rezistat tentației de a filma spectacolul fără precedent desfășurat ieri la orele amiezii, în fața Palatului Administrativ, de către artiștii populari de la Crasna.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur și președintele Regiunii Cernăuți, Ivan Muntean au mulțumit artiștilor veniți din cele două părți ale Bucovinei

“Vreau să mulțumesc fraților și colegilor noștri de la Cernăuți, Mulțumesc domnului președinte al Regiunii Cernăuți Ion Muntean, La mulți ani și Sărbători fericite!. Malanca de la Crasna a oferit o reprezentație extraordinară, în cadrul proiectului comun pe care îl avem, vă mulțumesc pentru efort, dragii mei! O să vedeți Malanca de la Vicov, Banda lui Stefan cel Mare”, a transmis președintele Gheorghe Flutur, care a adăugat că pe parcursul manifestărilor de ieri, peste 1500 de artiști populari vor evolua pe scena din fața Casei de Cultură. In cuvântul său de ieri de la ora 13.00, Gheorghe Flutur a dorit să mulțumească urătorilor de la Gura Humorului, de la Voroneț, de la Mălini precum și celorlalți participanți la Parada obiceiurilor de iarnă transmițând tuturor “La mulți ani și sărbători fericite”.

Președintele Consiliului regional Cernăuți Ivan Muntean a mulțumit invitației de a participa împreună la Suceava la o manifestare de o asemenea anvergură. “ Dragi bucovineni! Avem o mare plăcere să venim astăzi la Suceava la invitația domnului președinte Gheorghe Flutur. Avem o istorie, o tradiție, pe care o vom ține întotdeauna. Nu vom putea avea niciun viitor dacă nu ne vom ști bine trecutul. Vă mulțumesc pentru invitația la sărbătoarea Crăciun în Bucovina și vă doresc mulți ani fericiți, sănătate, noroc și bucurie! Multă pace și fericire! La mulți ani!”, a transmis guvernatorul Regiunii Cernăuți, Ivan Muntean.

Zeci de echipe de artiști amatori, din toate colțurile județului

Pe scena din fața casei de Cultură din Suceava spectacolul a continuat. Conform programului și celor anunțate anterior de președintele CJ Gheorghe Flutur, peste 1500 de reprezentanți ai comunităților folclorice din județul Suceava au evoluat în cadrul Paradei obiceiurilor de iarnă.

Manifestarea a început la ora 11.00, cu Parada măștilor, pe traseul stadionul Areni – esplanada Casei de Cultură; Au urmat începând cu ora 13.00, Urătorii de la Humor; Jocul caprei Mălini;Irozii de la Scheia; Jocul căiuților de la Hânțești; Jocul caprei de la Poiana Stampei; Cerbul Corlata; Malanca de la Ostra; Ceata de la Dolheștii Mici; Jocul căiuților de la Zvoriștea; Urșii de la Volovăț; Jocul caprei Dolhasca; Urșii de la Udești; Bungherii de la Vama;

Banda lui Jianu de la Botești (Horodniceni); Malanca de la Stroiești; Căiuții de la Horodnic de Jos; Banda lui Harap, arnăuții de la Drăgușeni; Malanca de la Capu Codrului; Formația de căiuți de la Botoșani; Ceata de la Baia; Jocul căiuților Botoșana; Hurta (Împărații) de la Bosanci; Urșii de la Bogdănești; Ceata de la Fântânele; Părtia de la Pârteștii de Jos; Căiuții de la Calafindești; Malanca de la Todirești; Malanca de la Ilișești; Urșii de la Preutești; Turca (Frumoșii) de la Moara; Malanca de la Bălăceana; Capre, urși de la Vulturești. Potrivit estimărilor organizatorilor, spectacolul de pe esplanada din fața Casei de Cultură urma să se termine aseară în jurul orei 21.00. Potrivit unei estimări a Jandarmeriei, la ora 15.00, în fața Casei de Cultură erau aproximativ 5500 de spectatori, fără să fie luați în calcul participanții la evenimentele din prima parte a zilei – parada efectivă pornită dinspre Areni și spectatorii adunați în principal la spectacolul oferit în fața Palatului Adnimistrativ de artiștii din Crasna. (Neculai ROSCA)