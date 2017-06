Mii de porții cu sarmale și sticle cu apă au fost împărțite ieri de familia primarului Ion Lungu pelerinilor de la poarta Mănăstirii “Sf. Ioan”

Primarul a explicat că este un gest de ospitalitate față de pelerinii veniți în oraș, pentru care a pus la dispoziție și un număr de 200 de locuri de cazare, dar și mașini ale TPL care să îi transporte către căminele liceelor din oraș unde vor fi găzduiți. Mai multe gospodine din oraș au împărțit și ele sarmale și ardei umpluți pelerinilor

Ieri, la poarta Mănăstirii “Sf. Ioan”, primarul Ion Lungu a împărțit 5.000 de sarmale, dar și sticle cu apă minerală pelerinilor veniți în oraș cu ocazia hramului Sucevei. Acesta a explicat că este un gest de ospitalitate față de pelerinii veniți în oraș, pentru care a pus la dispoziție și un număr de 200 de locuri de cazare, dar și mașini ale TPL care să îi transporte pe aceștia către căminele de la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”, Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” și Liceul cu Program Sportiv. In același timp, Ion Lungu a anunțat că mașini ale TPL îi vor prelua pe cei veniți în pelerinaj și îi vor duce de la locurile de cazare la slujbă, sâmbătă dimineață.

Pe lângă pachetele cu sarmale împărțite de edilul sucevean, în fața mănăstirii împărțeau sarmale și ardei umpluți mai multe gospodine din municipiu. Ion Lungu s-a arătat bucuros că și alți suceveni i-au urmat exemplul și au fost ospitalieri cu pelerinii.

“Este pentru al treisprezecelea an consecutiv când familia mea oferă 5.000 de sarmale pelerinilor care vin la Suceava la mănăstire și 5.000 de sticle de apă minerală. Aceste sarmale sunt pregătite în mod special pentru pelerinii care vin din Maramureș, de la Borșa. Cei care stau, se roagă și dorm în curtea bisericii, dar nu numai. Mă bucură faptul că în acest an sunt și foarte multe gospodine din Suceava care oferă aici sarmale, ardei umpluți. E un minim gest de ospitalitate și e foarte binevenit. Noi ne organizăm în fiecare an la Primăria municipiului Suceava să întâmpinăm cum se cuvine acești pelerini. Deja am fost contactat de oamenii în vârstă care sunt veniți din zona Maramureșului, în mod special. Așa cum am anunțat, avem pregătite 200 de locuri de cazare la căminele internat din municipiul Suceava. In mod special «Samuil Isopescu», «Cuza», dar și la alte licee, la Liceul Sportiv”, a declarat aseară primarul Ion Lungu.

Acesta i-a invitat pe suceveni să participe la evenimentele din aceste zile, despre care spune că sunt pentru toate gusturile. Pe lângă concertele ce se desfășoară pe scena de la Iulius Mall în aceste zile, în oraș au loc și alte manifestări culturale.

“Pe lângă evenimentele de la Iulius Mall, avem și alte manifestări culturale. O premieră la teatru, «Un playboy de peste deal». Este o piesă pe care o recomand, o comedie savuroasă care va avea premiera duminică seară, la ora 19:00. Avem festivalul de film ecologic EcoFest, care se va desfășura în două locații, la cinematograful Modern și, de asemeni, în Cetatea de Scaun. Festivalul Stefanian face și el parte din programul Zilelor Sucevei. Este un proiect împreună cu Consiliul Județean. Acest festival de film ecologic EcoFest se desfășoară și la Cetate, împreună cu Consiliul Județean, și la municipalitate. Festivalul Stefanian se află la prima ediție și ne dorim să îl dezvoltăm în anii viitori, împreună cu toate cetățile, acolo unde este respectat și cinstit Stefan cel Mare”, a mai precizat aseară Ion Lungu.

Acesta s-a arătat bucuros de faptul că în fața mănăstirii erau și alte gospodine care împărțeau sarmale și ardei umpluți pelerinilor, dar și trecătorilor.

“Mă bucur. Dacă aș fi lipsit de modestie aș zice că mi-au luat exemplul și sunt foarte multe gospodine care vin aici să ofere sarmale, ardei unpluți. Este un lucru foarte bun. E bine să fim ospitalieri. E un minim gest de ospitalitate pentru că, pe de o parte sunt pelerinii care vin în oraș la noi și sunt o serie de oameni nevoiași, asta este realitatea, care vin aici, la mănăstire, pentru a gusta sarmale și alte lucruri care se dau gratuit cu ocazia zilelor de hram. Așa este de hram în Bucovina, se dă și la pachet”, a concluzionat ieri Ion Lungu.

Aseară, în jurul orei 18:00, curtea mănăstirii se umpluse deja de pelerini care, înarmați cu pături, se pregăteau să petreacă noaptea în aer liber, pentru a putea participa în această dimineață la slujbă. (Alexandra IONICA)