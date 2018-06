Mii de oameni rămași fără curent electric, străzi și gospodării inundate, copaci doborâți de vânt în urma furtunilor din ultimele zile

In urma ploilor puternice, ieri erau fără curent electric peste 14.000 de consumatori din județ. In municipiul Suceava, ca de obicei, străzile au fost inundate, canalizarea subdimensionată nefăcând față precipitațiilor abundente. Si în Suceava au fost avarii la rețeaua electrică, avarii care au afectat inclusiv funcționarea semafoarelor. La Mușenița au ars două anexe gospodărești, după ce au fost lovite de trăsnet. La Valea Moldovei patru persoane și aproximativ 400 de oi au rămas izolate între ape, fiind salvate de pompieri. Au fost inundate curți și anexe și în Slatina și Câmpulung . Județul Suceava este sub atenționare de cod portocaliu de ploi abundente până sâmbătă seara la ora 23:00

Vineri, 29 iunie, mai multe avarii s-au produs la rețelele de distribuție a energiei electrice din cauza ploilor care s-au abătut în județul Suceava. La ora 10:00 mai erau parțial afectate localitățile Straja și Poiana Stampei, 13 posturi de transformare fiind nealimentate și 163 de consumatori rămași fără curent electric. Situația înregistrată vineri era urmare a alteia mai grave produsă încă de joi când, potrivit informațiilor transmise de Delgaz Grid la Prefectură, ploile torențiale și vântul puternic au provocat avarii la 194 puncte de transformare, fiind afectați 14.563 consumatori din mai multe localități ale județului Suceava.

Ieri dimineață, 16 echipe de intervenție ale Delgaz Grid încă lucrau la linii electrice parțial nealimentate cu energie electrică care deserveau localitățile Straja și Poiana Stampei. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că joi, în comuna Slatina, au fost inundate 10 curți, 9 beciuri și 2 anexe, iar la Mușenița 2 anexe au ars ca urmare a descărcărilor electrice.

În municipiul Suceava, vineri, au avut loc mai multe probleme cauzate de intemperii. Astfel, Ca de obicei, mai multe străzi din municipiul Suceava au fost inundate, vineri, după o ploaie torențială. Din nefericire, însă, un copac s-a prăbușit peste două mașini parcate pe strada Vasile Bumbac, în spatele magazinului Buco­vina, echipele de la Direcția Domeniului Public și de la Serviciul pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava intervenind prompt. De parcă nu era suficient, traficul rutier afectat de ploaie a fost îngreunat din cauza unor avarii la rețeaua electrică care au avut loc în zona străzilor Mirăuți, Ana Ipătescu, Tudor Vladimirescu, Ion Vodă Viteazul și Tipografiei, afectând nu doar consumatorii casnici, ci și semafoarele.

De asemenea, avarii/lucrări accidentale au avut loc la rețeaua de apă pe str. Ana Ipătescu – de la intersecția cu str. Mitropoliei până la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu, str. Ion Vodă Viteazul, str. Iancu Flondor, str. Cireșilor, Aleea Ion Grămadă.

Precizăm că, în ce privește situația de alaltăieri, vremea rea a creat și alte probleme în județ, ca de exemplu în comuna Valea Moldovei unde patru persoane și aproximativ 400 de oi au rămas izolate între ape, pompierii militari împreună cu pompierii voluntari salvând două persoane râmase ca să aibă grijă de animale, precum și oile, asta după ce în prealabil pompierii voluntari reușiseră să scoată dintre ape două din cele patru persoane. La Câmpulung Moldovenesc au fost colmatate două podețe și s-au inundat o curte și un beci. În comuna Slatina au fost inundate 15 curți, 14 beciuri și două anexe, iar în comuna Mușenița fulgerele au aprins două anexe, care au ars.

La Forăști, un autoturism a ieșit în afara părții caro­sabile și a intrat în curtea unei gospodării, două persoane rămânând încarcerate și au fost scoase de un echipaj de descarcerare și preluate pentru îngrijiri medicale de către echipaje SMURD și de la Ambulanță.

Județul Suceava este sub atenționare de cod portocaliu de ploi abundente de vineri de la ora 15:00 până sâmbătă la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, în jumătatea de nord a Moldovei, zona Carpaților Orientali, local în Maramureș și în sud-estul Transilvaniei temporar va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 40 – 50 l/mp și pe arii restrânse 60 – 70 l/mp. (D.P.)