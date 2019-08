Mii de creștini la slujbele de la Putna și Cacica (FOTO)

In ciuda ploii si a vremii destul de răcoroase, mii de credincioşi au fost prezenţi joi la Mănăstirea Putna, la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Nicolae, Mitropolit Ortodox Român al celor două Americi, ÎPS Ignatie, Miropolitul antiohian al Franţei şi Europei de Vest şi de Sud, ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor şi PS Toma, Episcop de Broneţ, din Moscova.

În jurul orei 11:00, la Mănăstirea Putna au ajuns premierul Viorica Dăncilă și miniștrii Eugen Teodorovici, Mihai Fifor și Răzvan Cuc. Oficialii guvernamentali au fost întâmpinați de prefectul Mirela Adomnicăi (premierul i-a oferit un buchet de flori cu ocazia zilei de naștere), subprefectul Silvia Boliacu, iar un grup de copii și adulți îmbrăcați în costume populare le-au oferit pâine și sare. Ulterior, oficialii guvernamentali s-au închinat la mormântul voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, unde au depus coșuri cu flori albe, la icoana Maicii Domnului, precum și la racla cu moaștele Sfântului Iacob Putneanul scoasă în curtea mănăstirii. Apoi, au vizitat muzeul acesteia.

De asemenea, la slujbă au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu, senatorul PSD Ioan Stan, deputatul PNL Ioan Balan, deputatul PSD Eugen Bejinariu. Este de menționat că la hramul lăcaşului de cult, ctitorie ștefaniană, Gheorghe Flutur alături de Ion Lungu, Ioan Bălan și Gheorghe Coroamă au participat la slujbă de la primele ore ale dimineții închinându-se la mormântul lui Ștefan cel Mare și apoi la moaștele Sfinților Putneni: Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan (moaștele acestora fiind găsite după 1990 în zona ruinelor vechii biserici a Sihăstriei Putnei).

La sfârșitul slujbei, Viorica Dăncilă a fost invitată pe scenă de starețul Mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic, alături de premier urcând pe scenă Mihai Fifor și Mirela Adomnicăi. „Ne bucurăm să vă avem ca oaspeți în această zi de sărbătoare”, a spus starețul mănăstirii care a invitat-o pe Viorica Dăncilă să ia cuvântul, dar aceasta a evitat spunând că este o zi sfântă.

După Sfânta Liturghie, încheiată la prânz, a avut loc o agapă creștină la care a participat și delegația de la București și unde s-au servit ciorbă de pește, pește, icre, sarmale cu urdă, șomloi, adică o prăjitură cu cremă de vanilie și vin alb mănăstiresc.

”Mă bucur foarte mult să fiu la Putna la această mare sărbătoare, cu gânduri bune, cu dorinţa de a aduce mai multă solidaritate şi mai puţină ură între români. Cred că acest lucru ar trebui să ne dorim toţi care vrem binele acestei ţări. Şi cred că, măcar atunci când vin sărbătorile, am putea fi mai buni şi am putea lăsa deoparte lucrurile care ne despart şi să vedem lucrurile care ne unesc (…) Cred că dacă toţi am merge şi ne-am ruga şi am fi mai buni, cred că şi societatea ar fi mult mai unită, nu ar fi aşa de divizată”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Este de menționat faptul că liderul liberal Gheorghe Flutur a plecat spre Cacica înainte de a se finaliza slujba de la Putna, pentru a participa și la Sf. Liturghie oficiată la Basilica Minor. Acolo, Sfânta Liturghie prilejuită de Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului a fost oficiată de noul episcop al Diecezei Romano-Catolice Iaşi, PS Iosif Păuleţ, care le-a urat bun venit credincioşilor. Au fost prezenţi la slujbă nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, ÎPS Miguel Maury Buendía (care a oficiat liturghia de hram), precum și PS Aurel Percă – episcop auxiliar de Iaşi – şi PS Petru Gherghel – episcop emerit de Iaşi.

De asemenea, a participat PS János Székely, episcop de Szobathelyi. Dintre oficialități, au participat la Cacica s-au numărat preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul minorităţii polone în Parlamentul României, Victoria Longher, preşedintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, deputaţii PSD de Suceava Alexandru Rădulescu şi Emanuel Havrici, senatorul PSD Virginel Iordache, precum și primarii comunelor Cacica şi Păltinoasa, Petru Todosi, respectiv Eduard – Rudolf Wendling. (D.P.)