Micuța Larisa, fetița jandarmeriței ucise pe o trecere de pietoni din Suceava, a contactat o infecție intraspitalicească într-un spital din București

După aproape patru luni de la tragicul accident în care și-a pierdut mama, copila de un an și zece luni, a întrerupt kinetoterapia, fiind din nou intubată. Tatăl disperat are încă nevoie de ajutorul nostru

Micuța Larisa, fiica jandarmeriței omorâte pe trecerea de pietoni în luna noiembrie a anului trecut, a fost nevoită să-și întrerupă tratamentul de kinetoterapie în Centrul de Recuperare “Nicolae Robănescu” din București, după ce a contactat o infecție intraspitalicească iar viața i-a fost pusă din nou în pericol. In prezent copila este intubată iar medicii îi administrează tratament cu antibiotice. “La acest moment lucrăm intensiv, zi de zi, la sistemul locomotor, iar rezultatele sunt promițătoare, chiar dacă am plecat de la zero și suntem la nivelul unui bebe de două luni. Este un proces de durată dar avem încredere, credință și speranță.Kinetoterapia este deocamdată baza recuperării, vom continua cu ce va fi necesar, adaptați fiecărui pas evolutiv identificat ”, a povestit cu multă durere și emoție Victor Maliniuc, tatăl Larisei, pe 25 februarie, când a plecat spre București, după o perioadă de cinci săptămâni, petrecută în Suceava. Din păcate, fetița nu a mai putut continua kimetoterapia, iar medicii se luptă acum cu acel virus intraspitalicesc, care îi pune acum înn pericol atât recuperarea, cât și viața.

Reamintim că pe data de 14 noiembrie 2018, Irina Cristina Airinei, în vârstă de 40 de ani, angajată a Inspectoratului de Jandarmi Suceava, împreună cu copilul ei de un an și șase luni, aflat în cărucior, au fost lovite violent de o mașină când încercau să traverseze strada, pe trecerea de pietoni. Femeia jandarm a murit imediat după accident, iar fetița ei, Larisa, a ajuns la spital în comă. In stare foarte gravă, copilul a fost transferat după câteva zile la un spital din București. De atunci, tatăl ei a vegheat-o permanent.

Din păcate, lupta nu e gata, Larisa împreună cu tatăl ei vor fi nevoiți încă o lungă perioadă să stea prin spitale, pentru recuperarea micuței. Cei care vor să ajute, o pot face donând bani în conturile deschise pe numele tatălui Larisei.

Contul RO87 UGBI 0000 3320 0310 7RON este deschis la Garanti Bank Suceava, pe numele Maniliuc Victor Daniel.

Contul în Euro RO55 UGBI 0000 3320 2100 5EUR cu SWIFT UGBIROBU este deschis pe numele Maniliuc Victor Daniel la Garanti Bank Suceava.

Cont la Banca Transilvania, pentru cei care nu au posibilitatea să pună în cont la Garanti,

RO45BTRLRONCRT00K1277202, pe numele Maniliuc Victor Daniel. (Cristina RUSTI)