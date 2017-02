Mezina familiei din Mihoveni rămasă fără casă are nevoie de 500 de lei pentru a putea merge din nou

Micuța în vârstă de patru ani și-a pierdut singurii papuci ortopedici pe care îi avea în incendiul care a mistuit toată agoniseala familiei. Ca să-și salveze viața, cei șase membri ai familiei au ieșit din casă în pijamale, în toiul nopții. Surorile ei, eleve în clasa a VI-a, respectiv a V-a, au început școala fără caiete și manuale, dar fetița cea mică încă nu a putut merge la Grădinița Specială din Fălticeni, unde este înscrisă, deoarece nu are cu ce se încălța



Fetița cea mică, în vârstă de patru ani, a fa­mi­­liei Belciug, din satul Mihoveni, comuna Scheia, are nevoie de papuci speciali pentru a putea merge, singurii ei papuci ortopedici arzând în incendiul care a mistuit întreaga agoniseală a familiei. Cei patru copii au rămas, alături de părinții lor, fără un acoperiș deasupra capului, acum, în plină iarnă. Ca să-și salveze viața, oamenii au ieșit din casă împreună cu cele patru fete ale lor, doar în pijamale. După cum au declarat pompierii, cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. „Am ieșit din casă doar cu ce aveam pe noi. Eram îngroziți să scăpăm cu viață. Fetițele erau în pijama, se băgaseră în pat când a izbucnit focul. Am rămas fără nimic. Intr-o clipă am pierdut tot ce am strâns o viață. Ii mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat toți șase cu viață. Avem încredere că vom trece peste acest necaz. Acum ne-am mutat într-o casă din sat în care nu mai stă nimeni de mai multă vreme. Era tăiat curentul, dar am rezolvat. Domnul primar ne-a promis că ne va ajuta, dar trebuie să se încălzească, să putem începe să ne refacem căsuța. Am fost vizitați de mai multe familii din Suceava care ne-au aflat necazul din ziarul dumneavoastră și ne-au adus alimente, haine pentru noi și pentru fete, pături”, ne-a povestit cu vocea gâtuită de durere Marcel Belciug.

Fetele cele mari, eleve în clasa a VI-a, respectiv a V-a la Scoala Gimnazială Mihoveni, au început semestrul al II-lea fără caiete și manuale, dar surioara lor mai mică încă nu a început grădinița pentru că nu are cu ce se încălța. Fetița în vârstă de patru ani are un defect din naștere la piciorul drept, suferind până acum două intervenții chirurgicale, iar singura ei șansă pentru a putea merge fără a avea dureri sunt acești papuci speciali. “Am fost cu ea la medic și i-a luat măsură pentru o altă pereche dar sunt foarte scumpi și nu știu cu ce îi vom plăti, costă aproape 500 de lei. Oricum, durează până vor fi gata, ne-a explicat medicul că trebuie să dea comandă în București. Am vorbit și cu cei de la grădinița din Fălticeni, unde fetița face tratament de recuperare, și le-am explicat prin ce necaz trecem. Până acum o aduceam acasă la fiecare sfârșit se săptămână, de acum o voi lua la fiecare două săptămâni”, ne-a explicat Marcel Belciug.

Intreaga comunitate din Scheia s-a mobilizat pentru a le da o mână de ajutor acestor oameni atât de crunt încercați de soartă. “Este o casă în sat, unde au locuit bunicii unui consătean. Bătrânii au murit cu ceva vreme în urmă, așa că, cel puțin pentru moment, am găsit o locuință pentru familia Belciug. Vrem să-i ajutăm să-și refacă locuința, dar în această perioadă este foarte frig. Am curățat deja locul pentru a avea unde să depozităm materialele de construcție pe care am început să le strângem de la diferiți sponsori. Am scos de acolo cinci remorci de moloz și ne bucurăm că am făcut curățenie. Oamenii s-au mobilizat și le-au dus fiecare ce aveau pe lângă casă”, ne-a declarat Vasile Andriciuc, primarul comunei Scheia.

Cei care vor să-i ajute pe acești oameni se pot adresa redacției “Obiectiv”, la numărul de telefon 0330.404.404, sau pot contacta direct familia Belciug în satul Mihoveni, din comuna Scheia. (Cristina RUSTI)