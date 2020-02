Mega-concert Delia, Antonia și Alex Velea, vineri, în centrul Sucevei

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri, programul manifestărilor organizate de Primăria Suceava la sfârșitul acestei săptămâni, la 632 de ani de atestare documentară a Cetății de Scaun. Joi, 13 februarie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 18:00, va avea loc Spectacolul „10 pentru folclor” (invitați speciali: Orchestra Națională Valahia, Lavinia Goste, Alexandru Brădățan, Angelica Flutur etc.). Vineri, 14 februarie, în centrul orașului, de la ora 19:00, va avea loc un concert de muzică ușoară cu Delia, Antonia și Alex Velea, precum și, imediat după concert, un foc de artificii de mare intensitate, cu o durată de 15 minute. Sâmbătă, 15 februarie, la Teatrul „Matei Vișniec”, începând cu ora 18:00, va avea loc un concert de muzică simfonică, avându-i ca invitați pe Gabriel și Simina Croitoru împreună cu Horia Mihail (acompaniați de ansamblul cameral Croitoru String Virtuosi)

Primăria municipiului Suceava organizează în cursul acestei săptămâni, timp de trei zile, manifestări prilejuite pentru a marca 632 de ani de la atestarea documentară a Cetății de Scaun – considerată a fi și prima atestare a orașului. De altfel, de mai mulți ani municipalitatea suceveană organizează diferite evenimente, de o amploare diferită de la un an la altul, în preajma datei de 10 februarie. Anul acesta, întrucât data de 10 februarie a nimerit într-o zi de luni, municipalitatea suceveană a considerat că este mai potrivit ca evenimentele să aibă loc spre finalul săptămânii când pe data de 14 februarie este și tot mai populara sărbătoare cu iz occidental „Valentine’Day”, care va fi și punctul culminant deoarece va fi organizat un concert cu artiști cu mare priză la public și cu un splendid foc de artificii, însă vor continua manifestările să fie și sâmbătă, pentru un public select, îndeosebi pasionat de cultură.

„Dragi suceveni, la împlinirea a 632 de ani de atestare documentară a orașului Suceava și a Cetății de Scaun vă invit să sărbătorim printr-un amplu program de evenimente, organizate de Consiliul local și Primăria municipiului Suceava. Joi, 13 februarie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 18:00, are loc Spectacolul „10 pentru folclor”, invitați speciali: Orchestra Națională Valahia, Lavinia Goste, Alexandru Brădățan, Angelica Flutur etc. Vineri, 14 Februarie, în centrul orașului, de la ora 19:00, are loc un concert de muzică ușoară cu Delia, Antonia și Alex Velea, precum și un spectacol de artificii (spectacol pirotehnic cu o durată de 15 minute foc intens – n.red.), imediat după concert. Sâmbătă, 15 februarie, la Teatrul „Matei Vișniec”, începând cu ora 18:00, va avea loc un concert de muzică simfonică, avându-i ca invitați: Gabriel și Simina Croitoru împreună cu Horia Mihail (acompaniați de ansamblul cameral Croitoru String Virtuosi – n.red.). Vă așteptăm cu drag!”, a transmis primarul Ion Lungu.

Potrivit datelor publicate pe SEAP/SICAP, costurile cu organizarea mani­fes­tă­rilor (inclusiv concerte – cel puțin 40 de minute de fiecare din artiștii care vor evolua vineri – 14 februarie, focuri de artificii, închiriere lumini, scenă, sunet, personal: montatori scenă, cameramani, inginer sunet, inginer lumini, tehnician video, tehnicieni sunet, light designer, cadru tehnic PSI etc) se ridică la 337 mii lei, adică circa 70.700 euro. (D.P.)