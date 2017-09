Medicul neurolog Tatiana Bardan, acuzat că a refuzat să consulte, în Spital, o pacientă pe motiv că ar fi prea bătrână

“Are 84 de ani, cât vă mai așteptați să trăiască?”, ar fi declarat medicul în prezența familiei pacientei. Floarea Petraru, în vârstă de 84 de ani, din comuna Arbore, a ajuns la UPU joi seara, cu ambulanța, cu simptome de accident vascular. Aparținătorii pacientei reclamă că medicul neurolog a amânat foarte mult consultul acesteia, pe motiv că este prea bătrână. Investigațiile de specialitate au confirmat că a fost vorba despre un accident vascular, pacienta fiind acum internată în stare gravă la secția de Neurologie. Fiica femeii a depus în cursul zilei de ieri, o reclamație la Comisia de Etică a Spitalului Județean împotriva medicului Tatiana Bardan. Aceasta nu este la prima abatere de acest gen, fiind cunoscută ca având un comportament recalcitrant față de pacienți

O femeie în vârstă de 84 de ani, din comuna Arbore, a ajuns joi după-amiază, în jurul orelor 16.00, în stare de inconștiență, la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean, cu ambulanța, prezentând simptome de accident vascular. “Mama era la mine, în Suceava, de mai bine de două săptămâni. A mai avut niște probleme de sănătate, a fost externată și nu am mai dus-o la Arbore. Am ținut-o la mine, să o văd că se pune pe picioare. Joi după-amiază i s-a făcut rău, a închis ochii și nu mai vorbea deloc. Ne-am speriat și am chemat salvarea. Am ajuns la spital după ora 16.00. Au luat-o din Ambulanță și au dus-o în sala de tratamente minore, unde au lăsat-o mai bine de trei ore, motivând că neurologul e ocupat. Când a venit medicul Tatiana Bardan, a început să țipe la noi că de ce am adus-o la spital, că are 84 de ani, cât ne așteptăm să trăiască și că vrem să le-o lăsăm lor pe cap ca să nu avem noi grijă de ea. A verificat-o în talpă cu o spatulă, iar mama a reacționat. Atunci s-a înfuriat și mai tare, spunând că nu are nimic și se preface. Asistenta de la Biroul Pacientului ne-a întrebat și ea de vreo două ori ce facem și ne-a zis că trebuie să așteptăm. I-am cerut ajutorul, dar a zis că ea nu are nicio putere, ea doar notează ora la care va fi consultată pacienta. Abia după ora 20.00 i-au făcut tomograf, iar rezultatele au confirmat că mama a suferit un accident vascular”, ne-a povestit Elena B., fiica femeii din Arbore. Pacienta este internată în stare gravă la secția de Neurologie din cadrul spitalului sucevean, iar familia îl acuză pe medicul neurolog Tatiana Bardan că a lăsat-o până starea de sănătate a bătrânei s-a deteriorat complet.

In cursul zilei de ieri, fiica pacientei a depus și o sesizare către Comisia de Etică din cadrul Spitalului Județean Suceava, împotriva medicului Bardan, reclamație în care a povestit comportamentul inuman al acesteia.

Medicul Bardan nu este la prima abatere de acest gen, ea fiind cunoscută ca având un comportament recalcitrant față de pacienți. Vă reamintim că în luna iunie a anului trecut a mai fost înregistrată o reclamație către Comisia de Etică, împotriva sa, după ce a refuzat să-i facă investigații de specialitate unei paciente ajunse în UPU. “Mama a fost diagnosticată cu afecțiuni neurologice după ce a suferit un atac ischemic și a fost parțial paralizată pe partea stângă. De atunci urmează un tratament, fiind în evidențele medicului Franciuc. In seara de marți a căzut din picioare și pentru mai bine de cinci minute a fost inconștientă. Având în vedere istoricul ei medical, am sunat de urgență la 112 și am solicitat o ambulanță. Ne te­meam de ce este mai rău. Cadrele me­dicale de pe Ambulanță au încercat s-o stabilizeze pe mama, după care au transportat-o la spital. Am stat două ore la Unitatea de Primiri Urgențe până ne-a băgat cineva în seamă. Intr-un târziu, probabil mai trecuse încă o oră, a venit și doamna doctor Tatiana Bardan. Era nervoasă și recalcitrantă. Cică a avut o gardă grea, consultase peste 30 de pacienți. Mi-a reproșat că am găsit o oră foarte bună să venim la spital. E adevărat că era aproape două noaptea, dar chiar poate cineva să creadă că de prea mult bine am stat și am așteptat atâtea ore în UPU?!”, ne-a povestit anul trecut fiica pacientei, Diana Rotar. După cum au susținut atunci atât pacienta, cât și fiica sa, medicul i-a luat doar tensiunea, spunân­du-i să meargă la medicul de familie pentru trimitere dacă vrea și alt fel de investigații, în spital acestea nefiind posibile pe timpul nopții. După ce, a doua zi, femeia a făcut un set complet de investigații medicale într-o unitate privată din oraș, pentru care a plătit bani grei, familia a aflat că era nevoie de tratament de urgență chiar din acea noapte și că neprimind acel tratament, există posibilitatea ca femeia să rămână parțial paralizată pe partea stângă. “Nu este normal ce se întâmplă, degeaba au renovat, că se comportă la fel. Mama mea putea să moară în noaptea aceea. Am depus o sesizare la Comisia de Eti­că a Spitalului și la Colegiul Județean al Medicilor. Doctorița Bardan a tri­mis-o pe mama acasă, men­ționând că nu are nimic, dar re­­zul­tatele investigațiilor de a doua zi o contrazic pe doctorița obosită”, a completat la acea dată Diana Rotar.

La fel cum s-a întâmplat și anul trecut, nici acum medicul Bardan nu a putut fi găsită pentru clarificări, asistentele de pe secția de Neurologie scuzând-o că este foarte ocupată și nu are timp. (Cristina RUSTI)