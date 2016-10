Medicii de familie suceveni au reușit ieri să elibereze trimiteri și rețete gratuite sau compensate

După trei zile în care sistemul cardului de sănătate a fost blocat, ieri, acesta a funcționat cu serioase poticneli, începând cu orele 11,00 . Societatea Națională de Medicina Familiei, la care sunt afiliați și medicii suceveni, solicită demiterea celor responsabili de acest dezastru

După trei zile în care sistemul de sănătate a fost practic blocat, ieri a funcționat cu serioase poticneli. In tot acest timp, medicii și pacienții au fost cei care au avut de suferit. Deși rețetele se pot elibera în mod offline, cadrele medicale nu pot verifica dacă pacientul este sau nu asigurat. În acest fel, medicii riscă să plătească rețetele compensate, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte cu orele primirea unei rețete. Cei mai afectați de această situație au fost pacienții cu afecțiuni acute, a căror rețetă are o valabilitate de doar 24 de ore, interval insuficient pentru farmaciști să poată vedea rețeta în sistem. “Am ajuns cu băiețelul în vârstă de patru ani la medic, pentru febră mare, dar degeaba mi-a dat rețetă, că nu am putut să o iau de la farmacie, iar acum este prea târziu”, ne-a povestit Elena A. din municipiul Suceava. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au susținut însă contrariul. “Cei din farmacii au obligația să ridice rețeta. Nici măcar nu au nevoie de card. Au obligația să o ridice până la sfârșitul lunii. Nu se invalidează rețeta”, au explicat reprezentanții CNAS.

In cursul zilei de ieri, începând cu orele 11,00, medicii de familie suceveni au reușit să elibereze trimiteri către medicii specialiști sau rețete gratuite sau compensate, dar consideră că ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei zile a fost o dovadă clară de iresponsabilitate în ceea ce privește asigurarea sănătății pacienților. “Solicităm tratarea cauzei, și nu a efectului acestor anomalii, demiterea celor responsabili, cercetarea modului în care a fost conceput și achiziționat Sistemul informatic, pedepsirea vinovaților și găsirea unei situații de urgență pentru fucționarea sistemului de sănătate la parametri optimi”, se arată în comunicatul de presă al SNMF.

De cealaltă parte a baricadei, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate încearcă să se apere și reamintesc că nu mai dispun de mentenanță și suport pentru sistemul IT al cardului național de sănătate de la sfârșitul lui 2015, acesta fiind principalul motiv al deselor căderi ale acestui sistem care afectează atât doctorii, cât și pacienții, care sunt nevoiți să aștepte cu orele pentru primirea unei rețete. CNAS ar trebui să semneze în zilele următoare cu firma Teamnet atât contractul de mentenanță pentru cardul de sănătate, cât și pe cel legat de Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate. După semnarea acestui contract, există 30 de zile în care CNAS trebuie să predea sistemul către Teamnet, iar în cazul PIAS, imediat după semnarea contractului, Teamnet urmând să devină responsabil de buna funcționare a platformei. După semnarea contractelor și preluarea sistemelor, Teamnet va trebui să asigure buna funcționare a acestora, în caz contrar riscând penalități mari, și anume pentru o oră de depășire a timpilor de răspuns, Teamnet poate pierde până la 10.000 de euro, echivalentul a 10% din factura lunară pe care o va încasa de la CNAS. (Cristina RUSTI)