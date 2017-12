Medicii de familie suceveni au început imunizarea antigripală

Aproape 3.000 de persoane au ajuns şi săptămâna trecută la medic din cauza răcelilor

Medicii de familie sunt în plină campanie de vaccinare antigripală, o parte dintre ei declarând că au epuizat deja dozele primite. Ministerul Sănătăţii a distribuit un număr de 32.500 de doze de vaccin antigripal judeţului nostru, reprezentând 50% din solicitarea făcută încă din luna septembrie de către reprezentanţii DSP. In aceste condiţii, fiecare medic de familie din judeţ a primit doar jumătate din ceea ce a cerut, foarte mulţi pacienţi cu boli cronice şi consideraţi cu risc rămânând practic fără imunizare.

In aceste condiţii, şi în cursul săptămânii trecute au avut nevoie de asistenţă medicală aproape 3.000 de suceveni, din cauza afecţiunilor respiratorii, iar în perioada următoare, din cauza răcirii vremii, medicii se aşteaptă şi la cazuri de gripă.

Dacă în săptămâna precedentă aproximativ 2.800 de suceveni au avut nevoie de tratament medicamentos, numărul acestora a crescut în ultimele şapte zile la peste 2.900, iar 72 de pacienţi au fost internaţi într-o unitate spitalicească din judeţ.

In ultimele şapte zile, la nivelul judeţului Suceava s-au înregistrat peste 2.300 de cazuri de îmbolnăviri prin infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, faţă de sub 2.200, câte au fost săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 şi 14 ani, peste 800 de cazuri, apoi la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 4 ani, cu apro­ximativ 550 de cazuri de îmbolnăviri. In acest clasament urmează persoanele cu vârste cuprinse între 15 şi 49 de ani, cu 475 de cazuri. In rândul nou-născuţilor cu vârsta de până într-un an au fost peste 260 de cazuri, categorie urmată de persoanele cu vârsta între 50-64 de ani, în rândul cărora au fost înregistrate aproximativ 170 de cazuri, pentru ca cele mai puţine cazuri, şi anume 130, să fie înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Tot în cursul săptămânii trecute s-au mai înre­gistrat şi aproape 600 de cazuri de preumonii, faţă de 555 cazuri, câte au fost în săptămâna precedentă. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de peste 140, s-au înregistrat la copiii cu vârsta cuprinsă între cinci şi 14 ani, iar la cei cu vârsta între doi şi patru ani au fost aproximativ 130 de cazuri de pneumonii. La grupa de vârstă de 15-49 de ani au fost 117 persoane diagnosticate cu această boală, iar printre nou-născuţi au fost aproape 100 de cazuri. Printre persoanele cu vârsta între 50 – 64 de ani s-au înre­gistrat 59 de îmbolnăviri şi 53 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani s-au îmbolnăvit tot în cursul săptămânii trecute. Dintre pacienţii afectaţi de pneumonie, 61 au necesitat internare. (Cristina RUSTI)