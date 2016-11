Medicamente vitale continuă să dispară din farmaciile sucevene

Colegiul Farmaciștilor solicită Guvernului abrogarea HG privind calculul prețurilor la medicamente pentru a opri acest fenomen. Farmaciștii suceveni sunt îngrijorați deoa­re­ce peste 20 de medicamente vitale pentru bol­navii de cancer și de boli cardiovasculare au dispărut deja din farmaciile din județ. Lip­sesc și insulina și medicamentele post-transplant. Cu greu se descurcă și medicii din spitale, care de multe ori se văd nevoiți să schimbe schema de tratament a pacien­ților

Zilele trecute, Colegiul Far­­maciștilor Suceava a soli­citat Guvernului, alături de co­­­legii lor din țară, abrogarea Ho­tărârii de Guvern privind cal­culul prețurilor la medicamente pentru a împiedica în acest fel dispariția de pe raftu­rile farmaciilor a medicamen­te­lor ieftine și de cele mai mul­te ori vitale pentru diferite afecțiuni. Farmaciștii suce­veni și-au manifestat, cu a­ceas­tă ocazie, îngrijorarea și ne­putința deoarece mai multe medicamente pentru bolnavii de cancer au dispărut deja, iar pacienții sunt nevoiți să le achi­ziționeze din țările veci­ne. Peste 20 de medicamente esen­țiale lipsesc din spitalele și farmaciile sucevene la a­ceastă oră. Vorbim despre me­­di­camente ieftine, dar vi­tale pentru cei care suferă de cancer, boli de inimă sau afecțiuni pulmonare. Se pare că aceste medicamente nu mai sunt produse sau vândute pe piața din România pentru că producătorii sau importatorii susțin că nu fac profit. La mijloc sunt pacienții, disperați că trebuie să își procure singuri, din străinătate, pasti­le­le care îi țin în viață. Bol­na­vii, în special cei care suferă de cancer, care nu pot să-și pro­cure din străinătate medi­camentele de care au nevoie, apelează la asociațiile uma­ni­tare.

O explicație ar fi că, du­pă ieftinirea forțată a medicamen­telor, unele nu mai aduc profit pe piața românească. Așa că aprovizionarea nu se mai face constant, iar cei care suferă sunt pacienții. Printre medicamentele care lipsesc se numără și metotrexat, bretuxi­mab, vincristin, alcheran, lo­mustine, folosite în tratamentul bolnavilor de cancer. Lip­sește de asemenea și tamoxi­fen, medicament cu rol vital în tratamentul hormonal al can­cerului mamar. Pacientele care au nevoie de aceste me­di­camente merg și le cumpără din Bulgaria sau Ungaria, din farmaciile sucevene lipsind de aproximativ jumătate de an. Lista medicamentelor vi­tale ce lipsesc este lungă și cel mai trist este faptul că lipsesc medicamente care fac dife­rența între viață și moarte. Pes­te jumătate dintre ele costă mai puțin de 50 de lei. “Din farmaciile sucevene lipsesc în prezent medicamente vita­le. Nu știm cât va tolera și Ca­sa de Asigurări de Sănă­ta­te această situație, pentru că avem contract să aducem medicamentele în cel mult 24 de ore de când lipsesc și din moment ce nu ne respectăm obligațiile pe care le avem față de pacienți, CAS ne poa­te rezilia contractul. Lip­sesc și medicamente necesare tra­tamentului post-transplant. Un pacient așteaptă de cele mai multe ori o perioadă des­tul de lungă pentru o intervenție chirurgicală de acest tip și după ce intervenția are succes, pacientul nu are me­dicamentele care să-i ajute or­ganismul să accepte orga­nul transplantat. Este crunt ce se întâmplă și ne cerem scu­ze de la pacienți pe această cale. Stim că nu este în farmaciile din Suceava nici toată gama de insulină. Până acum am încercat să în­locuim aceste medicamen­te cu altceva, dar nu putem con­tinua așa. Punem astfel presiune și pe farmacii, să aducă medicamente de care nu au nevoie, pe care bolnavii le pot refuza”, ne-a explicat Doinița Cocriș, pre­ședintele Colegiului Farma­ciș­tilor Suceava.

Ieftinirea me­­­dicamentelor nu aduce nu­mai lipsa unora dintre produsele farmaceutice de pe raftu­rile farmaciilor, ci și goluri uriașe în bugetul farmaciș­ti­lor, datorate prețului de achi­zi­ție. Cu greu se descurcă și me­dicii din spitale, care de multe ori se văd nevoiți să schimbe grila de tratament a pa­cienților. “Sunt medicamente care lipsesc, dar pro­blema trebuie rezolvată la nivel central, noi nu putem face nimic. Incercăm doar să apelăm la variante de substituire și până acum am reușit”, susțin reprezentanții Spitalului Județean Suceava. (Cristina RUSTI)