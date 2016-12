Maxi-taximetriștii suceveni ar putea primi o dispensă de funcționare de șase luni, până pe 30 iunie

Un proiect de hotărâre de CL vizează contractele încheiate cu TRANS DMV EUROPA SRL, EURO TIP SRL, SORY&NEL SRL, FAMILY SRL, epuizate la 31 mai 2016 și prelungite până la sfârșitul acestui an. Pentru că autobuzele electrice pentru TPL întârzie să vină, consilierii locali sunt chemați să accepte prelungirea contractelor de delegare a unor servicii de transport de maxi-taxi cu firmele mai sus amintite

Joi, 15 decembrie, consilierii locali suceveni sunt invitați să voteze un proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de către transportatorii privați până pe data de 30 iunie 2017.

Proiectul de hotărâre asumat de primarul Ion Lungu și de viceprimarul Lucian Harșovschi ar urma să stabilească prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public complementar de persoane prin curse regulate, în aceleași condiții, până pe data de 30.06.2017, pentru contractul încheiat cu TRANS DMV EUROPA SRL, EURO TIP SRL, SORY&NEL SRL și FAMILY SRL.

Conform expunerii de motive, în municipiul Suceava, transportul public local este efectuat de SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, pe traseele principale și pe cele unde serviciul nu poate fi efectuat în condiții de rentabilitate economică, precum și de 4 operatori privați ce deservesc cinci trasee secundare. Contractele cu transportatorii privați au fost încheiate pe o durată de 5 ani și aveau inițial ca termen de încetare data de 31.05.2016. Ulterior, perioada de valabilitate a acestora a fost prelungită până la data de 31.12.2016. Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Suceava din 16 iunie 2016, acești transportatori au solicitat prelungirea contractelor de delegare, arătând că este necesară o perioadă în care populația să fie pregătită pentru încetarea prestării serviciului pe traseele complementare și că în acel moment TPL nu avea capacitatea de a prelua toți călătorii deserviți de operatorii privați. De asemenea, în data de 7.12.2016, SC TPL SA a anunțat că este necesară achiziționarea de noi mijloace de transport care să asigure satisfacerea nevoilor de transport ale populației până la cumpărarea de autobuze electrice.

In acest moment, Primăria municipiului Suceava pregătește documentația-suport pentru cererea de finanțare prin care va fi solicitată finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea implementării proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava în cadrul Axei prioritare 4; prioritatea de investiții 4.1. – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. Am ținut să transcriem aproape ad litteram limbajul de plastic european, cu precizarea că, deși sună poate absurd, orice comunitate care se abate cu o virgulă de la litera și spiritul acestuia nu mai pupă bani europeni.

Trecând peste monotonia discursului european, transportatorii privați de călători prin curse regulate din municipiul Suceava mai pot respira, dacă vor fi de acord consilierii locali, încă o jumătate din anul 2017.

“Obiectiv de Suceava” a arătat că aleșii locali au stabilit încă de luna trecută că începând cu 1 ianuarie 2017, serviciile de transport public local vor fi asigurate în totalitate de SC TPL SA. Conform studiului de oportunitate, “legislația actuală nu permite existența a două programe de transport public local în aceeași localitate. Este necesară existența unui singur program de transport care să respecte principiul nesuprapunerii traseelor între operatori. Odată cu adoptarea O.U.G. nr. 27/2011, autobuzul a fost definit ca autovehicul conceput și construit special pentru transportul public de persoane, iar autovehiculele de tip maxi-taxi sunt de fapt autovehicule de marfă modificate ulterior. Acest aspect face ca transportul public de călători cu aceste autovehicule să implice unele riscuri majore în caz de accident pentru călătorii transportați”. De asemenea, în cadrul studiului se mai arată că aceste tipuri de autovehicule nu permit transportul persoanelor cu dizabilități, că în acest caz nu se acordă abonamente la tarif redus categoriilor care beneficiază de reduceri în baza unor legi speciale, dar și că acestea nu permit transportarea în siguranță a persoanelor care călătoresc în picioare într-un maxi-taxi.

Conform expunerii de motive, această atribuire unică este necesară în egală măsură și pentru a putea accesa fonduri europene în vederea modernizării sistemului de transport public local al municipiului Suceava.

In expunerea de motive a proiectului de hotărâre se arată că pentru a accesa fonduri europene pentru investițiile necesare modernizării sistemului de transport public local, “o primă condiție o reprezintă existența unui contract de servicii publice care să respecte prevederile europene privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători. In condițiile în care valoarea acestor investiții este foarte mare comparativ cu posibilitățile bugetului local, accesarea acestor fonduri este vitală pentru funcționarea sistemului de transport public local din municipiul Suceava, dat fiind că actualele autobuze de mare capacitate folosite de S.C. TPL S.A. sunt uzate fizic, iar costurile de mentenanță pentru acestea sunt foarte ridicate. Existența unui singur transportator care să presteze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava va asigura integrarea tarifară și va simplifica procedurile de acordare a diferențelor de tarif și a compensațiilor legale”.

In aceste condiții, consilierii locali au decis aprobarea atribuirii serviciului de transport public local pe raza municipiului Suceava către TPL, eliminând, începând cu 1 ianuarie 2017, serviciul de transport complementar privat realizat în prezent de autovehiculele de tip maxi-taxi. (N.R., A.I.)