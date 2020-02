Măsuri stricte de igienă personală și colectivă în școli, pe fondul declarării epidemiei de gripă. Nouă unități școlare din județ au cursurile suspendate

Noi cazuri de îmbolnăviri în rândul elevilor a dus la suspendarea parțială a cursurilor în alte trei unități de învățământ din județul Suceava. Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava a anunțat că în perioada 6 – 7 februarie, din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii sau gripă, Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc are suspendate cursurile la o clasă a VI-a cu 9 elevi. Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava are suspendate cursurile la două clase, a III-a (34 elevi) și a II-a (31 elevi), iar Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava are suspendate cursurile la 3 clase, a I-a a (24 elevi), a V-a (32 elevi) și a VI-a (30 elevi). În intervalul de timp menționat vor fi rea­lizate acțiuni de dezinfecție a spațiilor școlare.

În această săptămână au mai fost suspendate parțial sau total cursurile la școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți, Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret, GPN Berești, GPN Nr. 1 Hânțești, GPN Hânțești Vale și la Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Horodnic de Sus.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis o notă către IŞJ cu măsurile obligatorii pe care unitățile de învățământ trebuie să le aplice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în colectivitățile de preșcolari și elevi. ”Realizarea zilnică a triajului elevilor de către personalul medical din unitățile de învățământ la începutul fiecărui schimb. Pentru toți copiii și elevii se vor asigura toate condițiile pentru ­res­pectarea normelor de igienă, mai ales în timpul pauzei de masă. Se va asigura obligatoriu apă și săpun în unitățile de învățământ, iar cadrele didactice se vor asigura de respectarea măsurilor de igienă personală și colectivă. Pentru clasele/ grupele unde vor fi suspendate cursurile, obligatoriu se va realiza dezinfecția spațiilor de învățământ”, se precizează în nota transmisă către IșJ. De asemenea, Ministerul Educației a precizat că, în cazul apariției de ­mi­nimum trei cazuri de gripă confirmate într-o clasă de elevi/grupă de copii, cursurile se vor suspenda. În cazul absenței timp de trei zile consecutiv a peste 20% dintre elevii unei unități de învățământ din cauza gri­pei confirmate, cursurile unității de învățământ se vor suspenda. (O. N.)