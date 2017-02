Măsuri pentru fluidizarea circulației pe Calea Unirii, până de Paști

Primăria Suceava a înaintat deja o solicitare către Apele Române pentru a putea muta trecerea de la Bazar pe sub podul de peste râul Suceava. Semaforul de pe banda dinspre Ambro va fi verde tot timpul pentru mașini, iar cei care ies de la Lidl vor întoarce în sensul de la Dedeman. Vor fi implementate doar acele măsuri care nu presupun intervenții majore la infrastructura stradală a municipiului

Ion Lungu a arătat ieri că, așa cum anunța anul trecut, va implementa unele măsuri de îmbunătățire a traficului în zona Calea Unirii, astfel încât în zonă să se circule mai ușor până la sărbătorile pascale. Edilul Sucevei a mai spus că așteaptă doar ca vremea să se îmbunătățească pentru a putea începe implementarea câtorva din măsurile propuse în cadrul studiului de trafic.

“Vrem să luăm măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație din municipiu, dar mai întâi așteptăm să se îmbunătățească vremea. In primul rând vorbim de desființarea trecerii de pietoni de la Bazar pe care vrem să încercăm să o trecem pe dedesubt. La fel de important, așa cum am spus, să facem să meargă semaforul de la Ambro pe verde tot timpul pentru mașini, în așa fel încât să nu mai fragmentăm circulația. La intrarea în sensul giratoriu de la LIDL să mutăm ieșirea de la Lidl prin trotuarul Primăriei, în așa fel încât să nu iasă în sensul giratoriu de la Bazar, să blocheze circulația acolo”, a arătat ieri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru a fluidiza traficul în zona Calea Unirii se va renunța la trecerea de pietoni din zona Bazarului, se vor sincroniza semafoarele și se va asigura semaforul pe verde pe banda dinspre Ambro, astfel încât să se evite blocajele pe această bandă. Astfel, cei care ies de la LIDL nu vor mai întoarce în sensul giratoriu de la Bazar, ci în zona Dedeman. Intrucât pot fi implementate doar acele măsuri care nu presupun modificarea străzii în zona Shopping City, mărirea benzii de stocaj propusă de rea­lizatorii studiului de trafic nu va fi posibilă, cel puțin până în 2018. De asemenea, municipa­litatea va opri pentru moment alte dezvoltări comerciale, în așa fel încât să nu îngreuneze și mai mult traficul rutier. Deși există solicitări din partea marilor lanțuri de magazine, Ion Lungu a arătat că se gândește să oprească dezvoltările comerciale până când traficul va fi îmbunătățit.

“Sunt câteva măsuri pe care le vom lua până la Paști, după cum am spus, numai să ne permită vremea. Am făcut o adresă la Apele Române pentru a putea muta trecerea de pietoni de la Bazar pe sub pod și momentan așteptăm un răspuns”, a mai arătat ieri primarul Ion Lungu.

Primăria Suceava a realizat anul trecut un studiu de trafic care a presupus monitorizarea traficului din zona Calea Unirii pentru o perioadă de zece luni. Conform concluziilor studiului, efectuat în sectorul dintre podul de pe râul Suceava și pasajul peste calea ferată, pentru a rezolva problema aglomerației din zona Calea Unirii ar fi necesare patru benzi de circulație, cele două care funcționează în prezent nemaifiind eficiente. Una dintre propunerile pentru îmbunătățirea traficului în zonă ar fi devierea circulației rutiere pe alte artere, fapt care presupune, în mod obligatoriu, construirea unui al treilea pod peste râul Suceava, pentru care Primăria a început deja să caute soluții, identificând rute posibile încă de anul trecut. Totuși, până când podul peste râul Suceava va deveni realitate, Primăria speră să poată îmbunătăți traficul fără a fi nevoie de intervenții majore la infrastructura stradală a municipiului. (A.I.)