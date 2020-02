Măsuri împotriva coronavirusului luate la Primăria Suceava. Măști și automate cu dezinfectant

Primarul Ion Lungu susține că există spații pentru carantină în jurul Sucevei, dar nu a vrut să spună unde și a precizat că vrea să aloce 100 mii lei pentru închirierea unor spații, în cazul în care problema se va extinde

Municipalitatea suceveană nu a rămas indiferentă față de problema coronavirusului. Pe de o parte, primarul Ion Lungu a făcut apel la păstrarea calmului față de atitudinea panicardă promovată pe diverse canale media și social-media. Pe de altă parte, edilul a precizat că, în condițiile în care nu vrea să arate indiferență față de problemele actuale, s-au achiziționat măști și se vor mai achiziționa altele și s-au montat aparate cu dezinfectant la fiecare etaj din Primărie.

„Am cumpărat 2.000 de măști de protecție împotriva coronavirusului, am dat 1.500 la școli, să putem gestiona lucrurile dacă apar probleme și 500 de măști avem la Primărie. Am mai comandat 1.500 de măști la București, avem promisiunea că vin vineri, intenționăm să le avem la Primărie pentru cei care vin aici cu treburi. La toate etajele Primăriei sunt puse automate cu dezinfectant. Nu am o situație despre câte persoane sunt în carantină în municipiul Suceava”, a declarat, în conferința săptămânală de presă, primarul Ion Lungu.

El a mai spus că a purtat discuții cu prefectul Alexandru Moldovan care i-a soli­citat, dacă va fi nevoie, să furnizeze mâncare și apă persoanelor izolate la domiciliu, cheltuielile urmând să fie decontate de Ministerul Sănătății. În acest sens, Ion Lungu a precizat că este un acord cadru recent încheiat cu Direcția de Asistență Socială. De asemenea, Ion Lungu a precizat că „sunt spații pentru carantină rezervate în jurul municipiului Suceava, dar preventiv căutăm să mai închiriem, să găsim o locație cu 5-10 camere”. Edilul a adăugat că în ședința Consiliului Local de joi, 27 februarie, vor fi luați 100.000 lei din fondul de rezervă să fie la dispoziția municipalității pentru închirierea unor spații, pentru apă și mâncare, în cazul în care problema coronavirusului se va extinde. De asemenea, la sediul din Areni al Primăriei Suceava, precum și la cel din Burdujeni, se vor desfășura la sfârșit de săptămână acțiuni de dezinfecție generale, fiind propuse aceleași măsuri și în autobuzele TPL, discuții în acest sens având loc cu directorul Darie Romaniuc. (D.P.)